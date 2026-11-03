Papeletas de voto dispuestas para las elecciones. EUROPA PRESS

17 partidos concurren a las elecciones en Castilla y León: Óscar Puente sigue y cuatro candidaturas son eliminadas

Un total de 17 partidos y confluencias concurren al Congreso por las nueve provincias de la Comunidad, donde están en juego 31 escaños.

Para el Senado, las listas proclamadas corresponden a 13 formaciones políticas distintas, que optarán a los 36 representantes que elige la región.

Y lo más destacado, como era de prever, es que Óscar Puente volverá a encabezar la candidatura del PSOE al Congreso de los Diputados por Valladolid en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Pese a que se ha pedido su dimisión tanto del cargo como de ministro como de su primer puesto en la lista por Valladolid.

La lista socialista, proclamada por la Junta Electoral Provincial y publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sitúa al exalcalde de Valladolid y actual ministro en el primer puesto, seguido de Ana María Carmen Redondo García, José Domingo Castaño Bueno, María Luisa Sanz Martínez y Raúl Crespo Valdivieso.

La publicación de las candidaturas definitivas en el BOE también recoge cuatro listas que no han superado el proceso de proclamación.

Se trata de las candidaturas de Por Un Mundo Más Justo al Congreso y al Senado por León, la de Podemos al Senado por esta misma provincia y la de PACMA al Congreso por Salamanca. Las cuatro aparecen identificadas expresamente como 'No proclamada'.

Valladolid, la provincia con más candidaturas

Por circunscripciones, Valladolid encabeza el número de candidaturas, con 13 listas al Congreso y diez al Senado. Le sigue León, con 12 candidaturas a la Cámara Baja y siete a la Alta.

Palencia y Soria cuentan con once listas al Congreso y siete al Senado, mientras que Ávila registra diez candidaturas a la Cámara Baja y seis a la Alta. Segovia presenta diez listas al Congreso y cinco al Senado.

Por su parte, Burgos y Salamanca cuentan con nueve candidaturas al Congreso y seis al Senado. Zamora cierra el reparto con nueve listas a la Cámara Baja y cinco a la Cámara Alta.

PP y Vox en todas

En cuanto a la distribución de las formaciones, Partido Popular y Vox presentan candidaturas al Congreso y al Senado en las nueve provincias de Castilla y León. Podemos, por su parte, concurre a la Cámara Baja en toda la Comunidad, aunque su candidatura al Senado por León no ha sido proclamada.

El PSOE y el Frente Amplio presentan listas separadas al Congreso en las nueve circunscripciones, mientras que concurren juntos al Senado bajo la denominación 'Senado de Progreso'.

Esta coalición cuenta con candidaturas proclamadas en todas las provincias.

También tienen presencia en las nueve circunscripciones para el Congreso Frente Obrero, el Partido Comunista de los Trabajadores de España y Se Acabó La Fiesta (SALF).

Por Un Mundo Más Justo presenta candidaturas a la Cámara Baja en Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. No cuenta con lista proclamada en León y tampoco figura entre las candidaturas de Salamanca y Zamora.

Partidos en una sola provincia

La oferta electoral se completa con varias formaciones de implantación provincial. El Partido Demócrata Social Jubilados Europeos concurre al Congreso y al Senado por Ávila; Proyecto Alantre presenta candidatura al Congreso por León; Soria Ya opta a las dos cámaras por Soria, y el Partido Nacionalista de Castilla y León-Unión Reformista Ciudadana hace lo propio por Valladolid.

El Partido Regionalista del País Leonés (Prepal) concurre al Congreso y al Senado por León, Salamanca y Zamora. PACMA, por su parte, tiene candidaturas proclamadas al Congreso en León, Segovia y Valladolid, y al Senado en León y Valladolid.

Escaños en Blanco presenta listas a ambas cámaras en León, Palencia, Soria y Valladolid. Finalmente, Falange Española de las J.O.N.S. concurre tanto al Congreso como al Senado por Palencia y Valladolid.

