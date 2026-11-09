El leonés José Luis Rodríguez García, Premio de Periodismo Francisco de Cossío a la trayectoria profesional

La gala de entrega de premios se va a celebrar el próximo 2 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

La trayectoria de José Luis Rodríguez García, presidente de Nueva Economía Fórum, ha merecido el reconocimiento del jurado de la cuadragésima edición del Premio de Periodismo Francisco de Cossío, que considera a este profesional merecedor del galardón.

José Luis Rodríguez García (Bembibre, 1952) es periodista, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y diplomado en Dirección General de Empresas por IESE.

Inició su trayectoria profesional en el periodismo leonés y, de hecho, dirigió Diario de León y La Hora Leonesa, además de asumir responsabilidades directivas en Cope Astorga y Antena 3 de León.

Posteriormente, desarrolló su carrera en la comunicación empresarial e institucional, ocupando cargos en la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, la Cámara de Comercio de León, Coopers & Lybrand y Arthur Andersen.

Fue profesor de la Universidad Complutense y en el año 2000 resultó elegido por el Congreso de los Diputados miembro del Consejo de Administración de RTVE.

Ese mismo año fundó en Madrid Nueva Economía Fórum, organización que, bajo su presidencia, se ha convertido en una de las principales tribunas de debate político, económico y empresarial de España. José Luis Rodríguez García ha sido pionero en este formato.

Nueva Economía Fórum es la organización de debate de referencia en España. De carácter privado, independiente y no partidista, su objetivo es el de promover el debate y el diálogo a través de sus foros abiertos, neutrales y plurales.

En ellos se dan cita Jefes de Estado y de Gobierno, representantes de las Instituciones Europeas, agentes sociales, relevantes actores del panorama económico, líderes de opinión y representantes de la sociedad civil y de los medios de comunicación.

Digital

Sonia Calleja Araque, de la Agencia ICAL, obtiene el XL Premio de Periodismo Francisco de Cossío en su modalidad digital por el trabajo 'El niño del casco marca su último gol en los campos del San Pío', que convierte una historia nacida en Valladolid en un relato de alcance nacional.

A partir de la despedida del fútbol de un niño vallisoletano afectado por una enfermedad rara, el trabajo aborda cuestiones como la inclusión, la discapacidad, el deporte como herramienta educativa, la importancia del diagnóstico precoz y el valor del sistema sanitario público, al tiempo que ofrece una información rigurosa, cercana y de interés social.

Fotografía

'Un pueblo despide a su minero', instantánea de Virginia Morán de la Mata, es la imagen ganadora en esta modalidad, llevada a la portada de Diario de León para documentar el funeral de uno de los dos mineros fallecidos en la explotación de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea.

Recoge su despedida en Caboalles de Abajo, Laciana (León) donde no se ve únicamente un funeral, sino la unión y la dignidad de una comunidad que despide a uno de los suyos y deja constancia de la memoria de una comarca y de una parte de la historia reciente de Castilla y León ligada a la minería.

En esta modalidad, el jurado ha decidido conceder una mención especial a César Julio Manso Arroyo, de Agence France-Presse (AFP España) por la imagen 'Comer en un apagón', tomada en un restaurante de Burgos el 28 de abril de 2025 en unas condiciones excepcionales provocadas por la falta de electricidad. Esta fotografía se publicó en diversos medios nacionales e internacionales.

Prensa

Miguel Ignacio Elices Calzón obtiene el premio en esta modalidad por el reportaje especial 'Caso Perlovín: un culpable sin condena', publicado en Diario de Burgos. El ‘caso Perlovin’ conmocionó a la capital burgalesa a principios de los años 90 del siglo pasado, una época en la que se produjeron otros crímenes que no pudieron ser resueltos en su momento, ya que entonces el análisis de muestras de ADN se hallaba aún en un estadio muy embrionario, dando los primeros pasos.

La resolución, sin juicio ni condena, del asesinato del empresario burgalés pone de manifiesto la gran evolución que han experimentado los métodos de investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Radio

El premio de periodismo Francisco de Cossío, en su modalidad de radio, se ha concedido a Ignacio Barrio Agüero por el trabajo 'Vía estrecha, futuro incierto' emitido en Onda Cero León.

Se trata de un reportaje radiofónico que aborda la situación del ferrocarril de ancho métrico en la provincia de León a partir de una realidad concreta: la ausencia, desde el año 2011, del tren en la estación de Matallana, situada en pleno centro de la capital leonesa, y las consecuencias que esta situación tiene para quienes siguen utilizando la línea.

Televisión

El programa 'Somos Cuaresma', presentado por Sergio García Saseta y emitido por RTVCYL, recibe el premio en la modalidad televisiva. Un programa semanal dedicado a la Semana Santa de Castilla y León, pensado para cofrades y no cofrades, cuyo objetivo es potenciar la importancia de esta celebración para la identidad de la Comunidad.

El programa plantea una visión moderna, desenfadada y respetuosa de la Semana Santa, porque además de divulgar, también pretende entretener.

Jurado y entrega de premios

El jurado de la XL edición del Premio de Periodismo Francisco de Cossío, presidido por el director de Comunicación de la Junta de Castilla y León, Julio López Revuelta, lo han conformado los periodistas Montse Serrador Velasco (ABC), Javier Tutor Vélez (COPE), Álvaro Melcón Palacios (Diario de Burgos), Luis Cañón Rodríguez (Onda Cero), Pablo Rodríguez Lago (El Mundo de Castilla y León).

También Jorge Losada Montero (RTVCyL), Lucía Rodil López (RTVE), Susana Magdaleno García (La Gaceta de Salamanca), Joaquín Sánchez Torné (Diario de León), Javier Juan Cuevas (SER), Florencio Carrera Castro (Castilla y León Radio), Ángel Ortiz Dávila (El Norte de Castilla), Raúl Mata Ajuria (La Razón) y Félix Ángel Carreras Álvarez (Tribuna).

Ana Garrido, periodista de la Dirección de Comunicación, ha ejercido como secretaria del jurado.

La Gala de entrega de premios se celebrará el próximo 2 de diciembre, a las 19:00 horas, en la Sala Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.