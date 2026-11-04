El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, conversa con el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, en la segunda jornada del pleno de las Cortes de este miércoles Leticia Pérez ICAL

Las Cortes exigen al Gobierno más medios policiales frente a los grupos juveniles violentos en Castilla y León

El pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles, por mayoría, una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Vox en la que se exige al Gobierno de España un refuerzo claro de la seguridad ciudadana frente a la actividad de grupos juveniles violentos.

La iniciativa, que ha logrado 52 votos a favor y 30 en contra, se apoya en los datos oficiales del Ministerio del Interior correspondientes al primer semestre de 2026, que muestran un aumento de la criminalidad en la Comunidad del 6,5%, muy superior al 0,5% registrado en el conjunto de España.

Especialmente llamativos resultan los incrementos en los delitos de lesiones y riña tumultuaria, en los robos con violencia e intimidación y en los homicidios en grado de tentativa.

El texto aprobado recuerda una sucesión de episodios ocurridos a lo largo de 2026 en distintas provincias que han puesto de manifiesto la gravedad del fenómeno.

En Palencia y en Soria se produjeron detenciones por riñas con armas blancas en zonas de ocio; en Valladolid, una reyerta durante un festival de música en la playa de Las Moreras acabó con 11 detenidos, varios de ellos menores, y con investigaciones por tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas.

También en León se registraron altercados con navajas, un intento de robo por menores y una pelea multitudinaria en el Barrio Húmedo en la que intervinieron seis armas blancas y resultaron detenidas nueve personas; y en Ávila y Burgos se han documentado subidas de criminalidad y enfrentamientos entre jóvenes que han requerido refuerzos policiales.

La proposición destaca, además, el uso de redes sociales y servicios de mensajería para organizar estos enfrentamientos y la participación de menores en algunos de los hechos, lo que añade una dimensión especialmente preocupante.

Refuerzo policial

En consecuencia, las Cortes instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para reclamar el refuerzo de los medios personales y materiales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la Comunidad, con especial atención a las unidades dedicadas a la delincuencia violenta y a los grupos juveniles.

También se pide una mayor presencia policial preventiva en las zonas de ocio y espacios públicos de los municipios con mayor riesgo, sobre todo durante los fines de semana, los periodos festivos y las franjas horarias de mayor concentración de jóvenes.

Además, se exige una intensificación de las labores de prevención, investigación y desarticulación de estas bandas, prestando particular atención a su organización a través de las redes.

La proposición aprobada reclama igualmente una mejor coordinación entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Locales para la detección temprana y la respuesta ante estos episodios, especialmente cuando intervienen armas blancas.

Y un seguimiento específico de la evolución del fenómeno en Castilla y León que permita adaptar los dispositivos policiales a las necesidades reales de seguridad de los ciudadanos.

Con esta decisión, el pleno de las Cortes traslada al Ejecutivo central la exigencia de una actuación más decidida y coordinada ante un problema que, según los datos y los sucesos recogidos, tiene una clara dimensión nacional pero se está manifestando con especial intensidad en el territorio de Castilla y León.