Candidaturas proclamadas

Estas son las listas oficiales de las nueve provincias, con titulares y suplentes, en el orden de publicación.

Ávila

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Manuel Arribas Maroto.

2. María Soraya Blázquez Domínguez.

3. Manuel Jiménez Rodríguez.

Suplentes:

1. María Victoria De la Fuente Aparicio.

2. Celestino Romo Suárez.

3. Isabel Vinuesa Muñoz.

2. POR UN MUNDO MAS JUSTO (MUNDO+JUSTO)

1. Julio Blanco Rodríguez.

2. María Folgueras Gómez.

3. Diego Eduardo Susa Furio.

3. SE ACABÓ LA FIESTA (SALF)

1. Pedro Hermosa González.

2. Helga Sara Ignacio Álvarez.

3. Diego García Peña.

Suplentes:

1. Elena María Justel Tejedo.

2. Juan Antonio Rochel Cera.

4. FRENTE OBRERO (FO)

1. Jorge Moyano García.

2. María Concepción Sebastián García.

3. Alberto Castro Prieto.

5. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)

1. Adrián Franco Barata.

2. Adriana Martínez García.

3. Gorka Álvarez García.

Suplentes:

1. Andrea Martínez González.

6. VOX (VOX)

1. Samuel Vázquez Álvarez.

2. Sara Beltrán Ochando.

3. José Manuel Lorenzo Serapio.

Suplentes:

1. Tania Serna Félix.

2. Luis MIguel Martín Albo.

3. Rosa María Martín Rodríguez.

7. PODEMOS (PODEMOS)

1. Laura Ruiz Ginés.

2. Josué Aldudo Batalla.

3. María Esther Requena Marco.

Suplentes:

1. Justo Esteban Blanco García.

2. María Gema Fernández Saavedra.

3. Dionisio Martín Gómez.

8. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Héctor Palencia Rubio.

2. Piedad Sánchez García.

3. Germán Ulloa López.

Suplentes:

1. María del Mar Díaz Sastre.

2. Germán Mateos Blázquez.

3. María del Pilar Araoz Hernández.

4. Jesús del Campo Espinosa.

5. María del Carmen Zafra Fernández.

6. Francisco Fernández García.

9. PARTIDO DEMÓCRATA SOCIAL JUBILADOS EUROPEOS (P.D.S.J.E.)

1. Carmen Alicia Manchón Villaverde.

2. Clemente Antonio García Verdugo Galeote.

3. María del Carmen González Nieto.

Suplentes:

1. Carlos Tomás Usón.

2. María Reyes Villegas Punta.

10. Frente Amplio (FA)

1. Pablo Garcinuño García.

2. Malva Sanz Recio.

3. Cristóbal Medina Montero.

Suplentes:

1. Eva Elisa Fernández Costumero.

2. Saturnino Benito Carrión.

3. Micaela Calle Custodio.

SENADO

1. POR UN MUNDO MAS JUSTO (MUNDO+JUSTO)

1. Amador María Villar Riu.

Suplente 1: Amparo Meseguer Vicente.

Suplente 2: Luis Jesús Hernández Martín.

2. PODEMOS (PODEMOS)

1. David Arense Jiménez.

Suplente 1: Isabel Fernández Navas.

Suplente 2: Alfonso Rubio- Manzanares Soria.

2. Rebeca Acevedo García.

Suplente 1: Félix Arense De La Antonia.

Suplente 2: Minerva Martínez Montero.

3. Javier Jara García.

Suplente 1: María Paloma Ortiz Inocencio.

Suplente 2: Jesús Maqueda Herrero.

3. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Alicia García Rodríguez.

Suplente 1: Vidal García Jaramillo.

Suplente 2: María del Pino Gómez Pérez.

2. Carlos García González.

Suplente 1: María Sonsoles Sánchez-Reyes Peñamaría.

Suplente 2: David Sánchez Tenrero.

