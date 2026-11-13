Raquel, logopeda, sobre las burlas a David Broncano: “Tartamudear no puede volver a ser motivo de humillación”

Esta semana todo el mundo ha hablado de ello y la polémica sigue. La reciente entrevista de David Broncano al líder de Vox, Santiago Abascal, en La Revuelta de Televisión Española, se hizo viral y en concreto por algo que ocurrió durante el programa.

Durante la emisión, el presentador sufrió un episodio de bloqueo en el habla y un ritmo acelerado que provocó un tartamudeo que pronto provocó una masiva cadena de mofas, memes y chistes en la red.

El de Jaén era incapaz de decir una frase seguida sin tartamudear o repetir los fonemas, algo que no pasó desapercibido para nadie.

Pero detrás de todo esto hay algo más. Por eso el Grupo de Investigación y Trabajo sobre la Tartamudez (GITT) ha emitido un comunicado oficial al que se han sumado las voces de sus especialistas para frenar en seco lo que consideran un “peligroso retroceso social”.

Raquel Escobar, logopeda e integrante del GITT, incide en que la crítica política o ideológica jamás puede servir de excusa para atacar los rasgos físicos o la forma de expresión de una persona.

En declaraciones a este diario, la experta recalca que “nunca jamás podemos atacar a alguien porque haya tenido un momento en donde su habla se haya podido descontrolar, tenga o no tenga diagnosticada una tartamudez, o una taquifemía, que sería lo que él presenta”.

Escobar zanja esta cuestión afirmando con rotundidad que “la forma en la que alguien habla o la forma física de una persona nunca puede ser objeto de burla, jamás”.

A su juicio, recurrir a ello responde únicamente “al argumento fácil”

Un impacto directo

Desde el GITT alertan de que el daño de estas actitudes desborda por completo a la figura pública televisiva.

En España, cerca de un millón de personas, es decir el 1% o más de la población, conviven con la tartamudez, siendo los menores el sector más indefenso ante esta clase de escarnio público.

En este sentido, la logopeda lamenta que la comunidad más vulnerable, formada por "los niños chiquititos", se haya visto obligada a presenciar de manera tan “tremenda, rápida e impune” cómo se menosprecia el habla ajena.

Escobar recuerda con preocupación que han vuelto a circular en pleno siglo XXI insultos y chistes propios de décadas pasadas.

“He visto textos de metralleta, he visto insultos de tartaja, he visto chistes baratos y burdos”.

Para la especialista, este tipo de comportamiento abre un camino muy peligroso.

“Si ridiculizas a una persona, ridiculizas a las demás, y son los adultos los que están además utilizando todo este tipo de crítica y burla y ese es el mensaje que le estamos dando a los niños, que se puede hacer; es horrible”.

Así, el manifiesto del GITT abunda en esta misma dirección al señalar que el alcance de los memes no entiende de colores políticos y golpea directamente a “los niños, adolescentes y adultos que tartamudean, que ven cómo su forma de hablar se utiliza para desacreditar, menospreciar o provocar la risa”.

Un llamamiento

Tras décadas de esfuerzo social para desmontar prejuicios y visibilizar esta condición del habla, los profesionales recuerdan que “no podemos normalizar un retroceso que vuelva a situarlas como objeto de burla”.

El colectivo subraya que “el acoso nunca es aceptable”, tampoco cuando se disfraza de humor inofensivo en plataformas digitales.

Por todo ello, la organización ha exigido un ejercicio firme de responsabilidad a los medios de comunicación, creadores de contenido y a cualquier ciudadano implicado en la conversación pública para evitar la difusión y legitimación de estos mensajes.

Como conclusión, el GITT defiende el derecho fundamental de todas las personas a expresarse y ser escuchadas con dignidad, recordando que “tartamudear no puede ser motivo de humillación” y que “el respeto no puede depender de la fluidez”.