Carriedo insta a Azucarera a "facilitar las mejores condiciones" para acordar la venta de la planta de La Bañeza

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, instó hoy a Azucarera, empresa filial del grupo británico Associated British Foods, a "facilitar las mejores condiciones" para alcanzar un acuerdo sobre la venta de la planta de La Bañeza (León).

El cierre de la instalación se anunció en mayo de 2025 y dejó casi 150 empleados en situación de ERE, de los que una veintena continúan vinculados a esta instalación para realizar labores administrativas y de mantenimiento básico, aunque sin producción.

Carriedo señaló que su departamento trabaja en buscar grupos inversores para estas instalaciones y "alguno ha mostrado su interés en llevar a cabo inversiones", en este caso, una entidad "de carácter privado".

En este sentido, instó a Azucarera a "facilitar las mejores condiciones" en términos de precio y "si hubiera un interesado, se le pudiera facilitar la venta con un precio accesible".

"Seguimos en esta idea y corresponde a quien tenga la iniciativa industrial y al propietario de la planta llegar a un acuerdo para fijar un precio", sostuvo el consejero, el cual no ha sido posible, hasta ahora, "porque hay dos partes que no llegan a un punto de encuentro".

A su juicio, es necesario que el futuro promotor, que "mira sus cifras" y rentabilidad, y Azucarera, que "impone un precio", lleguen a un acuerdo.