3. María Pilar Rodríguez Aparicio.

Suplente 1: Juan Pablo Martín Martín.

Suplente 2: Asunción Martín Manzano.

4. PARTIDO DEMÓCRATA SOCIAL JUBILADOS EUROPEOS (P.D.S.J.E.)

1. José María Martín García.

Suplente 1: Anabel García López.

Suplente 2: José Miguel Mateo Martín.

2. Virginia Maycas Márquez.

Suplente 1: Vicente Maycas Márquez.

Suplente 2: María Cristina González Amaro.

3. Luis Miguel Sáenz de la Puente.

Suplente 1: Carmen Celia Lafaja Losilla.

Suplente 2: Eduardo Javier González Segovia.

5. SENADO DE PROGRESO (SDP (PSOE-IU-MS))

1. Carlos Montesino Garro (SDP (PSOE-IU-MS)).

Suplente 1: Lucia Hernández Hernández (SDP (PSOE-IU-MS)).

Suplente 2: Santiago Chinarro Pulido (SDP (PSOE-IU-MS)).

2. Cristina Pindado López Samaniego (SDP (PSOE-IU-MS)).

Suplente 1: José María González Suárez (SDP (PSOE-IU-MS)).

Suplente 2: María Teresa Gloria López Alija (SDP (PSOE-IU-MS)).

3. Juan Carlos Del Bosque Portero (SDP (PSOE-IU-MS)).

Suplente 1: Virginia Suárez Blázquez (SDP (PSOE-IU-MS)).

Suplente 2: José Sierra García (SDP (PSOE-IU-MS)).

6. VOX (VOX)

1. Clara Isabel Rubio Contreras.

Suplente 1: Daniel Marugán Martín.

Suplente 2: Aránzazu López Nombela.

2. Carlos Salazar Moreta.

Suplente 1: Yolanda Corona San Segundo.

Suplente 2: Luis Ángel Horga Rodrigo.

3. Bárbara Vallejo Fernández-Cano.

Suplente 1: Félix Sanz Cantalapiedra.

Suplente 2: Tania Molina Medina.

Burgos

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

1. FRENTE OBRERO (FO)

1. Gonzalo Herrero Burgos.

2. Angela Roibas Sanclodio.

3. Rubén Antón Tome.

4. Laura Diaz Baldío.

2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Esther Peña Camarero.

2. Álvaro Morales Álvarez.

3. Amparo Simón Lázaro.

4. Eduardo Martin Ortiz.

Suplentes:

1. Nerea Angulo González.

2. José Luis Aragón Abajo.

3. Lorena Terreros Gordon.

3. SE ACABÓ LA FIESTA (SALF)

1. Marcos Santamaría Del Olmo.

2. Lucía Echevarrieta Martín.

3. Diego Ibeas Cubillo.

4. Blanca María Gómez Arbeo.

Suplentes:

1. Adolfo Eduardo Iglesias Fernández.

2. Estefanía Gamero Mendiola.

4. PODEMOS (PODEMOS)

1. Isabel Lara Benítez.

2. Rodrigo Braceras López.

3. María Ángeles Pizarro De La Fuente.

4. Lucas Hernaez Gil.

Suplentes:

1. María Nieves Velasco Puigdomenech.

2. Ignacio Santiago Palma Barcenilla.

3. Milagros Arce Gutiérrez.

5. VOX (VOX)

1. Eugenia Landaluce Miranda.

2. Ignacio Peña Robledo.

3. María Alejandra Medina Sanz.

4. Raúl Ortega Reoyo.

Suplentes:

1. María García Eroles.

2. Alfonso Camarero González.

6. POR UN MUNDO MAS JUSTO (MUNDO+JUSTO)

1. Elsa Colina Arreba.

2. Rodrigo Del Pozo Fernández.

3. Paula Vegas Hernández.

4. José Martín Gutiérrez Ortega.

7. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)

1. Rubén Cabezón Milla.

2. Miriam Ulecia Saiz.

3. Daniel Jesser Rad Hind.

4. Ana Bujedo Moreno.

Suplentes:

1. Sergio Lorenzana Redondo.

8. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Ángel Mariano Ibáñez Hernando.

