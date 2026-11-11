Castilla y León mide el pulso de una huelga general inédita: 11 manifestaciones, división política y muchas incógnitas

Castilla y León ha amanecido este miércoles, 11 de noviembre, en un clima de expectativa y tensión contenida. A las 00:00 horas ha arrancado la primera huelga general de ámbito estatal con el apoyo conjunto de UGT y Comisiones Obreras (CC.OO.) en 14 años, desde la del 14 de noviembre de 2012.

La convocatoria, impulsada también por CGT, CNT, la Confederación Intersindical y los sindicatos de vivienda e inquilinos, llega a solo dos días del inicio oficial de la campaña electoral de las generales del 29 de noviembre.

Se trata de un calendario que ha alimentado las críticas de la CEOE, el Partido Popular y Vox, que la consideran "electoral" y han reclamado que se desconvoque, y la defensa de los convocantes, que insisten en que las reivindicaciones vienen de lejos.

El paro, que afecta a trabajadores del sector público y privado de todo el territorio, tiene como ejes centrales el acceso a una vivienda digna y asequible, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, el control de los precios y la defensa del sistema público de pensiones y de los servicios públicos.

Manifestaciones

Las manifestaciones de la tarde de este miércoles en la Comunidad, convocadas principalmente por CC.OO. y UGT, concentrarán a los participantes a partir de las 18:00 horas en la plaza de España de Aguilar de Campoo y en la plaza de Los Olivos de Miranda de Ebro.

A las 19:00 horas tendrán lugar en la plaza de Santa Ana de Ávila, en la plaza del Trigo de Aranda de Duero, en la plaza Lazurtegui de Ponferrada, en la plaza de San Marcos de León, en la plaza del Cid de Burgos y en la Gran Vía de Salamanca, frente a la sede sindical.

También a las 19:00 horas se celebrarán manifestaciones en la plaza de Toros de Segovia, en la Plaza Mayor de Soria, en la plaza de Colón de Valladolid y en el parque de La Marina de Zamora; y a las 19:30 horas en el parque del Salón, junto a la plaza Pío XII, en Palencia.

"Paramos para avanzar"

El detonante inmediato ha sido la crisis habitacional, simbolizada en casos como el desahucio de Maricarmen Abascal, pero las organizaciones sindicales insisten en que se trata de un problema estructural que viene de lejos.

El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, ha resumido la convocatoria con una frase que se ha convertido en lema. "Paramos para avanzar", ha afirmado.

Junto a la secretaria general de CC.OO. en la Comunidad, Ana Fernández, ha defendido que se trata de una "huelga a la ofensiva", no de respuesta a un agravio concreto, sino de un intento de situar en el centro del debate político los problemas reales de la clase trabajadora.

"Tenemos salarios que no alcanzan y una vivienda que no podemos pagar", ha repetido Lobo en asambleas por toda la región. Ambos dirigentes dirigen la protesta a "todas las administraciones que tienen competencias en materia de vivienda".

Bloques separados

Aunque la huelga es formalmente unitaria en el registro y en el objetivo de paralizar la producción, en la calle la unidad se fractura.

CC.OO y UGT han organizado sus propias marchas vespertinas, mientras que el Sindicato de Vivienda de Valladolid, CGT y CNT han impulsado su movilización bajo el lema 'Contra el rentismo y todos sus gobiernos'.

Aunque en varios puntos, especialmente en Valladolid, se ha hablado de confluir partiendo del mismo lugar, las fuentes sindicales y los comunicados confirman que irán en bloques separados. Esta división refleja tensiones de fondo.

El portavoz del Sindicato de Vivienda de Valladolid, Guillermo González, es explícito. "No vamos con demandas, sino con proclamas. El objetivo es poner fin a la especulación con la vivienda, a todos los desahucios sin condiciones burocráticas y a la represión contra el movimiento obrero", afirma.

Añade que "no dejaremos que determinados discursos se adueñen del 11N como antesala de la campaña electoral" y critica por igual las políticas del Gobierno central, de la Junta y del Ayuntamiento de Valladolid.

En otras ciudades como Zaragoza o Granada el desmarque ha sido aún más claro.

