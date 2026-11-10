Miguel Suárez Arca, en una imagen de archivo. A la derecha, imagen del vagón en el que viajaba a oscuras EE

El candidato de Vox por Zamora, atrapado en un AVE entre Segovia y Valladolid: “Entre el cabreo y el miedo”

El candidato de Vox por Zamora al Congreso de los Diputados, Miguel Suárez Arca, ha denunciado este martes la situación vivida en la tarde noche de ayer por los pasajeros de un tren de alta velocidad, en el que él mismo se encontraba, y que circulaba entre Madrid y Valladolid y que ha sufrido varias paradas durante su recorrido, acumulando más de una hora de retraso.

A través de su cuenta en la red social X, Suárez Arca ha relatado la incertidumbre de los viajeros después de que el convoy se detuviera en repetidas ocasiones, hasta quedar inmovilizado en un punto del trayecto entre Segovia y Valladolid.

“En un AVE ahora mismo. Entre Segovia y Valladolid. Parado en medio de la nada. El tren apagándose”, ha escrito el candidato de Vox en una publicación acompañada de un vídeo grabado desde el interior del tren.

En un AVE ahora mismo. Entre Segovia y Valladolid. Parado en medio de la nada. El tren apagándose. Ya se ha parado 4 veces desde que salimos de Madrid. Nadie explica nada. La gente entre el cabreo y el miedo. Más de 1 hora de retraso ya. Qué desastre‼️ https://t.co/xO71beZApY — Miguel Suárez Arca (@suarez_arca) November 10, 2026

Según ha explicado, el convoy se ha detenido hasta cuatro veces desde su salida de Madrid, sin que los pasajeros hayan recibido información sobre las causas de las incidencias.

Nadie explica nada

“Ya se ha parado 4 veces desde que salimos de Madrid. Nadie explica nada”, ha denunciado.

La situación ha provocado malestar e inquietud entre los viajeros, según el relato del propio Suárez Arca, que ha asegurado que la preocupación iba en aumento ante las continuas interrupciones del servicio.

“La gente entre el cabreo y el miedo. Más de 1 hora de retraso ya”, ha señalado, antes de concluir su mensaje con una contundente expresión: “Qué desastre”.

La publicación del candidato de Vox por Zamora, compartida también por David Hierro, el portavoz autonómico en las Cortes, refleja el malestar de los pasajeros ante una incidencia cuyas causas no han trascendido.

Por el momento, no se ha facilitado una explicación oficial sobre el motivo de las detenciones ni sobre la hora prevista de llegada del tren a su destino.