2. Andrea Ballesteros Palacios.

3. Adrián Serna Del Pozo.

4. Sara González Moreno.

Suplentes:

1. Javier Díez Rubio.

2. María Cruz Hernáiz Manuel.

3. José Antonio Antón Quirce.

9. Frente Amplio (FA)

1. Fernando José Saiz Martínez.

2. María Isabel Alameda Abejón.

3. Ramón José Mas Figueroa.

4. Concepción Rollizo Sanz.

Suplentes:

1. David García Arenillas.

2. María Teresa Cristóbal Sanz.

3. Pedro Ramón Vivanco Mata.

SENADO

1. PODEMOS (PODEMOS)

1. Mónica López Blanco.

Suplente 1: Guillermo De la Cuesta Bonilla.

Suplente 2: Icíar Carmen Carrero Contreras.

2. Georges Mirko Dimitrijevic Pozo.

Suplente 1: María Teresa Vega Nadal Martínez.

Suplente 2: Martiniano López Muñoz.

3. María Ángeles Castrillo Martínez.

Suplente 1: Alberto Palacín Gutiérrez.

Suplente 2: Cristina Ferreras Pineda.

2. POR UN MUNDO MAS JUSTO (MUNDO+JUSTO)

1. German López Castro.

Suplente 1: Marta Ordoñez Aguirre.

Suplente 2: Saturnino Pardilla Abad.

3. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)

1. Jaime Saiz de la Peña.

Suplente 1: Clara Martínez Núñez.

Suplente 2: César Domínguez Baños.

4. SENADO DE PROGRESO (SDP (PSOE-IU-MS))

1. María Aitana Hernando Ruiz.

Suplente 1: Jesús Puente Alcaraz.

Suplente 2: Sonia González Calvo.

2. Carlos Serrano Hermo.

Suplente 1: María Vicenta Rodríguez Gómez.

Suplente 2: Carlos Medina Martín.

3. María Concepción Camarero Merino.

Suplente 1: Eusebio Martín Hernando.

Suplente 2: Eva Ceballos Marroquín.

5. VOX (VOX)

1. Fernando Martínez-Acitores Puig.

Suplente 1: Lourdes Porcar Laínez.

Suplente 2: Fernando de la Parte Alcalde.

2. María Teresa Alonso Ortega.

Suplente 1: Jesús Cantero Pinto.

Suplente 2: Elma Vicente Barrios.

3. José Manuel Gutiérrez Martínez.

Suplente 1: María Montserrat Ibáñez Barcina.

Suplente 2: Ángel Luis Martín Rivas.

6. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Francisco Javier Lacalle Lacalle.

Suplente 1: Eva María Asensio Esteban.

Suplente 2: Francisco Javier Martínez Arranz.

2. María Sandra Moneo Díez.

Suplente 1: David Colinas Maté.

Suplente 2: Paula Palacios Alonso.

3. Salvador De Foronda Vaquero.

Suplente 1: María Belén Paramio Vila.

Suplente 2: Mario Ortega Pardo.

León

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Javier Alfonso Cendón.

2. Lorena Valle Alba.

3. Alfonso Alvarez García.

4. Josefa Ajenjo Rodríguez.

Suplentes:

1. Alberto Ferrer Espinosa.

2. Ainoa López Rey.

3. Manuel Mesa Garrido.

4. Beatriz del Valle Valiñas.

2. FRENTE OBRERO (FO)

1. José Manuel Estébanez Fernández.

2. Priscila Hernández Dual.

3. Alejandro Heras Ortega.

4. Carmen Sánchez Paniagua.

3. PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)

1. María Natividad Franco Natal.

2. Ángel Ramos González.

