El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha firmado el nuevo convenio de colaboración con los presidentes de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, y del Consejo de Cámaras de Comercio, Antonio Miguel Méndez Pozo JCYL

La Junta dará 5.000 euros a las empresas que contraten a castellanos y leoneses que regresen a la Comunidad

Regresar a Castilla y León para trabajar tendrá un incentivo económico de 5.000 euros.

La Junta mantendrá durante 2026 el programa 'Volver Castilla y León', una iniciativa dirigida a facilitar el regreso de los ciudadanos originarios de la Comunidad que viven fuera y quieren volver para desarrollar aquí su vida laboral.

El plan contempla ayudas tanto para las empresas que contraten a estos trabajadores como para quienes decidan regresar y poner en marcha su propio negocio.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha firmado el convenio que permitirá desarrollar esta nueva edición del programa junto al presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, y al del Consejo de Cámaras de Comercio, Antonio Miguel Méndez Pozo. Ambas entidades serán las encargadas de gestionar las ayudas y de asesorar a las personas interesadas en regresar.

El programa cuenta con un presupuesto de 400.000 euros, que se repartirá a partes iguales entre CEOE y el Consejo de Cámaras, con 200.000 euros para cada entidad.

La firma del acuerdo permitirá poner en marcha cuanto antes las actuaciones previstas y atender a quienes quieran regresar a lo largo de lo que queda de año.

Las ayudas tendrán dos modalidades, ambas con una cuantía de 5.000 euros. Por un lado, podrán beneficiarse las empresas de Castilla y León que contraten a personas originarias de la Comunidad que residan fuera, siempre que les ofrezcan un contrato de al menos un año de duración.

Por otro, podrán recibir la misma cantidad quienes regresen para establecerse como trabajadores autónomos e iniciar una actividad empresarial o profesional.

Además de gestionar las subvenciones, las dos organizaciones colaboradoras se encargarán de dar a conocer el programa, resolver dudas y orientar a los posibles beneficiarios.

También prestarán apoyo a quienes quieran emprender y recogerán información sobre los perfiles profesionales de las personas que desean volver, así como sobre las necesidades de contratación de las empresas de la Comunidad.

La iniciativa forma parte del IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2025-2028, que tiene entre sus objetivos favorecer el retorno y facilitar la integración laboral, económica y social de quienes mantienen sus raíces en Castilla y León, pero residen actualmente en otros territorios.

Pasaporte de Vuelta

El programa 'Volver Castilla y León' se suma a otras medidas de la Junta para facilitar el regreso. Entre ellas destaca el Pasaporte de Vuelta, una línea de ayudas directas para las personas que decidan establecer de nuevo su residencia en la Comunidad.

Estas subvenciones pueden alcanzar los 6.600 euros, en función de factores como la edad, los hijos a cargo o el lugar de residencia, con especial atención a quienes se instalen en el medio rural.

De esta forma, una persona que cumpla los requisitos de ambos programas podría recibir hasta 11.600 euros entre las dos líneas de ayudas.

La Junta también tiene previsto reforzar el programa de cara a 2027.

Según avanzó González Gago durante su comparecencia presupuestaria en las Cortes, la dotación aumentará hasta los 500.000 euros, con 250.000 euros para cada una de las entidades encargadas de gestionar las ayudas.