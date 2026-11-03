Las reacciones en Castilla y León a la dimisión de Óscar Puente: de "llega 116 muertos tarde" a "lo ha hecho bien"

La dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y su renuncia como candidato del PSOE por Valladolid a las elecciones del 29 de noviembre ha provocado las primeras reacciones entre los políticos de Castilla y León.

Anunciada este martes por la noche al final de su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, la dimisión del ministro llega tras los terribles accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que han dejado más de un centenar de víctimas mortales en menos de 10 meses.

Ester Muñoz, leonesa y cabeza de lista del PP por León, fue la primera en marcar el tono. Tras la intervención de Puente, afirmó que su salida "llega 116 muertos tarde".

Recordó que la petición de dimisión se había formulado antes y subrayó que, en cualquier caso, ya no podía considerarse suficiente. Muñoz intervino en la misma sesión en la que el ministro comunicó su decisión, vinculándola directamente a las tragedias de Adamuz y Urda.

Desde el Senado, la abulense Alicia García, portavoz del PP en la Cámara Alta y candidata por Ávila, fue más allá del cambio de rostro ministerial.

En un mensaje publicado poco después del anuncio, escribió: "No basta con cambiar de ministro en el último minuto por puro cálculo electoral. Sánchez nombró a Ábalos y a Puente. Sánchez los respaldó. Puede cambiar las caras, pero no borrar su responsabilidad. El responsable político es Sánchez".

La senadora enlazó su comentario con informaciones sobre la renuncia y centró la crítica en la cadena de nombramientos del presidente del Gobierno.

Cristina Ayala, alcaldesa de Burgos y también del PP, se reafirmó en un mensaje anterior y añadió que "estos días de duelo, el entorno socialista y la opinión sincronizada lo han dedicado a recalcular”. Para ella, “el cese disfrazado de dimisión del ministro Puente era necesario para ver si eso deja de desgastar al líder supremo. Puro cálculo electoral".

Ayala vinculó el momento de la renuncia a la estrategia electoral previa al 29-N.X

No todas las voces de la comunidad fueron críticas. Francisco Igea, exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, publicó un mensaje más conciliador. "Pues me alegro de haberme equivocado. Óscar ha hecho lo que tenía que hacer y lo ha hecho bien", afirmó en X. La reacción de Igea contrastó con el tono mayoritario de las críticas del PP regional y nacional.

La dimisión de Puente se produce en un contexto de fuerte presión tras el accidente de Urda, ocurrido días antes y que se sumó al de Adamuz de enero. El ministro había defendido hasta el último momento su continuidad, argumentando que su responsabilidad consistía en "dar la cara".

Al anunciar la renuncia, justificó el paso por "dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas" y afirmó que un ministro no podía permanecer en el cargo con dos accidentes de esa gravedad en menos de un año. También renunció a encabezar la lista del PSOE por Valladolid.