3. Nuria Alcántara Fernández.

4. Fernando García Carpintero.

Suplentes:

1. Paula García Franco.

2. Alfonso Miguel Pérez Urbano.

3. Olga Concepción Álvarez Alonso.

4. SE ACABÓ LA FIESTA (SALF)

1. Enrique Jesús Pérez Suárez.

2. Isolina Blanco Rodríguez.

3. Francisco García Álvarez.

4. Noelia Linares Cantón.

Suplentes:

1. Javier Oñoro Bachiller.

2. Vanesa Rodríguez Del Campo.

3. Luis Antonio Pérez Pellitero.

4. Marta García Fernández.

5. Nectali Casado Posado.

6. María Ángeles Diez De La Riva.

5. PROYECTO ALANTRE (P. ALANTRE)

1. José Antonio Fernández García.

2. María Dolores Diez Aláez (Independiente).

3. Nicanor Pastrana Castaño.

4. Lucía Álvarez Alonso.

Suplentes:

1. Carlos González García.

2. Verónica Anne Colwell O`Callaghan.

3. Paulino José Álvarez Gutiérrez.

6. VOX (VOX)

1. Pablo Juan Calvo Liste.

2. Blanca María Herreros Rodríguez.

3. Santos Martínez Estrada.

4. María de las Mercedes Machín Gómez.

Suplentes:

1. Ángel Suárez Suárez.

2. Silvia Ordás Merino.

7. PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES (PREPAL)

1. Manuela Iglesias Carreño.

2. Lorenzo Cimadevilla Sampedro.

3. María Oliva Álvarez Pérez.

4. Álvaro Fernández Díez.

Suplentes:

1. María Carmen Centeno Fernández.

2. Fernando Huelmos Sánchez.

3. María Isabel Lorenzo Macías.

8. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)

1. Estrella Alonso Almazán.

2. Raúl Benéitez García.

3. Nerea Ruano Llamas.

4. Diego Puerta Cazorla.

Suplentes:

1. Paula Monte Santos.

9. PODEMOS (PODEMOS)

1. Sixto Martínez Álvarez.

2. Cristina Alonso Herrero.

3. José Díaz Rodríguez.

4. Marta María Barrientos Barrientos.

10. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Ester Muñoz de la Iglesia.

2. Ricardo Gavilanes Fernández Llamazares.

3. Lidia Pilar Coca García.

4. Manuel Herrero Guerra.

Suplentes:

1. Laura Torralba García.

2. Alfonso Melón Nicolás.

3. María Elena Bailez Lobato.

4. Julio Arias Escuredo.

11. POR UN MUNDO MAS JUSTO (MUNDO+JUSTO)

No proclamada.

12. Frente Amplio (FA)

1. Rubén Estévez Miguel.

2. Marina Sastre Sánchez.

3. Hugo Merayo Santalla.

4. Belén de la Viuda Fernández.

Suplentes:

1. Luis Miguel Nistal Tomé.

2. Elena Borrego Pérez.

13. ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO)

1. María López Castellanos.

2. Jesús Javier Ortiz Trapote.

3. Marta García Álvarez.

4. José Luis Fernández Baeza.

SENADO

1. PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)

1. María Begoña Fernández García.

Suplente 1: Francisco Quiñones Bermejo.

Suplente 2: Marta Belén Recio Pachón.

2. Juan Carlos Ramos Rodríguez.

Suplente 1: Lourdes González Martínez.

Suplente 2: José Ángel Elices de Prado.

2. PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES (PREPAL)

1. Jesús Fernández Villar.

Suplente 1: María Transito Esteban Ramírez.

Suplente 2: José Manuel Boixo Vidal.

2. Catalina Antúnez García.

Suplente 1: Carlos García Álvarez.

Suplente 2: María Asunción Sevillano Mayo.

3. SENADO DE PROGRESO (SDP (PSOE-IU-MS))

1. Salvador Vidal Varela.

Suplente 1: María Begoña Bermúdez Riera.

