Concentración de agentes medioambientales celebrada este martes en las Cortes. El ESPAÑOL

CSIF pide al PP y Vox que desbloqueen la ley de agentes medioambientales: de no hacerlo estudiará vías legales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pide al PP y Vox que permitan desbloquear la ley de agentes medioambientales de Castilla y León.

El sindicato reclama a ambos partidos que rectifiquen y faciliten que la propuesta siga su recorrido en las Cortes.

La Mesa de las Cortes resolverá este jueves 19 la petición de reconsideración presentada por UPL-Soria ¡Ya! Esta solicitud busca que se retire el veto que mantiene paralizada la iniciativa.

El Gobierno autonómico vetó la propuesta el pasado 17 de septiembre.

Después, el 2 de octubre, la Mesa de las Cortes impidió que continuara su tramitación por motivos presupuestarios.

CSIF considera que la decisión no está suficientemente justificada. El sindicato recuerda que los servicios jurídicos de las propias Cortes concluyeron que el veto no estaba fundamentado y que la proposición debía seguir adelante.

La Junta justificó su rechazo por el coste que supondría aplicar la ley, que cifró en más de once millones de euros anuales.

Sin embargo, CSIF sostiene que ese cálculo incluye gastos que ya tienen financiación, situaciones hipotéticas y medidas que no podrían ponerse en marcha de forma inmediata.

El sindicato considera especialmente importante sacar adelante esta norma tras los graves incendios forestales registrados en Castilla y León.

También insiste en la necesidad de reforzar la protección del medio natural y los medios destinados a los agentes medioambientales.

CSIF recuerda que el veto presupuestario es una herramienta excepcional. Solo debe utilizarse cuando una iniciativa aumente los gastos o reduzca los ingresos del presupuesto vigente.

Además, advierte de que mantener bloqueada la propuesta podría vulnerar el derecho de los procuradores a ejercer sus funciones de representación política, recogido en el artículo 23 de la Constitución.

Por ello, el sindicato anuncia que estudiará todas las vías legales a su alcance si PP y Vox mantienen el bloqueo.