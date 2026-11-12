El operativo se saldó con 14 arrestos en siete provincias y 12 registros, entre ellos, la sede central de la formación en Madrid. Policía Nacional

Una jueza ordena el cese de la actividad de Núcleo Nacional: precinta sus sedes en Burgos, Valladolid y Madrid

Una jueza de Gijón ha ordenado el cese total de la actividad de Núcleo Nacional, ha imputado a la asociación como persona jurídica y ha decretado la clausura y el precinto de sus sedes en Madrid, Burgos y Valladolid, tras un operativo policial con 14 detenidos por asociación ilícita y delitos de odio.

La actuación judicial ha tenido consecuencias directas sobre la estructura de la organización.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la Plaza Número 1 de Gijón ha impuesto a los detenidos distintas medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado.

Asimismo, la jueza ha comunicado a un representante de la asociación su imputación como persona jurídica y ha ordenado el cese total de las actividades de Núcleo Nacional.

La resolución incluye la clausura y el precintado de sus sedes en Madrid, Burgos y Valladolid.

La medida judicial alcanza también a la actividad de la organización en internet, ya que se ha decretado el bloqueo de los contenidos digitales de los perfiles de Núcleo Nacional en las redes sociales.

La operación supone así un importante golpe a la estructura de la formación, cuya actividad está ahora sometida a una orden judicial de cese total.

La Policía Nacional detuvo a dos personas en Valladolid en el marco de una operación contra Núcleo Nacional, una formación a la que los investigadores atribuyen delitos de asociación ilícita y de odio contra distintos colectivos vulnerables y personas de ideología antagónica.

El dispositivo policial, desplegado el pasado viernes, se saldó con un total de 14 arrestos en siete provincias españolas y la práctica de 12 registros, entre ellos, el de la sede central de la organización en Madrid.

Además de los dos detenidos en Valladolid, la operación se desarrolló en Madrid, donde fueron arrestadas cinco personas; Asturias, con tres; Guadalajara, Pontevedra, Burgos y Alicante, con un detenido en cada una.

Durante los registros, los agentes intervinieron abundante material de carácter radical supremacista, más de una veintena de armas de fuego y una importante cantidad de munición.

También se incautaron de numerosas armas prohibidas, entre ellas armas blancas, dispositivos táser y defensas extensibles, así como escudos, uno de ellos táctico, y diversos objetos contundentes.