Alfonso Fernández Mañueco y Miguel Tellado en el acto celebrado en Salamanca. Susana Martín / ICAL.

Tellado y Mañueco piden a los votantes socialistas que “se queden en casa para no ser cómplices" de Sánchez

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el secretario general de la formación a nivel nacional y director de campaña, Miguel Tellado, tienen claro que el partido no está ganado y que hay que seguir sudando la camiseta.

Por eso hacen un llamamiento a la movilización electoral durante un acto celebrado en el hotel Alameda Palace de Salamanca, en el que estuvieron arropados por decenas de simpatizantes, militantes y cargos del partido.

Ambos dirigentes situaron la conquista de cada voto como uno de los objetivos prioritarios de la campaña y defendieron la candidatura de Alberto Núñez Feijóo como alternativa al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

“No hay que dar un solo voto por ganado ni tampoco por perdido”, advirtió Tellado ante los asistentes, a los que pidió intensificar la actividad electoral para conseguir un resultado que permita al PP llegar al Gobierno.

Incluso pidió a los votantes socialistas que “se queden en casa para no ser cómplices" del Gobierno de Sánchez.

"Tenemos que hablar también con los votantes socialistas, esos que siempre votaron al socialismo", señaló, antes de defender que quienes no quieran respaldar al PP opten por la abstención.

El dirigente popular insistió en que es necesario movilizar al electorado y evitar que ningún votante “se quede en casa” el próximo 29 de noviembre.

En esa misma línea se expresó Mañueco, que reclamó a los afiliados y simpatizantes salmantinos “meter una marcha más y apretar el acelerador a fondo”.

El presidente autonómico pidió recorrer “palmo a palmo” el territorio, convencer a cada indeciso y trabajar para lograr cada papeleta.

“Vamos a ser el pilar esencial de la victoria de Feijóo y del Partido Popular en España”, aseguró.

El encuentro, celebrado en la capital salmantina y con presencia de representantes del PP provincial, sirvió también para presentar la candidatura popular de Salamanca, integrada por Carmen, José Antonio, Pilar y Marcos Iglesias, alcalde de Ciudad Rodrigo, para el Congreso, y Bienve, Marta y Pedro Samuel para el Senado.

Mañueco y la gestión

Mañueco aprovechó su intervención para presentar Castilla y León como ejemplo de gestión y trasladar ese modelo al proyecto nacional de Feijóo.

“Cuando España nos necesita, Salamanca y Castilla y León responden”, afirmó, antes de definir la actual situación política como un momento “crucial” para el país.

Como argumentos de gestión, Mañueco enumeró las rebajas fiscales, la evolución del empleo y la economía y las políticas autonómicas en sanidad, educación y servicios sociales.

También recordó medidas como la gratuidad de la primera matrícula universitaria, las ayudas para obtener el carné de conducir, la extensión de los helicópteros medicalizados a todas las provincias y el transporte gratuito mediante la tarjeta Buscyl.

“Las cosas funcionan con buena gestión”, sostuvo, al plantear que la experiencia de gobierno del PP en Castilla y León puede servir de referencia para la etapa que los populares quieren abrir en La Moncloa.

Desgaste del Gobierno

Por su parte, Tellado centró buena parte de su intervención en las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez y en la necesidad de convertir las próximas elecciones en una respuesta en las urnas a los casos de corrupción y a la gestión del Ejecutivo.

El secretario general del PP describió al PSOE como una formación “desfondada y en cuadro” y contrapuso esa situación a la unidad y la ilusión que, a su juicio, despierta el proyecto de Feijóo.

El dirigente popular reclamó una nueva etapa política que definió como de “limpieza y decencia” y defendió que España necesita un Gobierno que, según sus palabras, ponga fin a “tanto saqueo y tan poca vergüenza”.

También animó a los ciudadanos a expresar su rechazo al Ejecutivo en las urnas el 29 de noviembre, una jornada que espera que sea histórica para su partido.