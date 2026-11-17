Mañueco, en Aranda de Duero, posa con una camiseta del equipo de balonmano. Ricardo Ordóñez ICAL

Mañueco insiste en que no hay nada ganado todavía el 29-N: "Es necesario sacar a Sánchez cuanto antes de La Moncloa"

Alfonso Fernández Mañueco ha convertido este martes el mitin celebrado en Aranda de Duero en una llamada a la movilización del electorado para llevar a Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del Gobierno.

“Hay que votar al PP. Hay que movilizarse al máximo y poner pasión en favor de España”, ha reclamado el presidente del Partido Popular de Castilla y León durante un acto celebrado en el Centro Tomás Pascual, en el que ha estado acompañado por el presidente provincial de la formación, Borja Suárez, y el cabeza de lista al Congreso por Burgos, Ángel Ibáñez.

Con las elecciones generales en el horizonte, Mañueco ha situado la cita con las urnas como una oportunidad para poner fin a los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez y abrir una nueva etapa política con Feijóo al frente del Ejecutivo.

“Vivimos un momento crucial en nuestro país. Es necesario sacar a Sánchez cuanto antes de La Moncloa. Siendo esto muy importante, más lo es que Feijóo llegue al Gobierno para impulsar la reconstrucción nacional”, ha defendido Mañueco.

Además ha enumerado los problemas que, a su juicio, evidencian el desgaste del actual Ejecutivo.

Entre ellos ha citado la gestión de las pulseras antimaltrato, la vivienda, los accidentes ferroviarios y los apagones. “Esto es imposible de aguantar”, ha sentenciado.

Frente a este escenario, el dirigente popular ha presentado a Feijóo como la única alternativa capaz de recuperar la confianza y la estabilidad.

Ha reivindicado su experiencia al frente de la Xunta de Galicia y los resultados electorales obtenidos en esa comunidad, además de destacar que cuenta con “las ideas claras de lo que hay que hacer y qué no hacer” y con un proyecto de Gobierno “claro y concreto”.

Mañueco ha defendido que España necesita un Ejecutivo que garantice el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias, la estabilidad del suministro eléctrico, unos precios energéticos asequibles y unas condiciones económicas que no ahoguen a las familias.

También ha reclamado protección para las víctimas de violencia de género y respaldo para agricultores y ganaderos.

“Feijóo sabe lo que hay que hacer para devolver a España lo que merece: tranquilidad, confianza y seguridad”, ha afirmado.

Una idea que ha trasladado también al ámbito económico y social, al reclamar un Gobierno que gestione bien y recupere la confianza de los ciudadanos.

La encuesta

Pero el mensaje que más ha repetido Mañueco durante el mitin ha sido el de la necesidad de acudir a las urnas.

El presidente autonómico ha advertido a los suyos de que no pueden confiarse, pese a la ilusión que, según ha asegurado, percibe en las filas populares.

“No hay nada que dar por hecho. No hay nada ganado. La encuesta que vale es la de todos votando”, ha subrayado.

A partir de ahí, ha reclamado a los cargos, afiliados y simpatizantes del partido que se impliquen en la campaña y busquen el voto “en cada calle, pueblo y ciudad”.

“Tenemos que remangarnos. Vamos a pedir el voto para el PP, para que Feijóo sea presidente del Gobierno, y lo vamos a hacer con pasión”, ha insistido.

El dirigente autonómico ha recurrido además a la gestión de Castilla y León como ejemplo de que las cosas funcionan cuando existe un Gobierno eficaz.

“Las cosas funcionan, como en Castilla y León, cuando hay buena gestión”, ha señalado, antes de trasladar ese argumento al proyecto nacional de Feijóo.

El 29-N

Mañueco ha ido más allá de las elecciones generales y ha vinculado el resultado del 29 de noviembre con el futuro electoral del PP en los municipios.

A su juicio, una victoria de Feijóo supondría también el primer paso para recuperar gobiernos locales en las próximas elecciones municipales.

“Tenemos que ayudarle, porque estas elecciones también serán la primera victoria de las municipales”, ha asegurado.

En esa línea, ha defendido que numerosos pueblos de Castilla y León necesitan alcaldes del Partido Popular, al tiempo que ha apelado al papel de la comunidad en el conjunto del país.

El presidente del PP autonómico ha recordado el mensaje que trasladó recientemente a Feijóo durante un acto en Valladolid: “Castilla y León somos el corazón de España y cuando España necesita a Castilla y León siempre respondemos”.

Con esa referencia, ha reclamado a los populares de la comunidad que se conviertan en una pieza fundamental de la victoria nacional.

“No vamos a dejar que España sucumba ante Sánchez”, ha proclamado, antes de cerrar su intervención con un nuevo llamamiento al trabajo y a la movilización: “Vamos a ganar, vamos a ir con más ganas que nunca. Tenemos que trabajar por esa victoria”.

Ibáñez: “Sánchez o decencia”

Por su parte, el cabeza de lista del PP al Congreso por Burgos, Ángel Ibáñez, ha reforzado el discurso de confrontación con el Gobierno central y ha asegurado que Aranda y su comarca volverán a responder en las urnas, como, según ha recordado, hicieron en las anteriores elecciones autonómicas.

Ibáñez ha calificado la cita del 29 de noviembre como una de las más trascendentales desde la Transición y ha defendido que España necesita un cambio político que vaya más allá de la recuperación económica.

“Ahora no solo hay que recuperar la ruina económica, ahora también nos jugamos la democracia”, ha afirmado.

El candidato popular ha contrapuesto dos modelos políticos y ha reivindicado la llegada del PP al Gobierno para recuperar, en sus palabras, “la España anterior a Sánchez, la de “la verdad, de la ley, del respeto y de la gestión”.

En su intervención, ha asegurado que los vecinos trasladan a los representantes populares la necesidad de un cambio en La Moncloa.

“Los vecinos nos lo dicen por la calle: tenéis que echar a Sánchez”, ha relatado.

Ibáñez ha endurecido el tono de sus críticas al presidente del Gobierno con una de las frases más contundentes del mitin: “Hay que elegir entre Sánchez y delincuencia o entre España y decencia”.

También ha cuestionado algunas de las actuaciones públicas de Sánchez, al que ha reprochado sus gestos políticos y su presencia en determinados actos mientras, según ha denunciado, se ausentó de otros acontecimientos.

Entre sus críticas ha mencionado su actitud ante la bandera de España, sus declaraciones sobre Puigdemont, su participación en mítines y su ausencia en el funeral por las 69 víctimas al que ha hecho referencia.

“No queremos un presidente que ahora ondea la bandera de España y que la quemaría si Puigdemont se lo pidiera”, ha afirmado Ibáñez, que también ha criticado que Sánchez “baile en los mítines” mientras se producen situaciones que, a su juicio, requieren atención del Gobierno.