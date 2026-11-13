El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, visita la 29ª Feria Internacional de Turismo de Interior Rubén Cacho / ICAL .

Mañueco presume en Intur del turismo de calidad en Castilla y León: "Genera riqueza y empleo en el territorio"

Valladolid se convierte desde este viernes, un año más, en el escaparate del turismo de interior con la celebración de una nueva edición de la Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur).

En esta ocasión, la bienvenida ha sido a cargo del monologuista vallisoletano Sergio Encinas.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado el certamen, que reúne en la capital vallisoletana a empresas, profesionales e instituciones del sector, y ha aprovechado la ocasión para reivindicar el potencial turístico de la Comunidad.

Durante su visita, Mañueco ha puesto en valor la diversidad de recursos que ofrece Castilla y León, desde su patrimonio histórico hasta sus espacios naturales, pasando por la gastronomía, el enoturismo y las propuestas culturales.

“Castilla y León tiene una oferta turística extraordinaria, con un patrimonio histórico y cultural de primer nivel, una naturaleza privilegiada y una gastronomía que forma parte de nuestra identidad”, ha destacado.

El presidente ha subrayado que la Comunidad cuenta con 14 Patrimonios Mundiales, 137 conjuntos históricos y más de 2.600 bienes de interés cultural.

A estos recursos se suman 33 espacios protegidos, diez Reservas de la Biosfera y un Geoparque Mundial.

“Tenemos motivos más que suficientes para sentirnos orgullosos de nuestra tierra y para seguir trabajando en su promoción como destino turístico”, ha señalado.

Mañueco también ha reconocido el esfuerzo de las empresas y profesionales del sector, especialmente por su capacidad para innovar y ofrecer propuestas diferenciadas.

“El turismo de Castilla y León destaca por la calidad, la innovación y la capacidad de nuestras empresas para ofrecer experiencias únicas a quienes nos visitan”, ha afirmado.

Entre los grandes atractivos de la Comunidad figura el Camino de Santiago, que volverá a cobrar protagonismo con la celebración del Año Jacobeo de 2027. También destacan las diez Rutas del Vino de Castilla y León, después de la incorporación este año de la Ruta del Vino de León.

“El Camino de Santiago y nuestras Rutas del Vino son ejemplos de cómo nuestro patrimonio y nuestras tradiciones pueden convertirse en oportunidades para nuestros pueblos”, ha apuntado el presidente.

La oferta turística se completa con las Posadas Reales, alojamientos ligados al patrimonio y al entorno rural, y los cuatro museos regionales: el Museo de la Evolución Humana, en Burgos; el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), en León; el Museo Etnográfico de Castilla y León, en Zamora; y el Museo de la Siderurgia y la Minería, en Sabero.

El calendario cultural también tiene un papel destacado, con celebraciones como la Semana Santa, las localidades vinculadas al cine y las próximas conmemoraciones del V Centenario del nacimiento de Felipe II y del legado de Santa Teresa de Jesús. “

Queremos que quienes visiten Castilla y León encuentren siempre una razón para volver, ya sea por nuestra cultura, nuestra historia, nuestra naturaleza o nuestra gastronomía”, ha añadido Mañueco.

Así es Intur

La edición de Intur 2026 permanecerá abierta hasta el próximo 15 de noviembre y cuenta con una superficie expositiva de 11.000 metros cuadrados y 127 stands, que reúnen la oferta de más de un millar de destinos de España y Portugal.

En total, participan once comunidades autónomas, 21 patronatos de turismo y más de 200 ayuntamientos, además de mancomunidades, comarcas, empresas turísticas y asociaciones profesionales.

Castilla y León cuenta con un espacio expositivo propio en el que comparte protagonismo con los nueve patronatos provinciales de turismo y el Consejo Comarcal del Bierzo, que muestran sus principales recursos y propuestas para atraer visitantes.

La programación incluye presentaciones de destinos y proyectos turísticos, degustaciones, catas, exhibiciones de folclore y actividades relacionadas con los juegos tradicionales.

También hay espacio para el turismo rural, la promoción de localidades vinculadas al cine y diferentes iniciativas centradas en la innovación.