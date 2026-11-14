De granero prioritario a territorio secundario: el cambio de foco de los candidatos en Castilla y León ante el 29-N

En el mapa electoral del 29 de noviembre, Castilla y León ocupa un lugar estratégico que a menudo pasa desapercibido en los grandes titulares nacionales, pero que resulta decisivo en el recuento final.

La Comunidad, con nueve provincias de tamaño medio y pequeño −donde el sistema D’Hondt premia especialmente los últimos escaños−, ha concentrado una de las mayores densidades de visitas de los principales candidatos durante la precampaña.

Hasta el momento, Santiago Abascal lidera con seis visitas, Pedro Sánchez con tres y Alberto Núñez Feijóo con dos, en un territorio donde varios escaños bailan y pueden alterar el equilibrio nacional.

La lógica es clara: en circunscripciones con entre dos y cinco diputados, el último escaño suele decidirse por márgenes estrechos y puede cambiar de manos entre PP, PSOE y Vox.

El último escaño

Los últimos datos sitúan el último escaño en juego en la mayoría de las provincias de la Comunidad. En Zamora, que reparte tres diputados, Vox aparece como titular del último escaño frente al PP con un margen de apenas 0,3-0,5 puntos y una probabilidad inferior al 50% en las simulaciones.

En Ávila, que también reparte tres, Vox disputa el escaño al PP; en Segovia y Palencia, también con tres, el pulso es similar entre Vox y PP. En León y Burgos, con cuatro diputados cada una, el PP y el PSOE se reparten el último escaño con márgenes de entre 2,7 y 5,5 puntos, y Vox aparece como aspirante relevante en Burgos.

Salamanca, con cuatro, y Valladolid, la única de la Comunidad que reparte cinco, muestran escenarios más estables, pero con Vox consolidando posiciones que en 2023 no tenía y con la incógnita de si los populares podrán acceder al tercer diputado en detrimento de los socialistas en la provincia vallisoletana.

Incluso Soria, que tan solo reparte dos, con la singularidad de la presencia de Soria ¡Ya!, presenta un último escaño en disputa.

En conjunto, un puñado de estos escaños puede sumar o restar tres o cuatro diputados a la suma nacional, suficiente para inclinar mayorías o condicionar pactos.

Más allá de los márgenes numéricos, el comportamiento del votante en estas provincias pequeñas introduce un factor de imprevisibilidad que no se da en las grandes circunscripciones.

El voto útil, el recuerdo de gestiones autonómicas o la percepción de la utilidad de cada formación a la hora de formar gobierno pueden mover miles de papeletas en las últimas semanas y alterar radicalmente el resultado del último escaño.

Un amplio despliegue

Esta realidad explica el despliegue de la precampaña. Abascal ha multiplicado actos en plazas y auditorios de Ávila, Zamora, Valladolid, Segovia y Burgos, además de Ponferrada. Sánchez ha estado en Valladolid, Burgos y Ponferrada; Feijóo, en Valladolid (con Mañueco) y Salamanca.

La Comunidad se convirtió en territorio de combate temprano precisamente porque los partidos saben que el voto útil o el trasvase de unos pocos miles de papeletas en estas provincias puede mover escaños que en Madrid o Barcelona se dan por descontados.

El calendario de visitas no ha sido casual ni improvisado. Cada parada se ha elegido con precisión para maximizar el impacto en aquellas provincias donde el último escaño pende de un hilo.

La presencia física de los líderes nacionales permite, además de movilizar a las bases, generar imágenes y titulares locales que refuerzan el mensaje de que aquí también se decide. En circunscripciones pequeñas, una visita bien comunicada puede equivaler a varios puntos de intención de voto.

Al mismo tiempo, el despliegue ha servido para medir fuerzas y detectar debilidades.

Los actos de Abascal han mostrado la capacidad de Vox para llenar plazas en provincias donde hace apenas unos años era casi testimonial. Las apariciones de Sánchez y Feijóo, más selectivas, han buscado consolidar el voto propio y frenar posibles fugas.

El resultado es que Castilla y León ha vivido una precampaña de intensidad inusual, muy por encima de lo que su peso demográfico sugeriría, precisamente por su alta influencia aritmética en el Congreso.

El cambio de foco

El contraste llega con la campaña oficial. La estrategia cambia: los candidatos nacionales concentran esfuerzos en las grandes circunscripciones y en actos de alto impacto mediático, mientras que en Castilla y León la presencia se diluye y se apoya en la red autonómica y ministerial.

El propio PSOE lo ha admitido este 13 de noviembre. Daniel de la Rosa, secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, ha señalado que no se asegura la presencia de Pedro Sánchez −aunque confía en que “regrese”− y ha anunciado, en cambio, el desembarco de “todos” los ministros socialistas, junto a secretarios de Estado, eurodiputados y dirigentes federales.

Carlos Martínez visitará cada provincia dos veces, pero el peso de la movilización recaerá en candidatos locales, alcaldes y concejales.

En el lado de Vox, Abascal mantiene una agenda más territorial: tiene previsto dar una declaración a medios en la Plaza Mayor de Salamanca el viernes 20 de noviembre a las 12:00, tras un acto el día anterior en Gijón.

Es una de las pocas confirmaciones explícitas de presencia de un líder nacional en la Comunidad durante la campaña propiamente dicha hasta el momento.

Feijóo, por su parte, ha abierto la campaña oficial en Cataluña (Badalona) y su calendario apunta prioritariamente a grandes núcleos, aunque Mañueco y la estructura autonómica del PP cubrirán el territorio.

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, no ha pisado la Comunidad hasta el momento, consciente de sus escasas posibilidades de obtener escaños ante la división de la izquierda a la izquierda del PSOE, con una candidatura de Podemos por separado.

Sembrar para recoger

El cambio de ritmo no es casual. En precampaña se siembra en las provincias pequeñas, donde el coste de una visita es bajo y el retorno en escaños puede ser alto. En campaña, el tiempo y la atención mediática se miden en actos masivos y en provincias que aportan decenas de diputados.

Castilla y León pasa de ser escenario principal a retaguardia activa: los ministros y los líderes autonómicos sostienen el pulso, pero la batalla por esos últimos escaños que bailan −especialmente en Zamora, Ávila, Segovia, León y Burgos− se librará con menos presencia de los cabezas de cartel y más con la maquinaria local.

Quien mejor haya movilizado en la precampaña y mejor sostenga el voto útil en estas semanas decidirá si esos escaños acaban sumando a una mayoría o quedando en el aire.