Suplente 2: Ángel Rodríguez Liébana.

2. Laura Fernández Bermejo.

Suplente 1: Sergio Carro Fernández.

Suplente 2: María Aurora Panizo Luengo.

3. Manuel Alfonso González.

Suplente 1: Silvia María Cao Fornís.

Suplente 2: Gabriel Folgado Álvarez.

4. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)

1. Pedro Gómez García.

Suplente 1: Esther Ordoñez Fernández.

Suplente 2: Alejandro Machado Cordero.

5. PODEMOS (PODEMOS)

No proclamada.

6. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Silvia Franco González.

Suplente 1: Boni Álvarez Fernández.

Suplente 2: María Amparo García García.

2. Antonio Silván Rodríguez.

Suplente 1: María del Camino Lozano García.

Suplente 2: Darío Lorenzana Marcos.

3. María Asunción Mayo Fernández.

Suplente 1: Manuel Rodríguez Díez.

Suplente 2: Olga Natalia Pérez Rodríguez.

7. POR UN MUNDO MAS JUSTO (MUNDO+JUSTO)

No proclamada.

8. ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO)

1. Rafael Díez Gutiérrez.

Suplente 1: Bárbara Santamarta Fernández.

Suplente 2: Roberto Guerra Ampudia.

2. María Esther Chamorro Alonso.

Suplente 1: Antonio Voces García.

Suplente 2: Erica Alonso Vidales.

9. VOX (VOX)

1. Jaime Alonso Gila.

Suplente 1: María Ángeles García Suarez.

Suplente 2: José Antonio Sabugo Álvarez.

2. Laura Gallego Gaspar.

Suplente 1: Roberto Joaquín Weigand Muñoz.

Suplente 2: María Belén Fidalgo Cañón.

3. Raúl Ramos Juan.

Suplente 1: Arabela De Lamo González.

Suplente 2: Jesús Darío Montiel Cordero.

Palencia

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. María Luz Martínez Seijo.

2. Agustín Ángel Martínez García.

3. Rut Pérez Martín.

Suplentes:

1. José Luis Pedreira Massa.

2. María de los Ángeles Fombellida Cabezudo.

3. Julio Rascón Quirce.

2. SE ACABÓ LA FIESTA (SALF)

1. Fernando Martínez Torres.

2. Noemí Dorado Martínez.

3. Roberto Carlos Doyague Abad.

Suplentes:

1. Leticia Suazo Pérez (Independiente).

2. Francisco Javier Nieto Andrés.

3. VOX (VOX)

1. Matías Recio Juárez.

2. María Calvo Iglesias.

3. Ramón Ortega Ramírez.

Suplentes:

1. Nuria Rojo Balbás.

4. PODEMOS (PODEMOS)

1. Alberto Pozo Díez.

2. Dana Parreño Acuña.

3. Luis Álvaro Villoldo Pelayo.

Suplentes:

1. Nuria González Blázquez.

5. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)

1. Luis Miguel Pérez González.

2. Natalia Gil Sáez.

3. Julio César De Alaíz Martínez.

6. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)

1. Aitor Vega García.

2. Sara Gómez García.

3. Gonzalo Fernández Cerezo.

Suplentes:

1. María Cruz Visitación Cordero Alonso.

7. FRENTE OBRERO (FO)

1. Yeray Yáñez Ibáñez.

2. Eva Morata Segrera.

3. Luis Enrique Muñoz Manrique.

8. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Milagros Marcos Ortega.

