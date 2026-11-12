Acto del Partido Popular con la participación del presidente del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, junto a los cabezas de lista del PP por Valladolid al Congreso y el Senado, María Pardo y Jesús Julio Carnero Miriam Chacón / ICAL .

Mañueco apunta a Ana Redondo: "El PSOE tendrá que borrar también su nombre de la papeleta" por Valladolid

El Partido Popular ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral con un mensaje claro: el cambio en España pasa por Alberto Núñez Feijóo y por poner fin al Gobierno de Pedro Sánchez.

Así lo defendió este jueves el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante un acto celebrado en el Espacio La Granja de Valladolid, en el que reunió a cerca de 200 personas, entre cargos del partido a nivel autonómico, concejales del Ayuntamiento de Valladolid y alcaldes de la provincia.

Mañueco, que recibió una ovación a su llegada, aprovechó el encuentro para llamar a la movilización de los suyos y situar a Feijóo como el único dirigente capaz de afrontar una “reconstrucción nacional”.

“Todos queremos a Sánchez fuera de la Moncloa, pero es importante a quién se quita y todavía más a quién se pone”», afirmó. En este sentido, aseguró que el presidente nacional del PP es la persona que “pondrá a España a funcionar”.

El dirigente autonómico se refirió a la necesidad de que los viajeros puedan sentirse seguros en los trenes, de que los jóvenes tengan facilidades para acceder a una vivienda, de que los padres cuenten con una educación de calidad para sus hijos y de que las personas mayores reciban una atención sanitaria adecuada.

También reclamó que agricultores y ganaderos puedan competir en igualdad de condiciones.

“En definitiva, buena política y buena gestión”, resumió Mañueco, que pidió llevar ese mensaje “alto, claro y nítido” a todos los rincones de Castilla y León.

El presidente del PPCyL insistió en que la comunidad debe convertirse en un pilar fundamental de la victoria de Feijóo frente a Sánchez y defendió que el cambio debe llegar tanto al Gobierno central como a los municipios.

El presidente autonómico reservó buena parte de sus críticas para los dos principales nombres socialistas de Valladolid: el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

A ambos los presentó como ejemplos de la gestión del PSOE y vinculó sus responsabilidades en el Gobierno con dos asuntos especialmente sensibles: la seguridad ferroviaria y la protección de las mujeres víctimas de violencia machista.

En este contexto, se refirió a las informaciones conocidas durante la jornada sobre la investigación de la UCO y la Fiscalía en el Ministerio de Igualdad por presuntas irregularidades.

Mañueco sostuvo que Puente y Redondo son el mejor ejemplo de la “nefasta gestión” socialista y aseguró que sus decisiones ponen en riesgo la seguridad de las personas, tanto cuando utilizan el tren como cuando necesitan protección frente a la violencia machista. “Valladolid y España no se merecen esto”, señaló.

Mañueco también ironizó sobre la presencia de Óscar Puente y Ana Redondo en las listas del PSOE por Valladolid y llegó a plantear que los socialistas tendrán que “borrar los dos nombres de la papeleta” tras las últimas polémicas que afectan a ambos ministros.

Pese al tono de confrontación, Mañueco quiso advertir a los suyos de que no hay nada ganado.

“Nadie puede dar nada por hecho”, insistió, antes de reclamar trabajo, movilización y esfuerzo para conseguir cada voto.

“Hay que ponerse manos a la obra, remangarse e ir a buscar cada voto”, afirmó. El presidente autonómico aseguró que el PP cuenta con experiencia, rigor, proyecto y equipo, pero recalcó que la victoria dependerá de la implicación de todos.

Carnero y Pardo

El candidato del PP al Senado por Valladolid y alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, tomó también la palabra para dibujar una España que, a su juicio, vive instalada en el “escándalo” y en la falta de funcionamiento.

En su intervención repasó algunas de las decisiones del Ejecutivo de Sánchez que considera más perjudiciales: la ley educativa, la política exterior, la amnistía, los acuerdos con Bildu, el uso de decretos leyes, la ausencia de presupuestos durante la legislatura y la subida de impuestos.

Carnero añadió a esa lista el desastre ferroviario y los problemas relacionados con la ley del solo sí es sí y las pulseras de control telemático para maltratadores. Sobre estas últimas, denunció también una menor financiación para el Ayuntamiento de Valladolid en materia de protección a las mujeres.

Carnero también dirigió sus críticas a la candidatura socialista por Valladolid, con dudas sobre la continuidad de Puente y Redondo en las listas.

No obstante, pidió a los populares centrarse en su propio trabajo y no caer en la confianza. “Si damos por ganado algo, estamos en la línea de perder”, advirtió. Para el alcalde, “Valladolid se defiende desde Valladolid, pero también desde Madrid”.

Por su parte, María Pardo, cabeza de lista del PP al Congreso por Valladolid, centró su intervención en las últimas informaciones sobre el Ministerio de Igualdad y en la figura de Ana Redondo.

La candidata aseguró que España vive en una situación de “alerta” por los episodios que, en su opinión, han marcado la gestión del Gobierno, y puso el foco en la investigación conocida durante la jornada.

Pardo volvió a sacar a relucir los fallos de las pulseras telemáticas de control de maltratadores y cuestionó la responsabilidad política de la ministra. «¿Valladolid se merece esto? ¿Valladolid se merece tachar?», se preguntó en referencia a la posibilidad de que los socialistas tengan que modificar su candidatura.

La número uno al Congreso calificó la situación de “bochornosa” y de “mucha gravedad” y acusó al Ejecutivo de estar “presente para cobrar, pero ausente para proteger”.

A su juicio, el 29 de noviembre no estará en juego únicamente un resultado electoral, sino también “la decencia” y la dignidad de las instituciones. “Hay que decir fin a este Gobierno de la indecencia”, reclamó.

Dejarse la piel

El presidente provincial del PP, Conrado Íscar, fue el encargado de abrir el acto y marcar el tono de la convocatoria. Defendió que la cita electoral del 29 de noviembre supone mucho más que una jornada de votación y la definió como un compromiso con los ciudadanos y con quienes necesitan el respaldo de las instituciones.

Íscar pidió a los afiliados y cargos públicos que se dejen “la piel” durante la campaña para explicar el programa del partido y situó a Núñez Feijóo como el líder del proyecto. “Es el momento del cambio, de la esperanza y de la ilusión”, afirmó.