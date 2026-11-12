Tachar a Óscar Puente en la papeleta del PSOE anulará el voto: la Junta Electoral Central corrige a la de Valladolid

No, no se podrá tachar el nombre de Óscar Puente en las papeletas del 29-N. Y si se hace, serán nulos, como es lógico.

De esta manera, el nombre del exministro, dimitido, aparecerá en las listas por Valladolid.

Así lo ha declarado la Junta Electoral Central (JEC) que les proclamará nulos los votos del PSOE en los que aparezca tachado el nombre de Óscar Puente, algo que era lógico pero que viene a corregir a la Junta Electoral Provincial de Valladolid.

Lo hace después de estimar parcialmente el recurso presentado por el Partido Popular contra el criterio adoptado por la Junta Electoral Provincial de Valladolid.

De esta manera, el organismo estatal corrige la decisión inicial de la autoridad provincial, que había dado por válidos estos sufragios.

Según recoge el acuerdo al que ha tenido acceso Ical, la JEC considera que las papeletas en las que se haya tachado el nombre del exministro de Transportes deben declararse nulas, de conformidad con lo establecido en el artículo 96.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y la Instrucción 12/2007, de 25 de octubre, de la propia Junta Electoral Central.

La resolución mantiene, sin embargo, el criterio de la Junta Electoral Provincial en lo relativo a la imposibilidad de modificar el modelo oficial de papeleta como consecuencia de la renuncia de Puente.

Por tanto, no se eliminará su nombre de las papeletas ni se procederá a renumerar al resto de integrantes de la candidatura socialista.

El origen de la controversia se encuentra en el pasado 5 de noviembre, cuando la Junta Electoral Provincial de Valladolid aceptó la renuncia de Óscar Puente a su candidatura al Congreso de los Diputados.

El exministro había anunciado su decisión durante su comparecencia ante la Diputación Permanente.