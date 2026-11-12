Arranca la batalla del 29-N en Castilla y León: sin Puente, con doblete de Mañueco y Vox pisando el acelerador

Este viernes, 13 de noviembre, a las 0:00 horas, arranca la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en Castilla y León con una mezcla de tradición, renovación, presencia institucional y un relevo forzado que marca especialmente el inicio en Valladolid.

Este jueves, en la víspera del inicio de campaña, el presidente del PP de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, protagoniza un doblete de actos entre Valladolid y Salamanca, mientras el vicepresidente primero, Carlos Pollán, participa el arranque de Vox en León.

En paralelo, el exministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente no estará en la pegada socialista de la capital, tras su dimisión y su renuncia a encabezar la lista al Congreso por la provincia.

La ministra Ana Redondo, que le sustituye como cabeza de lista, asume el protagonismo en la caseta de la calle Ferrari, mientras el líder autonómico de los socialistas, Carlos Martínez, protagonizará la pegada de carteles a medianoche en su ciudad, Soria.

Puente, ausente

Puente dio a conocer su decisión el pasado 3 de noviembre, al término de una comparecencia de más de cuatro horas ante la Diputación Permanente del Congreso sobre la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), que dejó 69 víctimas mortales.

Sin embargo, las listas ya habían sido proclamadas y publicadas en el BOE ese mismo día, por lo que la Junta Electoral de Valladolid rechazó la petición del PSOE de retirar su nombre e imprimir nuevas papeletas. Su nombre seguirá apareciendo como número uno.

A efectos de asignación de escaños, la lista queda encabezada de facto por Ana Redondo, hasta ahora número dos, seguida de José Domingo Castaño, María Luisa Sanz y Raúl Crespo.

Si los socialistas obtienen representación y Puente no toma posesión, el acta pasará a los siguientes. La Junta Electoral ha aclarado además que las papeletas con el nombre tachado serán consideradas válidas.

El doblete de Mañueco

El Partido Popular concentra este jueves su arranque autonómico en la figura de Alfonso Fernández Mañueco.

A las 18:00 horas, el líder del PPCyL clausurará un acto político en el Espacio la Granja de Valladolid junto a la candidata al Congreso María Pardo, el número uno al Senado y alcalde de la ciudad Jesús Julio Carnero, y el presidente provincial Conrado Íscar.

Pocas horas después, a las 21:30, el PP de Salamanca abrirá campaña en el Hotel Alameda Palace, escenario habitual de apertura y cierre de procesos electorales.

Allí Mañueco arropará a la cabeza de lista al Congreso Carmen Seguín y al candidato al Senado Bienvenido de Arriba, junto al presidente provincial y alcalde de la capital Carlos García Carbayo.

El doble acto permite al presidente autonómico marcar presencia en dos de las provincias con mayor peso demográfico y electoral en la misma jornada previa al arranque oficial.

Martínez y la tradición

Los socialistas de Castilla y León, con su secretario general autonómico Carlos Martínez a la cabeza, han optado por recuperar la pegada tradicional de carteles a medianoche en Soria, la ciudad de la que Martínez fue alcalde durante casi 20 años, entre 2007 y 2026.

En el resto de provincias los actos se concentran en la tarde-noche: en Burgos a las 19:00 horas con el secretario de Organización del PSOECyL, Daniel de la Rosa, y en León por la noche en la plaza de la Catedral con la vicesecretaria general autonómica, Nuria Rubio.

En Valladolid, Ana Redondo acudirá a partir de las 23:45 horas a la caseta de la céntrica calle Ferrari.

El gesto tiene carga simbólica: Redondo, que fue concejala de Cultura en el Ayuntamiento durante la Alcaldía de Puente y su principal colaboradora, asume ahora el liderazgo visible de la candidatura en la provincia que más diputados aporta a la Comunidad, con cinco escaños en juego.

Pollán arranca en León

Vox, tercera fuerza de Castilla y León y de España, combina pegadas virtuales entre las 19:00 horas y la medianoche con actos presenciales de peso territorial.

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta, Carlos Pollán, protagonizará el de León a las 21:45 horas en la plaza de Guzmán el Bueno, reforzando la visibilidad del partido en una provincia con fuerte peso simbólico y donde la formación aspira a consolidar o ampliar representación.

El portavoz del partido en las Cortes, David Hierro, por su parte, intervendrá sobre las 00:00 horas en la avenida de la República Argentina de Palencia, cerrando la noche de arranque con otro acto en la calle.

Un mapa disputado

La campaña oficial comienza a las 00:00 horas del viernes 13 de noviembre y se prolongará hasta el viernes 27, con la jornada de reflexión el sábado 28 y la cita en las urnas el domingo 29.

Castilla y León elige 31 diputados y 36 senadores. El mapa provincial sigue siendo ajustado en varias circunscripciones, y el arranque llega con las listas ya proclamadas y un contexto marcado por la dimisión de Puente en una de las provincias clave para el PSOE.

Tradición de medianoche en Soria, doblete de Mañueco, protagonismo de Pollán en León y el relevo de Redondo en Valladolid dibujan las primeras horas de una campaña clave.

Desde la presencia institucional y territorial en el caso del PP, la recuperación del rito clásico de la pegada en el PSOE y la combinación de lo digital y lo presencial en Vox, arrancan así dos semanas que marcarán el resultado final de las urnas el próximo 29 de noviembre.