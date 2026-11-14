La Junta de Castilla y León apuesta por sus museos en Intur. Fotografía: Junta de Castilla y León.

La Junta potencia en Intur la oferta a través de los museos autonómicos para mostrar la diversidad cultural

El director general de Políticas Culturales, Luis Ortiz de Lanzagorta, ha participado hoy en el marco de la Feria Internacional del Turismo de Interior, Intur, en la presentación de la oferta de turismo cultural de la Comunidad a través de los museos autonómicos y su propuesta expositiva para los próximos meses.

Se trata del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León-MUSAC, el Museo de la Evolución Humana-MEH, el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León y el Museo Etnográfico de Castilla y León-MECyL.

Castilla y León posee uno de los patrimonios culturales más ricos y diversos de Europa. Y entre las instituciones, destacan cuatro museos autonómicos como referentes culturales.

Ortiz de Lanzagorta ha destacado “la relevancia de su promoción en Intur, como recurso cultural y turístico, con cuatro centros muy diferentes entre sí, pero unidos por una misma misión: preservar el patrimonio, generar conocimiento y contribuir al desarrollo cultural, social y económico de la Comunidad”.

En este sentido, el director general ha puesto en valor los cuatro museos, que juntos conforman una red cultural que genera conocimiento, impulsa la investigación, fomenta el turismo cultural, dinamiza el territorio y proyecta la imagen de Castilla y León dentro y fuera de las fronteras autonómicas. "Son espacios donde se conserva el pasado, se interpreta el presente y se construye el futuro.”

En la presente edición de Intur, el stand de Castilla y León se articula en torno a una plaza central expositiva, con presencia de los cuatro museos autonómicos, a través de diferentes recursos expositivos y promocionales.

Del Museo de la Evolución Humana proceden la pieza 'El Neandertal Emplumado', que es una escultura del paleoartista Fabio Fogliazza de un Homo neanderthalensis, que destaca por su rigor científico, ya que fue modelado a partir de un cráneo real y la decoración con la que se presenta se basa estrictamente en evidencias arqueológicas del yacimiento de Fumane (Italia).

Y la 'Vitrina de cráneos', que muestra réplicas de cráneos de neandertal, oso de las cavernas y tigre dientes de sable, así como algunas de las herramientas de talla lítica como las que pudo usar esta especie entre el Paleolítico medio y superior.

De la colección del Musac procede la instalación 'Return', un video titulado ‘Reflexión en torno a la pintura y al movimiento’, del artista Jacco Olivier (Ámsterdam, 1972); una obra que permite apreciar la destreza pictórica de este artista que trabaja en la frontera entre la pintura y la animación.

El Museo Etnográfico de Castilla y León presenta la pieza 'Manteo de lana roja', procedente de la Tierra del Pan (Zamora) y el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León acerca uno de los aspectos fundamentales del trabajo bajo tierra: la iluminación.

En esta vitrina se podrá observar cuatro modelos de lámparas (de acetileno, de seguridad, eléctrica de mano y eléctrica de casco), que representan algunos de los principales avances y ayudan a comprender cómo la luz fue esencial para transformar las condiciones de trabajo en la mina.

A estas piezas se une también una 'Figura de équido grabada sobre esquisto' procedente del Yacimiento Arqueológico de Siega Verde, Patrimonio de la Humanidad, que muestra el arte rupestre prehistórico realizado hace más de 15.000 años durante el Paleolítico Superior.

Pistoletto en el Musac

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, Musac, con sede en León, es uno de los principales museos españoles dedicados al arte contemporáneo. Desde su creación en 2005 ha representado la apuesta de Castilla y León por la creación artística más actual. Su relevancia queda reflejada en una colección que actualmente reúne más de 1.400 obras de más de 400 artistas.

En el marco de la Feria Intur, se quiere destacar uno de los proyectos más ambiciosos que recientemente ha sido inaugurado en este centro: la exposición 'SPAZIO LIBERO', del artista italiano Michelangelo Pistoletto, una de las figuras esenciales del arte contemporáneo internacional.

Esta exposición, que en España sólo podrá verse en el MUSAC, reúne más de ocho décadas de producción artística del creador y constituye la exposición más amplia dedicada a Pistoletto en España en los últimos veinticinco años.

‘Crania’ en el MEH

El Museo de la Evolución Humana, en Burgos, constituye la principal puerta de entrada al extraordinario legado científico de Atapuerca, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo.

El MEH se ha consolidado como uno de los museos más visitados de Castilla y León y un espacio de referencia para la divulgación científica, acogiendo exposiciones, congresos, actividades educativas y proyectos de investigación que acercan el conocimiento a miles de ciudadanos cada año.

Como continuación a las exposiciones del ciclo El cuerpo humano, con las muestras ‘Tenerse en pie. La postura erguida en la evolución humana’, ‘Las manos mágicas’ y ‘Sueños rotos. La niñez en la Sima de los Huesos’, el Museo de la Evolución Humana quiere dar a conocer en Intur el nuevo proyecto expositivo que presentará a finales de año: la muestra 'Crania'

La mayor exposición temporal de cráneos fósiles del mundo, que reunirá por primera vez en este museo todos los cráneos humanos recuperados en la Sima de los Huesos, donde los visitantes tendrán también la oportunidad de ver a 'Pink', la cara fósil del primer europeo que, con una antigüedad de más de un millón de años, se descubrió en el yacimiento de la Sima del Elefante durante la campaña de 2022.

Sabero

Ubicado en Sabero (León), en la histórica Ferrería de San Blas, el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, custodia una parte esencial de la memoria industrial de Castilla y León. Durante sus dieciocho años de trayectoria, acumula más de 3.000 piezas incorporadas a sus colecciones y numerosas exposiciones temporales, actividades culturales, publicaciones y proyectos audiovisuales centrados en la memoria minera.

Especialmente relevante es el Archivo Histórico Minero de Castilla y León, que conserva cientos de miles de documentos, fotografías y planos de las principales empresas carboneras de la Comunidad, así como el proyecto Memoria Oral de la Minería, que ha reunido ya más de quinientos testimonios audiovisuales de trabajadores de las cuencas mineras.

25 años del Etnográfico

El Museo Etnográfico de Castilla y León, en Zamora, conserva y difunde el patrimonio material e inmaterial de la Comunidad, y desempeña una labor fundamental en la preservación de las formas de vida, los oficios, las tradiciones, las creencias y las expresiones culturales que han dado forma a la identidad de Castilla y León a lo largo de los siglos.

Su colección supera las 16.000 piezas, convirtiéndose en uno de los principales repositorios de cultura tradicional de España. En 2027 celebrará su vigésimo quinto aniversario y el centro afronta una nueva etapa orientada a reforzar la digitalización de sus fondos, ampliar su capacidad divulgativa, impulsar la investigación etnográfica y acercar aún más el patrimonio cultural inmaterial a las generaciones futuras.