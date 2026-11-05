El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Leticia Pérez / ICAL.

Carriedo ofrece una mediación adicional para desbloquear el conflicto laboral del 112 que irá a la huelga este viernes

La Junta de Castilla y León está dispuesta a ofrecer una mediación adicional para intentar resolver el conflicto laboral del servicio de emergencias 112.

Lo hará si las negociaciones entre la empresa y los trabajadores a través del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) no dan resultado.

Así lo aseguró este jueves el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El portavoz animó a ambas partes a acercar posturas antes del inicio de los paros convocados por la plantilla, que comienzan mañana, 6 de noviembre.

“Si finalmente a través del Serla no se pudiera llevar a buen efecto este tipo de negociación y pudiera ser necesario cualquier otro elemento de mediación, pues lógicamente estamos a disposición”, afirmó Carriedo.

Lo hizo en respuesta a la petición del comité de empresa para que la Junta intervenga, como ya hizo durante el conflicto de 2022.

El consejero recordó que la Administración autonómica cuenta con un servicio de mediación financiado con fondos públicos y a disposición tanto de empresarios como de trabajadores. No obstante, insistió en que la responsabilidad de alcanzar un acuerdo corresponde a las dos partes implicadas.

“No se trata de poner en el Serla la responsabilidad”, señaló, antes de reclamar un esfuerzo para encontrar puntos de encuentro entre unas posiciones que, por el momento, siguen alejadas.

Carriedo expresó su deseo de que el conflicto se resuelva cuanto antes y que el acuerdo permita mejorar las condiciones laborales de los profesionales del servicio.

“Nosotros deseamos que el conflicto se resuelva cuanto antes, que se llegue a un acuerdo, que haya la máxima voluntad por las partes para intentar alcanzar un acuerdo”, manifestó.

Por otro lado, el portavoz recordó que la Junta ya ha establecido los servicios mínimos para reducir las consecuencias de la huelga sobre los ciudadanos.

Paros el primer viernes de cada mes

La plantilla del servicio de atención de llamadas del 112, gestionado por Ilunion Emergencias, ha convocado paros el primer viernes de cada mes, salvo que coincida con un día festivo. La primera jornada de movilización tendrá lugar mañana, 6 de noviembre.

El comité de empresa denuncia incumplimientos del acuerdo laboral alcanzado en 2022, especialmente en lo relativo a los turnos de trabajo y los descansos antiestrés. Los representantes de los trabajadores reclaman la intervención de la Junta después de tres intentos de negociación en el Serla sin que haya sido posible alcanzar un acuerdo.