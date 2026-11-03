Las responsables de Enseñanza de CC.OO. y UGT informan sobre la huelga del 4 de noviembre. CC.OO.

UGT y CC.OO. convocan una huelga de docentes este miércoles en Castilla y León: "La Consejería se niega a negociar"

La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.) han convocado este miércoles una huelga de docentes en Castilla y León por las condiciones de trabajo "que la Consejería de Educación se niega a negociar".

Ambos sindicatos han recordado que, en septiembre de 2025, firmaron un acuerdo, junto al resto de organizaciones sindicales con representación en la mesa sectorial, con la Consejería de Educación en el que la Administración "se comprometió a negociar una serie de mejoras".

"Sin embargo, la Consejería da por atendidas todas las demandas y pretende poner a cero el contador de las reivindicaciones, cuando hay medidas que ni siquiera se han abordado y otras cuya concreción resulta claramente insuficiente", han señalado.

UGT y CC.OO. han apuntado que no están en las mesas de negociación "para administrar las limitaciones de la Consejería, sino para dar respuesta a las necesidades reales del profesorado y de los centros educativos".

Por ello, ambas organizaciones sindicales han convocado una huelga este miércoles, 4 de noviembre, con concentraciones a las 11:00 horas frente a las direcciones provinciales de Educación y una manifestación a las 19:00 horas.