Viajeros de AVE exigen una investigación tras el accidente de Urda y avisan: “La dimisión de Óscar Puente no basta”

Tras la tragedia ocurrida en Urda (Toledo), la Federación Nacional de Asociaciones de Viajeros Recurrentes de Alta Velocidad de España (AVRAVE) ha levantado la voz.

Lo hace para reclamar que este siniestro suponga un verdadero punto de inflexión en la gestión de la seguridad del tren en nuestro país.

En esta Federación forman parte las distintas plataformas de usuarios de Castilla y León, entre ellas las de León, Palencia, Valladolid, Zamora, Salamanca o Medina del Campo,

Desde la entidad que representa a los viajeros frecuentes piden una investigación “rigurosa, independiente y transparente” que esclarezca con exactitud las causas de lo sucedido y determine las responsabilidades correspondientes.

Las asociaciones regionales recuerdan que el accidente de Urda no es un hecho aislado, sino que se suma a los graves siniestros registrados el pasado mes de enero en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que también causaron víctimas mortales y heridos.

El portavoz de la Federación Nacional de Viajeros Recurrentes de Alta Velocidad (AVRAVE), Carlos Perfecto, traslada en nombre de la plataforma su “profundo pesar por las víctimas mortales de la tragedia de Urda”.

Además expresa la “solidaridad con todas las personas afectadas y también la empatía y el respeto necesario que exige este momento tan cruel de la historia del tren en España”.

Para los miles de commuters que unen a diario las capitales de Castilla y León con Madrid o que se desplazan entre las propias provincias de la comunidad, la inquietud no deja de crecer.

“La sucesión de estas tragedias incrementa la preocupación de quienes utilizan el tren a diario para trabajar, estudiar y estar cerca de sus familias, y obliga a examinar con rigor la seguridad del sistema ferroviario en su conjunto, sin prejuzgar las causas de cada accidente”, advierte Carlos Perfecto.

Exigencia

En cuanto al plano de responsabilidades políticas, tras el anuncio de dimisión del ministro de Transportes, desde AVRAVE señalan que se trata de un gesto de responsabilidad pero insuficiente si no va acompañado de decisiones estructurales.

“La dimisión anunciada por el ministro de Transportes constituye una decisión de responsabilidad política, pero no puede cerrar el proceso de esclarecimiento de los hechos ni sustituir las medidas necesarias”, asevera el portavoz de la federación.

En este sentido, los usuarios demandan que los análisis se traduzcan en un calendario concreto de actuaciones con presupuesto y seguimiento público.

“Es imprescindible que las conclusiones de las investigaciones se traduzcan en actuaciones concretas, con organismos responsables, plazos definidos y mecanismos de seguimiento público y verificable. No basta con formular nuevos diagnósticos o anunciar compromisos: es necesario actuar y comprobar sus resultados”, enfatiza Carlos Perfecto.

La federación defiende que este trágico suceso sirva para establecer un antes y un después en la red de infraestructuras del país.

“Defendemos que este momento marque un kilómetro 0”: un punto de inflexión a la altura de la gravedad de lo sucedido.

“Un compromiso que nace del respeto a las víctimas y a las personas heridas, y que exige esclarecer los hechos, asumir las responsabilidades que correspondan y adoptar todas las medidas necesarias para que una tragedia así no vuelva a ocurrir», remarca Perfecto.

Asimismo, las asociaciones de usuarios de Castilla y León y del resto del Estado han querido respaldar explícitamente a las plantillas de los servicios ferroviarios, instando a las Administraciones a atender sus reclamaciones en materia de mantenimiento e inversión.

“Queremos trasladar también nuestro reconocimiento, respeto y solidaridad a todos los trabajadores ferroviarios. Su profesionalidad y compromiso son esenciales para el funcionamiento y la seguridad del servicio”, concluye Carlos Perfecto.