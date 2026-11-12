CSIF denuncia el “desprecio” de la Consejería de Sanidad al negociar con CESM al margen del resto de sindicatos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León ha cargado contra la Consejería de Sanidad por negociar en exclusiva con el sindicato médico CESM las condiciones laborales y retributivas de los facultativos de Sacyl.

La organización considera «intolerable» que la Junta haya alcanzado un acuerdo bilateral al margen de la Mesa Sectorial de Sanidad.

CSIF rechaza que la Administración establezca vías de negociación privilegiadas con una sola organización sindical.

Más aún cuando están en juego cuestiones como la jornada laboral, los salarios, la carrera profesional o la cobertura de plazas de difícil provisión.

El sindicato asegura que defiende las mejoras laborales de los médicos.

Sin embargo, considera que deben negociarse por los cauces oficiales y con todas las organizaciones que tienen representación. De lo contrario, advierte, pueden producirse agravios comparativos entre los distintos profesionales de la sanidad pública.

"La sanidad pública no puede convertirse en un sistema de negociaciones a la carta", sostiene CSIF. La organización critica que la Junta decida con quién negocia y qué colectivos reciben mejoras, mientras siguen pendientes las reivindicaciones del resto de trabajadores.

La polémica también alcanza a la Mesa Técnica sobre la Profesión Médica. CSIF teme que este nuevo órgano termine funcionando como una mesa paralela y reste competencias a la Mesa Sectorial.

Recuerda que las condiciones laborales deben abordarse con todas las organizaciones sindicales legitimadas y respetando los procedimientos establecidos.

Además, el sindicato reivindica su papel como representante de los médicos y facultativos.

Por ello, rechaza que CESM pueda atribuirse en exclusiva la representación y la negociación de los intereses de este colectivo.

CSIF recuerda que el funcionamiento de la sanidad pública depende de muchos más profesionales.

Médicos, enfermeras, técnicos sanitarios, TCAEs, celadores y personal de administración, gestión y servicios forman parte de un mismo sistema. Todos ellos, insiste, tienen reivindicaciones laborales y retributivas que deben ser atendidas.

Ante esta situación, la organización sindical exige a la Consejería de Sanidad que entregue el contenido íntegro del acuerdo firmado con CESM, aclare su alcance y lleve a la Mesa Sectorial todas aquellas medidas que deban negociarse en este órgano.