PP y Vox ironizan con "tachar" a Ana Redondo de la papeleta del PSOE tras la investigación de las pulseras antimaltrato

La portavoz del PP, Leticia García, y el portavoz adjunto de Vox, Mariano Veganzones, ironizaron en el pleno de las Cortes de Castilla y León de este jueves con "tachar" también a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de la candidatura del PSOE de Valladolid al Congreso tras la investigación de la Fiscalía Europea sobre las pulseras antimaltrato.

Ello después de la renuncia del exministro de Transportes Óscar Puente a encabezar la lista por Valladolid −tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda− y de la decisión de la Junta Electoral de mantener su nombre en las papeletas ya proclamadas en el BOE.

En la práctica, la sucesión recae en la número dos, la ministra de Igualdad Ana Redondo, que pasa a ser la cabeza efectiva de la candidatura.

Además, la Junta Electoral ha ordenado que las mesas electorales den por válidas las papeletas en las que los votantes tachan el nombre de Puente, precisamente para "adecuar la papeleta a la realidad de la candidatura" sin anular el voto.

A esta situación se suma la investigación abierta por la Fiscalía Europea al Ministerio de Igualdad −cuya titular es la vallisoletana Ana Redondo− por la compra de las pulseras antimaltrato.

El "papelón" del PSOE

García calificó en el pleno de las Cortes de "vergüenza" que los socialistas lleven como cabezas de lista por la provincia precisamente a Puente y a Redondo y cuestionó la argumentación del PSOE en el debate de las enmiendas a la totalidad a los presupuestos de la Comunidad para 2027 porque, a su juicio, el partido "está desgobernando España".

Además, señaló que se enfrenta ahora a la "sospecha" en la gestión de los fondos europeos, tanto en seguridad ferroviaria como en el programa de las pulseras para víctimas de violencia de género.

"Qué vergüenza tener dos ministros con esta gravedad", afirmó la portavoz popular, que tachó de "papelón" la crítica socialista a las cuentas autonómicas cuando el PSOE "no tiene ni techo de gasto ni presupuesto" para el país. Remató diciendo que "son dos ministros tachados ya".

Veganzones recogió la idea y la llevó un paso más allá.

"Se pueden empezar a tachar nombres de las papeletas del PSOE de Valladolid y no se acaba nunca", señaló, recordando que tanto el exministro de Transportes como la titular de Igualdad encabezan la lista socialista por la provincia.

La investigación

La Fiscalía Europea (EPPO) investiga un posible fraude en el uso de fondos comunitarios destinados a la adquisición de pulseras telemáticas antimaltrato por parte del Ministerio de Igualdad.

Las diligencias, abiertas el año pasado, se centran en contratos que suman más de 100 millones de euros, entre ellos uno de unos 42,6 millones de 2023, financiado en parte con fondos del Plan de Recuperación.

Agentes de la UCO de la Guardia Civil se han personado tanto en el Ministerio que dirige Ana Redondo como en el Tribunal de Cuentas para recabar documentación.

El Tribunal ya había detectado en su informe de fiscalización graves deficiencias en la contratación, ejecución y control de estos dispositivos.

Redondo ha defendido que el dinero se ha invertido "correctamente" y ha prometido colaboración absoluta y transparencia total con la investigación.