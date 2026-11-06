María del Valle Ares durante la presentación del presupuesto de la Consejería de Educación ante la Comisión de Economía y Hacienda..jpg JCyL

La Consejería de Educación desplegará 2.724 millones de euros en 2027, el presupuesto más alto de su historia

La consejera de Educación, María del Valle Ares, ha presentado este viernes, 6 de noviembre, ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León las principales líneas del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC) para 2027 correspondientes a su departamento.

Según ha destacado, la Consejería de Educación contará para el próximo ejercicio con 2.724 millones de euros, la cifra más alta de su historia, tras crecer un 22,15% con respecto a los últimos presupuestos, los del año 2024 cuando se dotaron con 2.230 millones para este departamento.

Dicha cantidad representa aproximadamente el 19,84% del gasto no financiero de la Junta y, gran parte de ese dinero, 2.145 millones de euros, se destinará a la gratuidad educativa de 0 a 16 años.

Ares ha detallado la distribución de los recursos que están previstos para el profesorado, las diferentes etapas educativas, el bienestar del alumnado, la atención a la diversidad, las infraestructuras escolares y la Formación Profesional.

Docentes y educación infantil

El área de Profesionales de la Educación dispondrá de 2.196 millones, de los que algo más de 1.828 millones corresponderán a gastos de personal de la enseñanza pública.

Las partidas incluyen la aplicación de los acuerdos firmados con los sindicatos, entre ellos el rubricado el 9 de octubre de 2026, por el que se reduce progresivamente el horario lectivo para docentes de más de 55 años y la implantación gradual del complemento por tutorías que llegará a los 60 euros al mes en 2028.

Respecto a la educación infantil, el proyecto contempla 115 millones para la gratuidad de la etapa de 0 a 3 años. De esa cantidad, 65,1 millones serán para financiar plazas gratuitas en centros públicos de titularidad local y centros privados.

También se prevén más de 47,5 millones para gastos de personal del primer ciclo de infantil en los centros públicos de titularidad del Ejecutivo autonómico.

Otra de las prioridades del presupuesto será la equidad educativa, destinándose más de 195 millones de euros a becas, transferencias, ayudas y programas de apoyo a las familias y a los estudiantes, para que ninguna circunstancia económica o territorial condicione las oportunidades educativas.

Entre estas medidas destaca el programa de préstamo de libros Releo Plus, que dispondrá de más de 16,4 millones de euros de presupuesto.

La inclusión educativa y la atención a la diversidad ocupan igualmente una posición central en estas cuentas con una dotación global de 209 millones de euros, de los que más de 172 millones de euros se destinan a gastos de personal y cerca de 2,7 millones a sufragar gasto corriente.

La Dirección General de Bienestar Educativo dispondrá de 22,8 millones de euros para actuaciones relacionadas con la convivencia escolar, la orientación, la inclusión y las ayudas al estudio.

Entre las partidas previstas destacan los 12,06 millones de euros del Plan de Salud Mental, que comprende medidas de prevención de conductas suicidas y autolesivas, orientación educativa y formación de la comunidad escolar.

El proyecto también contempla 110.000 euros para programas de buen trato, mediación y prácticas restaurativas; más de 65.000 euros para atención psicológica ante situaciones graves de convivencia; y recursos para asistencia jurídica y detección de conflictos mediante Sociescuela.

En atención a la diversidad, se destinan 5,5 millones de euros al programa PROA+ y 2,6 millones al Programa de Educación Inclusiva.

La Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial contará con 16,56 millones de euros. Entre sus principales partidas figuran 6,49 millones destinados a ciclos de grado superior y cursos de especialización vinculados a tecnologías estratégicas.

En el ámbito de la innovación educativa, el proyecto prevé 3,1 millones de euros para actuaciones relacionadas con el Plan de Lectura y 4,6 millones para el desarrollo de planes de Matemáticas, así como la incorporación de 52 mentores especializados en ambas competencias.

La Consejería también contempla iniciar en 2027 el desarrollo del Marco Curricular de Competencia en Inteligencia Artificial de Castilla y León, mediante la elaboración de materiales, la formación del profesorado y experiencias piloto en los centros educativos.

Infraestructuras educativas

La Dirección General de Infraestructuras y Servicios dispondrá de 305,39 millones de euros, de los que 129,9 millones corresponden a inversiones reales.

Entre las actuaciones previstas figuran el nuevo IES de Villaquilambre, en León, con 8,46 millones de euros; la ampliación del IES Diego de Siloé, en Burgos, con 6,48 millones; la ampliación del CIFP La Merced, en Soria, con 4,67 millones; y el polideportivo del CEIP Miguel Delibes, en Valladolid, con 4,73 millones.

A estas inversiones se suman otras actuaciones para la ampliación y mejora de la red educativa de Castilla y León, como las obras en el CEIP de Dueñas, en Palencia, con una inversión de 2,82 millones; en el CEIP Pablo Picasso de Carbajosa de la Sagrada, en Salamanca, con 2,46 millones; la actuación prevista en el IES San Lorenzo, en Segovia, con 2,67 millones; y el nuevo Conservatorio Profesional de Música de Zamora, que contará con una inversión de 2,25 millones de euros.

La planificación para 2027 incluye, además, el desarrollo de un Plan de Adaptación Climática de los Centros Educativos, con medidas relacionadas con el confort térmico, la eficiencia energética y las condiciones ambientales de los edificios escolares.

En este marco, destacan las cantidades destinadas a los servicios complementarios. Así, se presupuestan 76 millones de euros para transporte escolar y acompañamiento, un servicio que presta atención a cerca de 37.000 alumnos mediante 2.136 rutas.

Los comedores escolares contarán con 28 millones de euros. La red está integrada por 545 comedores que atienden a más de 54.000 estudiantes.

Los programas Madrugadores y Tardes en el Cole contarán con una dotación de 7,44 millones de euros.

Enseñanzas artísticas

Finalmente, el presupuesto de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (FUESCYL) ascenderá a 11,26 millones de euros, con una aportación de 8,53 millones de la Consejería de Educación.

La Fundación desarrolla, entre otras actividades, las enseñanzas de Danza y Arte Dramático, que cumplen veinte años de implantación en Castilla y León durante el curso 2026-2027.