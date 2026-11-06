Luis Ortiz de Lanzagorta, a la izquierda, junto a Carlos Pollán y José Alberto Díaz Pico. Leticia Pérez / ICAL.

El gerente de la Fundación Schola, reclutado por Vox para dirigir las Políticas Culturales de la Junta

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha nombrado a Luis Ortiz de Lanzagorta Álvarez nuevo director general de Políticas Culturales de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Precisamente esta mañana el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha presidido la toma de posesión del director general de Políticas Culturales, Luis Ortiz de Lanzagorta.

El nombramiento supone la incorporación a la estructura autonómica del hasta ahora director-gerente de la Fundación Schola de Valladolid, entidad que dirige desde 2007, tras su reclutamiento por parte del consejero José Alberto Díaz Pico.

Ortiz de Lanzagorta asumirá así la responsabilidad de la Dirección General de Políticas Culturales, un área integrada en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, después de desarrollar durante casi dos décadas una trayectoria profesional vinculada a la gestión cultural, el fomento de la lectura y la promoción de la creación literaria.

Desde su llegada a la Fundación Schola en 2007, Luis Ortiz ha asumido este viernes la dirección y coordinación de su programación cultural, así como la organización de concursos y convenios destinados al fomento de la lectura y la creación literaria.

También ha participado en la coorganización de sesiones del Foro de Empresarios de Castilla y León, la gestión de fondos, la puesta en marcha de jornadas dirigidas a la comunidad educativa y el establecimiento de alianzas y acuerdos de colaboración.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, donde cursó sus estudios entre 1984 y 1989, cuenta además con formación especializada en gestión de fundaciones y captación de recursos.

Entre ellas figuran el programa Aceleradora de Proyectos de Impulsa Fundación, de Impulsa Fundaciones de Castilla y León, y el programa 'Fundraising: claves para el éxito', impartido por IESE Business School en 2019.

Su formación se completa con el Seminario de Órganos de las Sociedades Anónimas del Colegio de Abogados de Valladolid (1995), los cursos de verano de Derecho Internacional de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (1987) y seminarios de Derecho Civil y Mercantil en la Universidad de Valladolid (1986-1987).

Antes de incorporarse a la Fundación Schola, desarrolló su carrera profesional como abogado en ejercicio, especializado en Derecho Civil, Mercantil y Tributario, en el despacho Tejerizo, Mateo y Garzo, S.L., con actividad en Madrid y Valladolid, entre 1994 y 2007.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, valoró hoy en Valladolid que Luis Ortiz de Lanzagorta, que hoy tomó posesión de su cargo como director general de Políticas Culturales, haya decidido dar el paso de ser un “mero observador” de la realidad política” a un “actor principal”.

Eso sí, reconoció que eso supondrá “muchos sacrificios” pero también “muchas satisfacciones”.

En presencia del vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, el consejero le deseó muchos éxitos que también serán la de todos los ciudadanos.

Tras darle la bienvenida a la Consejería, reconoció que el cargo que hoy ha jurado es un reto “importante y apasionante”, a la vez que “agotador”, tanto para él como para su familia.

“Te echarán de menos en muchas ocasiones, por lo que sin su apoyo, difícilmente, se pueden llevar adelante las obligaciones que exige ser director general”, precisó. Eso sí, subrayó que, a su disposición, cuenta con una “gran” Consejería y gente con “mucha experiencia y mucho compromiso”.