En la capital vallisoletana, la convocatoria del Sindicato de Vivienda, CGT y CNT, junto a colectivos como la Coordinadora Juvenil Socialista, parte también a las 19:00 de la plaza de Colón y se dirige hacia Portugalete, con piquetes informativos desplegados a lo largo de la jornada.

Servicios mínimos

La Junta de Castilla y León aprobó el 5 de noviembre y publicó en el BOCyL del día 6 los servicios mínimos para garantizar las prestaciones esenciales.

En Sanidad (Sacyl), el conjunto de efectivos no supera aproximadamente un tercio de la plantilla habitual, aunque en determinados servicios y turnos llega al 100%. Urgencias, emergencias y cuidados intensivos funcionan "sin disminución de sus funciones".

Se mantiene el 100 % en Oncología Médica y Radioterápica, Diálisis, Hospital de Día y Farmacia Hospitalaria. El transporte sanitario urgente (terrestre y aéreo) está cubierto al completo, así como los traslados para hemodiálisis, radioterapia y quimioterapia.

En Atención Primaria se mantiene la jornada ordinaria de mañana. El 112 mantiene entre el 75% y el 85,7% de efectivos según el turno (por ejemplo, 12 de 14 operadores en el turno de mañana). En servicios sociales, las residencias de mayores y centros de discapacidad operan con las plantillas de un fin de semana.

Se garantiza la atención 24 horas en alimentación, aseo y cuidados, y hay personal mínimo en centros de menores (como Zambrana y Los Manzanos en Valladolid). El transporte escolar se cubre con un conductor por ruta (y monitor cuando corresponda), y se mantienen los programas de madrugadores y tardes en el cole.

En carreteras y prevención de incendios forestales también hay dispositivos mínimos (brigadas ELIF, cuadrillas y helicópteros).

A nivel estatal, el Ministerio ha fijado porcentajes elevados en trenes (75% de Cercanías en hora punta, 65% Media Distancia, 73% Alta Velocidad y Larga Distancia) y en sectores estratégicos como energía y seguridad privada.

La pugna política

La huelga es de 24 horas, de 00:00 a 24:00 del 11 de noviembre; en centros con turnos, desde el primer turno del día hasta el final del último, no es obligatorio avisar previamente a la empresa; basta con no acudir. Quien la secunda no cobra el día y pasa a una situación especial en la Seguridad Social, sin cotización de empresa ni trabajador ese día.

No se pueden hacer horas extra ni sustituir a huelguistas. Los piquetes informativos deben ser pacíficos. Los servicios mínimos solo se aplican en servicios esenciales y son fijados por la autoridad competente; los designados están obligados a trabajar.

UGT y CCOO han insistido en que la convocatoria "sí tiene vinculación laboral" frente a las críticas de la CEOE, que la considera "electoral" y ha hablado de impugnarla, y de Partido Popular y Vox, que han pedido que se cancele tras el accidente de Urda.

Lobo ha respondido con dureza a los intentos de desconvocatoria vinculados a la tragedia ferroviaria. "Me parece inaudito que se utilice políticamente una tragedia", ha afirmado. También ha calificado de "escándalo" los beneficios récord de las grandes empresas y ha reclamado "un reparto real de la riqueza".

Por su parte, el Sindicato de Vivienda, CGT y CNT esperan "una respuesta masiva entre los trabajadores" y han organizado actividades previas, como talleres de pancartas y asambleas. Para ellos, la huelga es un paso más en "una lucha continuada contra el rentismo", no un fin en sí mismo.

Este miércoles, Castilla y León verá cómo se combina la paralización laboral con la presencia en la calle.

Los servicios esenciales están cubiertos, pero el seguimiento real y la afluencia a las manifestaciones marcarán el éxito o el fracaso de una convocatoria histórica: la primera huelga general unitaria en 14 años y que ha logrado unir vivienda y salarios en una misma jornada de paro nacional a las puertas de una campaña electoral.

El resultado se medirá tanto en los centros de trabajo como en las plazas de las capitales autonómicas. Y de él dependerá, en buena medida, si el 11-N queda como un gesto testimonial o como un punto de inflexión en el debate político de las próximas semanas.