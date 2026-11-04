Una trabajadora del Sacyl en una consulta. El ESPAÑOL

CSIF denuncia que los cursos que Sacyl exige para opositar no cuentan para entrar en sus bolsas de empleo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (Sacyl) que revise los criterios de valoración de los cursos de formación continuada en las bolsas de empleo sanitario.

El sindicato denuncia que la Administración está excluyendo actividades relacionadas con materias como prevención de riesgos laborales, protección de datos o igualdad, pese a que estos contenidos forman parte de los temarios oficiales de los procesos selectivos.

La reclamación se produce tras la publicación, el pasado 23 de octubre, de los listados provisionales de la bolsa de empleo de celadores, con fecha de corte del 31 de marzo de 2025.

Durante la revisión de las puntuaciones, CSIF ha detectado el rechazo de numerosos cursos con el argumento de que no guardan relación con la categoría profesional.

Para el sindicato, esta decisión resulta contradictoria, ya que Sacyl exige esos mismos conocimientos para acceder a una plaza fija, pero no los reconoce como méritos en las bolsas de contratación temporal.

CSIF respalda su reclamación en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que reconoce la vinculación de los cursos transversales con las categorías profesionales cuando sus contenidos están incluidos en los temarios oficiales de los procesos selectivos.

La organización considera que Sacyl no puede rechazar estas actividades mediante justificaciones genéricas y reclama que se analice el contenido de cada formación y su relación con las funciones profesionales.

Además, advierte de que estos criterios están obligando a los aspirantes a presentar alegaciones y recursos para defender sus méritos, lo que incrementa la carga administrativa y puede retrasar la publicación de los listados definitivos.

Por ello, CSIF pide revisar las baremaciones de la bolsa de celadores, reconocer los cursos excluidos sin una justificación suficiente y establecer instrucciones comunes para todas las categorías profesionales. También reclama agilizar la publicación de las listas definitivas.

El sindicato recomienda a los inscritos en las bolsas de Sacyl que revisen sus puntuaciones provisionales y presenten alegaciones dentro de los plazos establecidos si detectan cursos rechazados con argumentos genéricos.