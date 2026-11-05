El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Leticia Pérez / ICAL.

La Junta no valora la dimisión de Puente, pero pide a Carlos Cuerpo que “acierte” para evitar nuevos errores ferroviarios

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha evitado este jueves entrar a valorar la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes y la asunción de esta cartera por parte de Carlos Cuerpo.

Sin embargo, sí ha querido trasladar un mensaje a quien se hace cargo ahora de las competencias ferroviarias, que es la de acertar en las decisiones que se adopten para evitar que en el futuro vuelvan a repetirse errores como los que han rodeado al accidente de Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos.

“Valoración de contenido político no podemos hacer”, señaló Carriedo al ser preguntado por el relevo al frente del Ministerio, en una comparecencia posterior al Consejo de Gobierno en la que recordó que la Junta no realiza valoraciones políticas ante la proximidad de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

De esta forma, el portavoz autonómico esquivó pronunciarse tanto sobre la salida del hasta ahora ministro, Óscar Puente, como sobre la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de encomendar a Carlos Cuerpo la gestión de Transportes.

En este sentido, reclamó que la ciudadanía disponga de toda la información sobre el accidente, de manera que se puedan adoptar las decisiones “más acertadas” y evitar que incidentes de esta gravedad vuelvan a producirse.

El portavoz insistió en que es necesario conocer “todos” los hechos que provocaron la colisión de los trenes de Renfe e Iryo en Urda, una tragedia que se saldó con 69 víctimas mortales y numerosos heridos.

También reiteró sus deseos de una pronta recuperación para las personas que continúan ingresadas en los hospitales.

La Junta, según explicó, mantiene la colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha, administración encargada de facilitar la información relativa a los heridos.