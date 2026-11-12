La cabeza de lista socialista al Congreso Ana Redondo junto a su cartel antes de la campaña electoral Miriam Chacón / ICAL.

Ana Redondo culpa al ministerio de Irene Montero y se desvincula del contrato de las pulseras investigado por la UCO

Redondo culpa a Irene Montero. La polémica por los contratos de los dispositivos telemáticos de control para maltratadores ha marcado el arranque de la campaña electoral del PSOE en Valladolid.

La ministra de Igualdad y candidata socialista al Congreso por la provincia, Ana Redondo, salió al paso de la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su departamento, en el marco de unas diligencias de la Fiscalía Europea, asegurando que el expediente bajo sospecha corresponde a la etapa anterior del Ministerio y que ya no se encuentra en vigor.

Según explicó la ministra en declaraciones a los medios en la capital vallisoletana, el requerimiento judicial pone el foco en una adjudicación formalizada hace tres años.

“Este es un contrato de 2023, es un contrato del equipo anterior. Es un contrato que ya se ha extinguido, que no está en vigor”, puntualizó Redondo para marcar distancias con la gestión investigada.

Es decir, que Ana Redondo ha culpado a la anterior ministra de Igualdad, Irene Montero, antes de que saliera del Gobierno.

Frente a las dudas suscitadas por la investigación, la titular de Igualdad defendió la fiabilidad de las actuales pulseras antimaltrato, destacando que el contrato vigente incorpora mejoras técnicas para reforzar la seguridad de las usuarias y que el sistema español es una “referencia europea”.

En este sentido, lanzó un mensaje directo para evitar la alarma social entre las mujeres protegidas en Castilla y León y en el conjunto del país: “No metan miedo a las mujeres, el sistema funciona, ha funcionado y va a mejorar cada día”, afirmó, tras recalcar que ninguna víctima que portara uno de estos dispositivos “había sido asesinada”.

Asimismo, Redondo garantizó “toda la colaboración” de su departamento con los investigadores, precisando que el Ministerio ya había remitido la documentación inicial meses atrás y que el registro de la UCO responde a una solicitud de información complementaria dentro de los numerosos expedientes que mantiene abiertos la Fiscalía Europea.





El futuro de Puente

El inicio de la campaña en Valladolid estuvo también condicionado por la reciente salida del exministro Óscar Puente, quien renunció tanto a su cartera en el Gobierno como a encabezar la lista socialista al Congreso.

Aunque Redondo evitó concretar si Puente participará en actos electorales o aclarar su continuidad al frente de la Secretaría Provincial del PSOE vallisoletano, sí reivindicó su marcha como un ejercicio de ejemplaridad.

“Óscar Puente ha demostrado que no somos iguales, Óscar Puente nos ha dado a todos un ejemplo de dignidad política”, señaló, subrayando que su renuncia total «supera la demostrada en otros episodios de la política española».