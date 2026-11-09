Imagen de archivo de un día de lluvia en Valladolid. Miriam Chacón / Ical

La borrasca Bruna pone en alerta a Castilla y León: lluvias intensas durante varios días y vientos de hasta 120 km/h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso este lunes, 9 de noviembre, que alerta de lluvias continuadas y abundantes, además de rachas de viento de hasta 120 km/h para los próximos días en Castilla y León como consecuencia de la profunda borrasca Bruna y un episodio de bajas presiones al oeste peninsular.

Asimismo, se ha advertido de precipitaciones "especialmente persistentes" en las zonas que se han visto afectadas por los incendios forestales de este pasado verano.

También se habla de "incertidumbre" en la magnitud del episodio, que comenzará en la segunda mitad de este lunes y durará, al menos, hasta el miércoles.

El oeste de Castilla y León se sitúa como una de las zonas de España donde se esperan las lluvias más abundantes durante la presente jornada, según ha explicado la Aemet, junto a otras áreas como Extremadura, Andalucía occidental, la zona centro y Galicia.

Los vientos para este lunes podrían superar los 70 km/h en las zonas altas al oeste de la Comunidad, con valores puntuales que incluso pueden ser superiores a los 100 km/h.

Las lluvias permanecerán durante este martes en Castilla y León y los vientos podrán alcanzar los 120 km/h en las zonas más altas del norte de la Comunidad, sobre todo en los Picos de Europa. Por otro lado, en el resto de áreas montañosas del norte y centro las rachas de viento se situarán entre los 70 y los 90 km/h.

A partir del miércoles, la borrasca Bruna se situará al noroeste de la Península y provocará, según la Aemet, que el oeste de Castilla y León continúe registrando los mayores acumulados junto a Extremadura, Galicia y Andalucía occidental.

El viento se mantendrá fuerte, con rachas de 70-90 km/h con episodios puntuales que alcancen los 100-120 km/h en las zonas altas y expuestas.

La incertidumbre, no obstante, seguirá patente en este episodio meteorológico, aunque la Aemet prevé que a partir del jueves comience una disminución progresiva de las precipitaciones, aunque sin descartar chubascos fuertes y persistentes en algunas zonas.