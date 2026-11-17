Imagen de archivo de la estación Campo Grande en Valladolid. Fotografía: Miriam Chacón / ICAL.

La huelga ferroviaria provoca “incumplimientos” de los servicios mínimos y Renfe reubica a los pasajeros

El paro convocado en el sector ferroviario en el Grupo Renfe con CGGR, Semaf, CC.OO., UGT, SFF-CGT, SF-I y Alferro, en todo el territorio nacional está provocando problemas en Castilla y León este martes, 17 de noviembre.

Desde Renfe, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León apuntan que “desde primera hora de la mañana “está habiendo algunos incumplimientos de los servicios mínimos en el Avant Valladolid-Segovia-Madrid”.

Renfe añade que “está reubicando a los viajeros en otros trenes que sí que están circulando y también en autobuses para que puedan llegar a sus destinos”.

Informan, además, que “tampoco están circulando algunos servicios entre El Escorial y Ávila” en lo que respecta a los trenes de servicio público.

En lo que respecta a los trenes de servicios comerciales, que son los de AVE, Avlo, Intercity y demás, a esta hora “están circulando acorde a la resolución de los servicios mínimos” aunque “se puede registrar alguna demora en la circulación”, señalan desde Renfe.

Para esta jornada de huelga, del sector ferroviario, Renfe “ha habilitado las anulaciones y los cambios de billete sin gastos”, informan, para que “las personas que tuvieran billete para viajar en el día de hoy, esté su tren incluido en servicios mínimos o no, si prefieren viajar en otra fecha, se puede modificar con cancelación o modificando la fecha para viajar otro día”.

Servicios mínimos

Ante el paro convocado, se establecen los siguientes servicios mínimos

En Cercanías, los servicios mínimos quedan establecidos en función de diferentes franjas horarias. Así, en hora punta, de 06:00h a 09:00 horas; de 13:30 a 15:30 horas y de 18:30 a 20:30 horas, quedan establecidos en el 75% del servicio habitual. En el resto del día, en el 50% del servicio habitual.

En los trenes de Media Distancia se establece una media del 65%.

En los trenes de Alta Velocidad/Larga Distancia, queda establecido en un 72% de los servicios habituales.

En Mercancías, se establece un porcentaje 26% del servicio programado.

Renfe lamenta los perjuicios que esta huelga pueda ocasionar a las personas viajeras.