El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves Rubén Cacho ICAL

La Junta asegura que la huelga general del 11-N se celebró "sin incidencias reseñables" en Castilla y León

La jornada de huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, se desarrolló "sin incidencias reseñables", según ha detallado este jueves el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Carriedo ha recordado que el derecho a la huelga "es individual y corresponde a cada ciudadano decidir si lo ejerce". "Respetamos a las personas que han ido a la huelga y al resto de los trabajadores que han decidido ejercer también su derecho al trabajo", ha subrayado.

El portavoz sitúa en el 4,3% el seguimiento de la huelga general por parte de los trabajadores del conjunto de los servicios públicos prestados por la Juntas. En concreto, secundaron el paro el 4,21% de los funcionarios y el 4,78% de los trabajadores laborales.

La valoración política o la reflexión sobre el alcance de la convocatoria debe corresponder, en su opinión, a los propios convocantes a partir de unos datos que ya son públicos.

Desde el ámbito institucional de la Junta "no se realizan valoraciones de contenido político", ha insistido, sobre todo en un día en el que arranca la campaña electoral y en el que el Gobierno autonómico quiere mantener separados "su papel institucional y el de cualquier campaña".

"Mejorar la vida"

El portavoz ha centrado el mensaje en el trabajo que queda por delante. "Vamos a estar mejorando la calidad de vida de los trabajadores y, en la medida en que la interlocución se centre en esta cuestión, los acuerdos van a ser más viables", ha apuntado.

La Junta acude, ha dicho, con la máxima disposición al ámbito del Diálogo Social y quiere insistir en las medidas concretas que permitan mejorar la vida de los trabajadores y, en general, de las personas de Castilla y León.

"Nos hemos comprometido con mejorar la vida de las personas de Castilla y León y buscar siempre cuáles son las medidas que podemos adoptar para mejorar la vida de las personas. Nuestra misión es mejorar la vida en nuestra comunidad autónoma", ha concluido Fernández Carriedo.

El balance institucional del 11-N se centra, por tanto, en el dato concreto de participación en la Administración autonómica (4,3 %), la ausencia de incidentes y la voluntad de priorizar la mejora de las condiciones laborales a través del diálogo, dejando las valoraciones políticas sobre el conjunto de la huelga general a los organizadores de la convocatoria.