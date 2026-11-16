El cabeza de lista de Vox al Congreso por la provincia de Valladolid en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Pablo Sáez, y el presidente del Grupo Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, este lunes en el municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda Vox Castilla y León

Pollán celebra la expulsión de un joven marroquí de España: "Si Vox está en el Gobierno, no será una cuestión puntual"

El presidente del Grupo Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha celebrado este lunes la expulsión de España de un joven marroquí perteneciente a bandas latinas que, según ha indicado, han generado "problemas" en Valladolid.

Y ha añadido, en una intervención en el municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda, que se trata de unas bandas que el "delegado del Gobierno de Pedro Sánchez dice que en Castilla y León no existen, pero parece que Vox tiene razón".

El también vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta ha trasladado que con Vox en el Ejecutivo central la expulsión de personas en estas circunstancias no será "una cuestión puntual de un día" y ha expuesto las medidas que plantea su formación en materia migratoria.

"La intención, como llevamos diciendo mucho tiempo, es luchar contra la inmigración ilegal, repatriar a todos esos ilegales que entran en España y los que tienen que cumplir condenas que lo hagan en sus países de origen", ha afirmado Pollán.

El presidente del Grupo Vox en las Cortes ha relacionado este problema con las políticas del Gobierno central y ha afirmado que las medidas de Pedro Sánchez y los gobiernos de los últimos años "no han hecho más que alimentarlo y poner en peligro la seguridad, la convivencia de todos los españoles".

Desalojo en 24 horas

Durante la misma intervención, el dirigente de Vox ha dejado claro que, de la mano de Santiago Abascal, en España se acabará con la problemática de la okupación, como ocurre en la urbanización Arroyovereda.

Según ha explicado, se aplicará el desalojo en 24 horas junto al endurecimiento del Código Penal en lo referente a la materia, además de tipificar la inquiokupación como una estafa.

Pollán ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez “deja de lado a los propietarios y a los inquilinos que residen legalmente en las viviendas”.

También se ha referido a los enganches ilegales a los suministros de la urbanización vallisoletana, después de que la Guardia Civil y la Policía Local consiguieran desmantelarlos la semana pasada. "Una vez más, en el momento que desenganchan, vuelven los okupas a repetir la operación", ha afirmado.

Preguntado por los medios de comunicación, Pollán ha aclarado que durante la visita y mientras se grababan imágenes, "empezaron a salir misteriosamente de los portales gente a darnos la bienvenida y a recibirnos calurosamente", en alusión a los okupas del lugar.

"Nosotros no vamos a parar en denunciar situaciones como la ocupación que tanto daño está haciendo a la sociedad española, a Arroyo de la Encomienda y otras muchas localidades en España", ha remarcado.

La bandera de España

Por otro lado, se ha referido a la utilización de la bandera de España por parte del presidente del Gobierno en un acto del Partido Socialista en el municipio madrileño de Alcorcón.

"Ahora saca una bandera que Pedro Sánchez ha pisoteado reiteradamente en Ceuta, en Urda, en Adamuz, en La Palma y en un montón de sitios la ha pisoteado continuamente", ha zanjado.