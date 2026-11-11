Los secretarios autonómicos de UGT y de CCOO, Óscar Lobo y Ana Fernández de los Muros, participan en el piquete informativo de UGT y CCOO en la Plaza de Zorrilla de Valladolid.

Los secretarios autonómicos de UGT y de CCOO, Óscar Lobo y Ana Fernández de los Muros, participan en el piquete informativo de UGT y CCOO en la Plaza de Zorrilla de Valladolid. Rubén Cacho / ICAL.

Región

UGT asegura que la huelga general es contra la "avaricia salarial" de las empresas y el "pasotismo" de la Junta

El sindicato denuncia que la policía impide a los piquetes informar a los trabajadores y acusa a los partidos "ultras" de amenazar el derecho a la huelga.

Más información: "Estamos a las puertas de un estallido social": los sindicatos avisan desde Salamanca tras una mojada mañana de huelga

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El sindicato UGT en Castilla y León ha defendido, este 11 de noviembre, día en el que se está celebrando la huelga general que el paro es contra “la avaricia salarial” de las empresas y el “pasotismo” de la Junta.

Han apuntado que “estamos ejerciendo un derecho que desde los partidos ultras están cuestionando y amenazando el derecho a la huelga”.

Desde el sindicato han informado también que la Policía “nos está impidiendo acercarnos a las personas trabajadoras para informarles”.

Agentes de la Policía Local de Salamanca en la calle San Justo

Afirman que con esta huelga general “estamos pidiendo una mejora de las condiciones de vida de la gente” frente a la política “de avaricia salarial de las empresas” y el “pasotismo de la Junta de Castilla y León ante el problema de la vivienda”.

Para finalizar han asegurado que siguen adelante en una “jornada reivindicativa” que va a culminar “en las manifestaciones que esta tarde llenarán las calles”.

En Valladolid, la del sindicato UGT y CCOO está prevista que empiece a las 19:00 horas desde la Plaza de Colón.