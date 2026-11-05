Nuevo delegado territorial de la Junta en Soria a José Alfredo de Pablo Hervás Concha Ortega / ICAL .

La Junta nombra nuevos cargos en varias áreas de su estructura tras los movimientos de cara a las elecciones del 29-N

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó este jueves una nueva tanda de nombramientos en su estructura administrativa, motivada en buena medida por los movimientos políticos de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Los cambios afectan especialmente a la Consejería de Educación, que ha renovado parte de su cúpula tras la llegada de María del Valle Ares al frente del departamento, así como a la Delegación Territorial de Soria.

Uno de los principales relevos se producirá precisamente en esta provincia, donde José Alfredo de Pablo Hervás asumirá el cargo de delegado territorial en sustitución de Yolanda de Gregorio, que concurrirá en las listas del Partido Popular al Senado.

De Pablo cuenta con experiencia en el ámbito educativo, donde ha ejercido como director provincial de Educación de Soria entre 2024 y 2026, además de haber desarrollado buena parte de su trayectoria como docente de Secundaria y Bachillerato.

La reorganización alcanza también a la Consejería de Educación, después de que María Pardo abandonara el cargo para encabezar la candidatura del PP al Congreso de los Diputados por Valladolid.

Su salida propició la llegada de María del Valle Ares como nueva consejera y, con ella, una serie de ajustes en el organigrama del departamento.

Así, Sara de la Viuda Linares ha sido nombrada secretaria general de Educación en sustitución de Ares.

Funcionaria de carrera de la Administración autonómica desde 2007, ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en distintas áreas de la Junta, entre ellas la propia Consejería de Educación, donde ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad.

Por último, el Consejo de Gobierno designó a Luis Ortiz de Lanzagorta Álvarez como nuevo director general de Políticas Culturales, dentro de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Luis Ortiz es el nuevo director general de Políticas Culturales de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ICAL

Ortiz de Lanzagorta ha estado vinculado al ámbito cultural como director-gerente de la Fundación Schola de Valladolid desde 2007, además de ejercer anteriormente como abogado.