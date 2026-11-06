De la Hoz (PP) pide a Europa que investigue el destino de los fondos para la línea Madrid-Sevilla tras la tragedia de Urda

El eurodiputado castellano y leonés del PP, Raúl de la Hoz, ha presentado tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) dos preguntas parlamentarias ante la Comisión Europea para que verifique el destino de los fondos europeos que se han destinado a la modernización y seguridad de la línea de alta velocidad de Madrid-Sevilla.

El también miembro de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo pide que se aclare el grado de ejecución de las inversiones ferroviarias financiadas con fondos Next Generation y que se examinen los controles aplicados a la gestión de ADIF tras las investigaciones que ha abierto la Fiscalía Europea.

De la Hoz ha recordado que ADIF, mayor beneficiario de los fondos Next Generation en España, adjudicó en septiembre de 2021 un contrato de 93 millones de euros para la renovación de los sistemas de señalización y protección ferroviaria de la línea Madrid-Sevilla.

En el mismo se incluía la sustitución del sistema LZB, que falló y acabó derivando en la toma de decisiones por parte del centro de control de ADIF en Atocha y posterior choque entre el AVE y el Iryo. Dicho contrato contemplaba un plazo de ejecución que terminó en enero de 2026.

Sin embargo, De la Hoz ha señalado que 10 meses después de expirar el plazo, el sistema LZB sigue operativo, pese a que el Gobierno usó ese contrato para acreditar ante la CE el cumplimiento del hito 87 del Plan de Recuperación, requisito necesario para desbloquear nuevos desembolsos de los fondos.

Por todo ello, el eurodiputado ha querido preguntar a la Comisión si va a comprobar el grado real de ejecución del contrato, las garantías que tiene de que los fondos se destinaron de forma efectiva a las inversiones previstas y si se revisará el cumplimiento de los hitos declarados por el Gobierno de España.

Desde el PP han incidido, de esta manera, en que la gestión de los fondos europeos destinados a la red ferroviaria de España vuelve "a estar bajo sospecha" y han recordado que tras el accidente de Adamuz la Fiscalía Europea abrió una investigación por posibles irregularidades en contratos de mantenimiento de la infraestructura y un posible fraude con fondos comunitarios.

Mientras tanto, tras la tragedia de Urda, se ha anunciado una segunda investigación, también por posibles irregularidades en contratos ferroviarios.

"Dos investigaciones en menos de un año que vuelven a poner el foco sobre ADIF y la gestión del Gobierno de Sánchez de los millones de euros procedentes de los fondos europeos", han denunciado.

Por eso, en una segunda pregunta parlamentaria, De la Hoz pide a la Comisión Europea información sobre los fondos comunitarios destinados a los contratos ferroviarios que actualmente son objeto de investigación por parte de la Fiscalía Europea, tanto tras el accidente de Adamuz como después de la tragedia de Urda.

Concretamente, pregunta qué volumen de fondos europeos se ha destinado a esos contratos, qué controles ha realizado la Comisión para verificar que las actuaciones financiadas fueron realmente ejecutadas y si tiene previsto realizar auditorías específicas o exigir la devolución de los fondos en caso de confirmarse un uso irregular.

Para el eurodiputado, "la Comisión Europea debe garantizar que cada euro de los contribuyentes europeos se ha destinado exactamente al fin para el que fue concedido".

El eurodiputado popular ha precisado que la apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía Europea refuerza la necesidad de que la Comisión lleve a cabo una revisión exhaustiva del uso de los fondos europeos dirigidos a la red ferroviaria española, sobre todo cuando se trata de actuaciones relacionadas con la seguridad de infraestructuras estratégicas.

"La transparencia y el control en la gestión de los fondos europeos son imprescindibles. Los ciudadanos tienen derecho a saber que el dinero destinado a mejorar la seguridad ferroviaria se ha invertido correctamente y que los mecanismos de supervisión europeos funcionan con todas las garantías", ha concluido.