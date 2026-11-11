Los secretarios autonómicos de UGT y de CCOO, Óscar Lobo y Ana Fernández de los Muros, participan en el piquete informativo de UGT y CCOO en la Plaza de Zorrilla de Valladolid. Rubén Cacho / ICAL.

UGT asegura que la huelga general es contra la "avaricia salarial" de las empresas y el "pasotismo" de la Junta

El sindicato UGT en Castilla y León ha defendido, este 11 de noviembre, día en el que se está celebrando la huelga general que el paro es contra “la avaricia salarial” de las empresas y el “pasotismo” de la Junta.

Han apuntado que “estamos ejerciendo un derecho que desde los partidos ultras están cuestionando y amenazando el derecho a la huelga”.

Desde el sindicato han informado también que la Policía “nos está impidiendo acercarnos a las personas trabajadoras para informarles”.

Afirman que con esta huelga general “estamos pidiendo una mejora de las condiciones de vida de la gente” frente a la política “de avaricia salarial de las empresas” y el “pasotismo de la Junta de Castilla y León ante el problema de la vivienda”.

Para finalizar han asegurado que siguen adelante en una “jornada reivindicativa” que va a culminar “en las manifestaciones que esta tarde llenarán las calles”.

En Valladolid, la del sindicato UGT y CCOO está prevista que empiece a las 19:00 horas desde la Plaza de Colón.