El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, ha comparecido ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León JCYL

Cultura destina 216 millones a patrimonio, museos y turismo en Castilla y León y deducción fiscal por ir al gimnasio

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte contará con un presupuesto de 216,86 millones de euros, frente a los 214,67 millones del último presupuesto aprobado, el de 2024.

La renovación de instalaciones deportivas, la conservación de iglesias rurales, la recuperación de monumentos y el impulso de la oferta cultural en los pueblos concentran buena parte de las inversiones previstas por la Junta de Castilla y León para 2027.

El consejero, Alberto Díaz Pico, presentó este lunes las principales partidas de su departamento ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes autonómicas.

Entre las actuaciones con mayor dotación figuran los 21,7 millones destinados a inversiones directas en patrimonio cultural y los 5,5 millones reservados para mejorar instalaciones deportivas.

Una de las intervenciones más concretas será la renovación de la pista de atletismo y el graderío de Palencia, que dispondrá de 1,5 millones de euros.

También se prevén obras en los módulos cubiertos del Campo de la Juventud y Río Esgueva, además de actuaciones en Terradillos, el refugio de Gredos y La Bañeza.

El apartado deportivo supera los 18 millones de euros si se suman los gastos de funcionamiento, actividades, subvenciones e inversiones. De ellos, 3,48 millones se destinarán a financiar los programas de las federaciones deportivas y más de 1,2 millones a las categorías inferiores de los clubes.

Los grandes eventos deportivos contarán con más de un millón de euros, con una previsión de alrededor de 150 acontecimientos al año.

Conservar el patrimonio

El patrimonio cultural será otro de los grandes capítulos de inversión. La Junta contempla 4,9 millones para proteger y conservar bienes de interés cultural y otros 3,9 millones para el resto de bienes patrimoniales.

Además, cada una de las nueve provincias dispondrá de 250.000 euros para actuaciones específicas, lo que suma 2,25 millones.

El presupuesto incluye también 1,2 millones para recuperar y conservar iglesias en el medio rural, 700.000 euros en ayudas a propietarios privados y comunidades de vecinos titulares de bienes protegidos y 1,7 millones para iniciativas sociales de gestión patrimonial. A estas partidas se añaden 4,3 millones para entidades locales y diócesis.

Entre los proyectos con asignación propia aparecen Las Médulas, cuyo plan integral de recuperación contará con 650.000 euros, y Valpuesta, en Burgos, que recibirá 2,4 millones para actuaciones de recuperación y puesta en valor.

En este último enclave se prevé rehabilitar la Casa Quemada y musealizar el conjunto.

También se reservan 2,2 millones para ayuntamientos y entidades afectados por los incendios forestales. En cuanto a los bienes reconocidos internacionalmente, Siega Verde contará con 187.000 euros, Atapuerca con 190.000 y el acueducto de Segovia con 200.000.

Los principales itinerarios culturales tendrán igualmente partidas específicas: 1,1 millones para el Camino de Santiago y 900.000 euros para la Vía de la Plata.

La Fundación Las Edades del Hombre recibirá 1,1 millones y las actividades vinculadas a la Semana Santa contarán con 500.000 euros.

Cultura en los pueblos

La Dirección General de Políticas Culturales dispondrá de 68,18 millones de euros. Entre las partidas más destacadas están los ocho millones para la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y los 7,5 millones para los museos regionales gestionados por la Fundación Siglo. El Centro Cultural Miguel Delibes tendrá una dotación de 2,9 millones.

Los festivales propios de la Fundación Siglo dispondrán de 1,4 millones, destinados a citas como el Festival de las Artes de Castilla y León, el Festival Internacional de Circo, Escenario Patrimonio, el Otoño Musical Soriano y Danza en el Camino.

La programación cultural fuera de las grandes ciudades también figura entre las prioridades presupuestarias.

La oferta cultural en el medio rural contará con 1,5 millones de euros, mientras que los circuitos escénicos recibirán 1,4 millones y la actividad de la red básica de centros culturales, un millón. Además, se destinarán 1,8 millones a mejorar centros culturales y 950.000 euros a fondos bibliográficos y audiovisuales.

La Feria de Teatro de Castilla y León de Ciudad Rodrigo y el Festival de Teatro Clásico de Olmedo figuran entre los eventos que podrán beneficiarse de la partida de un millón de euros prevista para ayudar a la gestión de festivales.

El calendario cultural de 2027 tendrá, además, dos conmemoraciones destacadas: el quinto centenario del nacimiento de Felipe II y el centenario de la Generación del 27. Ambas se enmarcan en una dotación conjunta de 1,1 millones de euros.

Turismo

La Dirección General de Turismo gestionará 42,29 millones de euros. Una de las partidas con mayor interés para el ámbito local es la de dos millones de euros destinada a proyectos de infraestructuras turísticas promovidos por entidades locales de menos de 20.000 habitantes.

También se contemplan más de 2,1 millones para señalización turística, mantenimiento y reposición de elementos obsoletos, con especial atención a los caminos jacobeos. Otros 3,5 millones se destinarán a mejorar la calidad de los establecimientos turísticos y 600.000 euros a la formación y profesionalización del sector.

La promoción turística a través de la Fundación Siglo dispondrá de más de 5,1 millones.

La gastronomía contará con 690.000 euros para iniciativas como Soria Gastronómica, la Cumbre de la Gastronomía y la Gala de la Hostelería de Castilla y León.

El proyecto incorpora también una nueva línea de 200.000 euros para turismo deportivo, así como actuaciones relacionadas con el Año Santo Jacobeo y el turismo de congresos y reuniones. Las entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de creación y promoción de productos turísticos tendrán dos millones de euros.

Deporte

Más allá de las inversiones de cada área, el proyecto de Ley de Medidas que acompaña a los presupuestos incorpora una novedad que puede afectar directamente al bolsillo de los ciudadanos.

Una deducción autonómica en el IRPF del 15% de los gastos en actividades deportivas, con un límite de 150 euros anuales por contribuyente.

La previsión expuesta por el consejero es que ese porcentaje pueda elevarse hasta el 30% a lo largo de la legislatura. Se trata de una medida fiscal cuyo alcance definitivo dependerá de su tramitación y aprobación.

Por último, la Secretaría General contará con 26,59 millones de euros, destinados principalmente a gastos de personal y al funcionamiento de los servicios de la Consejería.

En conjunto, las cuentas de Cultura, Turismo y Deporte para 2027 elevan ligeramente la dotación respecto al último presupuesto aprobado, aunque su aplicación dependerá de la aprobación definitiva de las cuentas autonómicas.