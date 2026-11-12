Los presupuestos de Castilla y León encarrilan su aprobación: PP y Vox tumban las enmiendas a la totalidad de la oposición

Los presupuestos de Castilla y León para 2027 avanzan hacia su aprobación. El Partido Popular y Vox han tumbado este jueves en el pleno de las Cortes las enmiendas a la totalidad de la oposición a las cuentas y a la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que las acompaña.

Con la mayoría de las dos formaciones que sustentan al Gobierno autonómico, 47 procuradores frente a los 35 de la oposición, las enmiendas a la totalidad del Grupo Socialista y del Grupo Mixto han sido rechazadas, lo que permite que las cuentas continúen su tramitación parlamentaria hacia la votación final prevista para los días 15 y 16 de diciembre.

Estas son las primeras cuentas de la legislatura del Gobierno de coalición entre PP y Vox, tras las elecciones autonómicas de marzo de 2026, y alcanzan los 16.472 millones de euros, el importe más alto de la historia de la Comunidad, un 13,11 % más que las últimas aprobadas, las de 2024, que siguen prorrogadas.

Incorporan además las rebajas fiscales más amplias hasta el momento en Castilla y León.

Un "buen" presupuesto

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, abrió la sesión monográfica, que comenzó a las 11:00 horas, defendiendo "un buen presupuesto" que genera "estabilidad, seguridad y confianza".

Recordó que las cuentas ya se debatieron "en profundidad" en las comparecencias de vicepresidentes y consejeros ante la Comisión de Economía y Hacienda.

Destacó el contexto económico "complejo": subida de precios de la energía, inflación y tipos de interés a nivel internacional, y en el plano nacional "el deterioro de los servicios públicos de competencia estatal" y "la quiebra de la confianza en la gestión del Gobierno".

"Todo ello ha instalado la preocupación en las familias, los trabajadores, los agricultores y ganaderos y los autónomos y empresas", señaló, contrastándolo con la economía de Castilla y León, que "sigue generando actividad económica y empleo".

La orientación social

Carriedo subrayó la orientación social de las cuentas, centradas en "la prestación de servicios públicos de calidad" para seguir "siendo referentes" en Educación, Sanidad y Servicios Sociales, con ayudas específicas en vivienda, transporte y conciliación.

Las áreas sociales absorben el mayor volumen, con unos 10.670 millones para Sanidad, Educación y Servicios Sociales.

Destacó más de 290 millones para vivienda, incrementos en transporte e infraestructuras, 740 millones para agricultura y ganadería, 440 para fomento del empleo, casi 400 para investigación y 623 para el medio natural, además de 3.356 millones en 1.020 actuaciones de sostenibilidad demográfica y territorial.

Entre las medidas concretas citó 10 helicópteros medicalizados, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años y del primer curso universitario, ayudas para sustituir bañeras por platos de ducha y gratuidad del transporte Buscyl.

También subvenciones para el carnet de conducir de jóvenes y profesionales, bonificaciones en peajes y un fondo de compensación para agricultores y ganaderos.

Una gestión "prudente"

En materia de ingresos, reclamó una reforma del modelo de financiación autonómica que corrija la "infrafinanciación" de Castilla y León, frente al acuerdo "impulsado a última hora" por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras.

Defendió la gestión "prudente" de la deuda y el incremento de la recaudación tributaria, que a su juicio "confirma que es posible bajar los impuestos y subir la recaudación".

El proyecto de ley de medidas incluye 36 rebajas tributarias que suponen un ahorro global de 920 millones para 704.000 contribuyentes, más la rebaja de la tarifa autonómica del IRPF, con un tipo mínimo del 9% al 8,75%. que beneficiará a casi millón y medio de ciudadanos.

Unas cuentas "sin modelo"

Por su parte, la oposición justificó las enmiendas de devolución en la falta de "grandes novedades" y de soluciones a problemas estructurales como la despoblación y el envejecimiento.

El portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, pidió enviar a "chiqueros" el proyecto de presupuestos generales de la Comunidad para 2027 y la Ley de Medidas que lo acompaña ya que sostuvo son unas cuentas sin "modelo" y "alma" que necesitan "Almax" para ser digeridas.

La portavoz popular, Leticia García, y el portavoz adjunto de Vox, Mariano Veganzones, le recriminaron la "mansedumbre pregonada" de una enmienda a la totalidad del PSOE que dice "no a Castilla y León, para decir sí a Sánchez".

Martínez ironizó sobre la "ilusión" que a su juicio no había mostrado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, en la presentación de las nuevas cuentas, mientras los portavoces de PP y Vox rechazaron los "reproches" presupuestarios, así como sus "falsos mantras" y "mentiras reversibles".

Un "copia y pega"

Y argumentó el "no rotundo" de los socialistas al borrador de un presupuesto que insistió no tiene "proyecto" para ordenar el territorio, para frenar la despoblación o para mejorar los servicios, pero sí recoge el "antimodelo" de derechos y libertades de Vox, que lamentó "acepta cada vez más" el PP.

También, echó en falta el "liderazgo" en el "dúo" que a su juicio forman el presidente Alfonso Fernández Mañueco y su vicepresidente, Carlos Pollán. "Vaya par de gemelos", dijo.

La portavoz del Grupo Mixto, Alicia Gallego, de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), criticó "proyectos repetidos que acumulan retrasos durante años", como conservatorios en León y Zamora o la ampliación de la UCI del Hospital de León, calificó las cuentas de "copia y pega" y reprochó "soberbia y prepotencia" al Gobierno de la Junta.

Desde Por Ávila, Pedro Pascual señaló el "desprecio" hacia su provincia en el reparto de inversiones, en el mismo sentido que el procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña.

La aprobación, garantizada

A diferencia de lo ocurrido hace un año, cuando prosperaron las enmiendas a la totalidad de 2026 −incluidas las de Vox, cuando formaba parte de la oposición− y las cuentas fueron devueltas, en esta ocasión la mayoría de Gobierno garantiza la continuidad.

PP y Vox anunciaron este martes, tras la reunión de la Junta de Portavoces, que trabajan además en enmiendas conjuntas "materiales" y "funcionales" para reforzar inversiones en sanidad, infraestructuras y partidas locales o provinciales durante el debate al articulado.

El plazo para enmiendas parciales finaliza el 13 de noviembre; el informe de la Ponencia se elaborará el 20, el dictamen se debatirá entre finales de noviembre y principios de diciembre, y la aprobación definitiva está prevista para el pleno de los días 15 y 16 de diciembre, con el objetivo de que las cuentas entren en vigor el 1 de enero de 2027.