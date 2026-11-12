Carriedo insta a Azucarera a "facilitar las mejores condiciones" para acordar la venta de la planta de La Bañeza
El portavoz de la Junta señala que "hasta ahora hay falta de acuerdo" con un promotor privado que ha expuesto su interés en la instalación.
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El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, instó hoy a Azucarera, empresa filial del grupo británico Associated British Foods, a "facilitar las mejores condiciones" para alcanzar un acuerdo sobre la venta de la planta de La Bañeza (León).
El cierre de la instalación se anunció en mayo de 2025 y dejó casi 150 empleados en situación de ERE, de los que una veintena continúan vinculados a esta instalación para realizar labores administrativas y de mantenimiento básico, aunque sin producción.
Carriedo señaló que su departamento trabaja en buscar grupos inversores para estas instalaciones y "alguno ha mostrado su interés en llevar a cabo inversiones", en este caso, una entidad "de carácter privado".
En este sentido, instó a Azucarera a "facilitar las mejores condiciones" en términos de precio y "si hubiera un interesado, se le pudiera facilitar la venta con un precio accesible".
"Seguimos en esta idea y corresponde a quien tenga la iniciativa industrial y al propietario de la planta llegar a un acuerdo para fijar un precio", sostuvo el consejero, el cual no ha sido posible, hasta ahora, "porque hay dos partes que no llegan a un punto de encuentro".
A su juicio, es necesario que el futuro promotor, que "mira sus cifras" y rentabilidad, y Azucarera, que "impone un precio", lleguen a un acuerdo.