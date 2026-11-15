Igea descarta a PSOE, PP y Vox para su papeleta el 29N al Congreso y lo tiene claro: “Ya he decidido mi voto”

Francisco Igea, el que fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León con Ciudadanos, ha hecho, a través de sus redes sociales, un repaso por las listas de Valladolid para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

“Desde el candidato de Vox, compañero mío de colegio que teníamos 6-8 años. Un tipo de derechas, tranquilo, que no comparte conmigo ninguno de los principios de organización política de una sociedad”, ha explicado Igea, hablando de Pablo Sáez, en cabeza de lista al Congreso por Vox.

Ha añadido que “no les voy a votar” argumentando que los de Vox “no me parecen demonios” sino “personas que no comparten mi manera de organizar la vida o de funcionar la democracia”.

“No soy de los tipos que se sorprenden cuando ven a Abascal con Broncano y se da cuenta de que no tiene cuernos”, ha añadido.

Sobre el Partido Popular, en Valladolid o en Castilla y León, ha asegurado que “es un partido al que conozco bien y he sufrido en mis propias carnes”.

“Lleva en las listas personajes tan peculiares como David Frontela. Luego nos hablarán de vivir de lo público y de las paguitas. Hay gente que lleva viviendo de ellas, directa o indirectamente, a través de subvenciones a los medios, mucho tiempo”, ha asegurado.

“Representan lo peor de la política que es me da igual con quién pacto o gobierno”, ha explicado el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León.

Ha finalizado asegurando que a los populares “naturalmente no voy a votar”.

Al PSOE lo ha tildado de “secta” y de “partido coreano con coreografías coreanas” y en el que “en Valladolid nos presentan como número uno a Óscar Puente y como número dos a Ana Redondo”.

“Del primero ya lo he dicho todo. Es probablemente uno de los peores personajes que han pasado por la política nacional y de la segunda, tampoco es mala chica como se dice en Valladolid, pero su gestión es cero”, ha añadido Igea.

Sobre el cargo de ambos en sus respectivos ministerios ha apuntado que “ni los trenes van mejor, ni son mejores, ni ha bajado la violencia de género” y ha añadido que “todo han sido populismos, alaridos” y “en medio de todo ello escándalos de corrupción”.

“Imposible votar al PSOE por no hablar de su sociopático líder que es un tipo que se dice de izquierdas y te enseña su lista de Spotify al día siguiente del que han muerto 140 inmigrantes en las playas de Ceuta. Un tipo que hace eso jamás va a contar con mi voto”.

Por último, ha hablado del Frente Amplio y de Abdul Gadiri Bah, que es el candidato número uno al Congreso de los Diputados por la provincia de Valladolid.

“Para mí ha sido una sorpresa. El otro día lo oí hablar en un podcast. Abdul lleva 30 años en Valladolid. Un tipo con cara de buena persona y que se ha ganado el reconocimiento de ser de Valladolid”, ha apuntado.

En esta campaña, ha añadido, “votar a Abdul es un mensaje importante para la ciudadanía” de “Abdul sí, Abdul, también” argumentando que es “un vallisoletano más que se ha esforzado, ha trabajado y lleva 30 años aquí”.

“Merece los mismos derechos, oportunidades, que todos los que hemos nacido aquí y somos hijos y nietos de vallisoletanos. Abdul es un ciudadano de pleno derecho y una suerte para Valladolid contar con población migrante que se esfuerza, integra, trabaja para sacar adelante la provincia y la ciudad”, ha añadido Igea.

Por esa razón y en “unas circunstancias en las que es difícil elegir”, Igea ha dicho que “ya he decidido mi voto al Congreso”.

En cuanto al Senado ha apuntado que “puede que haga un voto más variado” añadiendo que al Senado “no le mandaré a Carnero” porque “iba para realizar el soterramiento del tren, como dijo” y “ya nos ha dicho Feijóo que nos olvidemos de este asunto”.

“A ver si Carnero consigue centrarse en los problemas de Valladolid, arregla la integración y deja de mentirnos a todos los ciudadanos. Por favor, voten a quien voten, no voten a Carnero porque no tiene tarea ya en el Senado”, ha finalizado.