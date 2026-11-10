La reunión de la Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León de este martes ICAL

PP y Vox trabajan en "mejorar" los presupuestos y tumbarán en las Cortes las enmiendas a la totalidad de la oposición

Castilla y León se prepara para un pleno monográfico clave este jueves en las Cortes autonómicas.

PP y Vox, socios de Gobierno con 47 procuradores, tumbarán las enmiendas a la totalidad que el PSOE y el Grupo Mixto −UPL, Soria YA y Por Ávila− han presentado tanto al proyecto de presupuestos generales de la Comunidad para 2027 como a la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras que lo acompaña.

Al mismo tiempo, ambos grupos han confirmado, tras la reunión de la Junta de Portavoces de este martes, que ya trabajan en enmiendas conjuntas para introducir cambios "materiales" y "funcionales" que vayan más allá de meros retoques técnicos.

Estas enmiendas servirían, según han detallado, para ampliar partidas de inversión en sanidad e infraestructuras, reforzar algunas actuaciones locales y provinciales y ajustar el texto de Medidas tras escuchar a los sectores afectados.

Claves del pleno

La sesión comenzará a las 11:00 horas con la intervención del consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

A continuación se debatirán, primero, las enmiendas del Grupo Socialista y, después, las del Mixto.

El esquema de tiempos será el habitual: 20 minutos de defensa inicial y 10 de réplica para los grupos que presentan la enmienda a la totalidad; PP contará con 14 minutos y Vox con 6 para responder, más 7 y 3 minutos adicionales, respectivamente, para cerrar.

Las tres formaciones del Grupo Mixto se repartirán sus turnos de forma proporcional. Tras aproximadamente dos horas y veinte minutos, se votarán en bloque ambas enmiendas a la totalidad. La aritmética es clara: 47 votos de PP y Vox frente a los 33 de la oposición.

Críticas de la oposición

La portavoz del Grupo Mixto y procuradora de UPL, Alicia Gallego, ha justificado su rechazo frontal por el "retraso" que, a su juicio, acumulan proyectos como los conservatorios de León y Zamora o la ampliación de la UCI del Hospital de León.

"No lo entendemos", ha dicho, al tiempo que ha echado en falta "grandes novedades" y soluciones reales a problemas estructurales como el envejecimiento, la despoblación o la cohesión territorial.

Frente al "triunfalismo" de la Junta, ha calificado las cuentas de "copia y pega" y "más de lo mismo", aunque ha tendido la mano a negociar enmiendas parciales a pesar de lo que considera "soberbia" y "prepotencia" del presidente Alfonso Fernández Mañueco.

También ha criticado que se utilice la ley de Medidas para introducir "por la puerta de atrás" cambios legislativos o rebajas fiscales dirigidas a los "amigotes".

Por su parte, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha explicado que su formación respalda por primera vez una enmienda a la totalidad porque su provincia aparece como la última en el reparto de inversiones y percibe un "desprecio" hacia sus iniciativas.

Y ha anunciado enmiendas parciales para exigir un esfuerzo "mayor" y "transversal" en la recuperación de la zona afectada por el incendio de Burgohondo −una de las más bellas de España, según subrayó− y para impulsar más proyectos industriales y de infraestructuras. "Todos debemos estar unidos en este tema", ha reclamado.

Defensa de las cuentas

Desde el PP, la portavoz Leticia García ha destacado la "importancia" y la "valía" de unos presupuestos que destinan ocho de cada diez euros a las grandes áreas y pilares sociales, con los impuestos "más bajos de la historia".

La portavoz ha subrayado la atención a sectores "abandonados" por el Gobierno central y al medio rural, con medidas como el Buscyl y la fiscalidad cero. En su opinión, el PSOE de Carlos Martínez está "desubicado" al exigir planificación territorial mientras reclama la devolución de unas cuentas que considera "históricas".

El portavoz de Vox, David Hierro, ha celebrado que el trámite siga adelante conforme al acuerdo de gobierno con el PP.

"Vox da garantías de gobierno, Vox da estabilidad en los gobiernos y Vox da credibilidad a la palabra dada en las campañas y en los procesos electorales", ha afirmado. Y ha recordado que "sin presupuestos no puede haber gobierno", una idea que, a su juicio, quedó de manifiesto con el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Tanto García como Hierro han defendido la Ley de Medidas: se ajusta "perfectamente" al ordenamiento jurídico y al Estatuto de Autonomía, supera "todos los filtros normativos" y no es un "coladero". Han contrapuesto esta práctica a los reales decretos "ómnibus" del Gobierno central.

Calendario hasta la aprobación

El trámite no termina el jueves. Los grupos podrán presentar enmiendas al articulado hasta el viernes 13 de noviembre, serán calificadas el día 19 de noviembre.

El informe de la Ponencia se elaborará el 20. Entre el 25 y el 30 de noviembre y del 1 al 4 de diciembre se debatirá el dictamen, con posibilidad de incorporar enmiendas y votos particulares hasta el 10 de diciembre. La votación final está prevista para el pleno de los días 15 y 16 de diciembre, con el objetivo de que las cuentas entren en vigor el 1 de enero de 2027.

En definitiva, el pleno del jueves servirá para despejar el camino formal de las enmiendas a la totalidad, mientras PP y Vox afinan en paralelo las modificaciones que pretenden incorporar para "mejorar" el proyecto inicial antes de su aprobación definitiva.