El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presidido el Consejo de Gobierno tras su reciente remodelación. JCYL

Mañueco preside su nuevo equipo de Gobierno tras el relevo de María Pardo por Valle Ares en Educación

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presidido este jueves el Consejo de Gobierno tras la reciente remodelación de su Ejecutivo.

Ha tenido como principal novedad la incorporación de María del Valle Ares González al frente de la Consejería de Educación.

Ares sustituye en el cargo a María Pardo Álvarez, que ha cesado en sus funciones después de ser designada cabeza de lista del Partido Popular por Valladolid para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La nueva consejera cuenta con una trayectoria vinculada al ámbito jurídico y a la Administración pública. Hasta ahora desempeñaba el puesto de secretaria general de la Consejería de Educación y ha ocupado diferentes responsabilidades en instituciones autonómicas, estatales y europeas.

Es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca y ha sido consejera del Consejo Consultivo de Castilla y León, letrada de la Administración autonómica y experta nacional en la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, entre otros puestos.

En la estructura del Gobierno, Carlos Pollán (Vox) ocupa la Vicepresidencia Primera y está al frente de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

Por su parte, Isabel Blanco ejerce como vicepresidenta segunda y mantiene las responsabilidades relacionadas con Vivienda, Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil.

En el área económica, Carlos Fernández Carriedo continúa como consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, mientras que Luis Miguel González Gago permanece al frente de la Consejería de la Presidencia.

Juan Carlos Suárez-Quiñones dirige la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, después de dejar el departamento de Medio Ambiente, que pasó a manos de María González Corral.

Esta última es la responsable de Medio Ambiente y Energía dentro de la nueva estructura autonómica.

La Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial está dirigida por Cristina Sanchidrián, mientras que el área de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental corresponde a Joaquín Antonio Pino (Vox).

En el ámbito sanitario, Alejandro Vázquez continúa como titular de Sanidad y Bienestar Social.

La Consejería de Educación queda ahora en manos de María del Valle Ares, mientras que José Alberto Díaz Pico, de Vox, dirige Cultura, Turismo y Deporte.