2. Luis Miguel Cárcel Cárcel.

3. María José Ortega Gómez.

Suplentes:

1. Víctor Arroyo Gallardo.

2. Elisa Carretón Puebla.

3. Isaac de Prado de la Fuente.

9. POR UN MUNDO MAS JUSTO (MUNDO+JUSTO)

1. Miren Josu Moneo Viloria.

2. Carlos Rodríguez Pereira.

3. Cristina Marqués de Frutos.

10. ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS

1. Alicia Calzada Bujedo (Independiente).

2. Iván López López (Independiente).

3. Jessica Mazuelas Fernández (Independiente).

11. Frente Amplio (FA)

1. Ana Belén Collantes Martín.

2. José Manuel Muñoz García.

3. María Piedad Arroyo Serna.

Suplentes:

1. David López Carazo.

2. Carolina Eugenia Gutiérrez Sánchez.

3. Eduardo Hermida Mestanza.

SENADO

1. PODEMOS (PODEMOS)

1. Alba Alonso Pérez.

Suplente 1: Ricardo Pozo Díez.

Suplente 2: María José Llamas Moro.

2. Alberto Riol de Prado.

Suplente 1: Diana Patricia Rivera Tobón.

Suplente 2: José Gabriel Zurbano Melero.

3. Ana Isabel Pérez Mena.

Suplente 1: Antonio Pardillo Rodríguez.

Suplente 2: Alicia Bartolomé Cid.

2. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)

1. Óscar Sánchez Rico.

Suplente 1: María Victoria González Ordáx.

Suplente 2: Daniel Fuertes Medina.

3. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Roberto Martín Casado.

Suplente 1: Sara Pastor Rodríguez.

Suplente 2: Gonzalo Pérez Ibáñez.

2. Cristina Sandino Vallejo.

Suplente 1: Manuel Gañán Rodríguez.

Suplente 2: María Teresa Carmona Crespo.

3. Jorge Domingo Martínez Antolín.

Suplente 1: Sara Pérez Gregorio.

Suplente 2: José Luis Emperador León.

4. POR UN MUNDO MAS JUSTO (MUNDO+JUSTO)

1. Cristina Gutiérrez Aguirre.

Suplente 1: Jorge Gutiérrez López.

Suplente 2: María Inmaculada Concepción Martínez de Renobales.

5. VOX (VOX)

1. Jorge Castrillejo Arnaiz.

Suplente 1: María del Pilar Junco Navascués.

Suplente 2: Fernando Blanco Baeza.

2. Zaida de la Fuente Sancho.

Suplente 1: Samuel Sordo Antolín.

Suplente 2: Celia Ramos Pastor.

3. Juan Antonio García García.

Suplente 1: María Gema del Palacio Simón.

Suplente 2: Juan Carlos Gutiérrez Muñoz.

6. ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS

1. María Inés Aceves Ballesteros (Independiente).

Suplente 1: Alberto Matia López (Independiente).

Suplente 2: Raquel Miguel Antolín (Independiente).

7. SENADO DE PROGRESO (SDP (PSOE-IU-MS))

1. Rosa María Aldea Gómez.

Suplente 1: Moisés Payo Nevares.

Suplente 2: María del Carmen Casas Simón.

2. Eduardo Velázquez Martín.

Suplente 1: María Cristina Colino Agudo.

Suplente 2: Serguei Sanz Gómez.

3. Belinda Mencía Solla.

Suplente 1: Jesús Manuel López Infante.

Suplente 2: Raquel Macho Palenzuela.

Salamanca

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

1. FRENTE OBRERO (FO)

1. Marco Pedro Pérez Graña.

2. Alicia Fernández Prieto.

3. Juan Pablo Cantera Cuartango.

4. Fátima Márquez Espada.

2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. David Serrada Pariente.

2. Miryam Tobal Vicente.

3. Antonio Cámara López.

4. María del Carmen Ávila de Manueles.

Suplentes:

1. Carlos Caneiro Rubio.

2. Soledad Ruiz Vega.

3. Jesús Ángel Herrero Moñita.

4. Gloria de Arriba Poveda.

3. PODEMOS (PODEMOS)

1. María Aurora Zarco Blanco.

2. Higinio Gómez Vicente.

3. María del Pilar Moreno González.

4. José Vicente Delgado.

4. SE ACABÓ LA FIESTA (SALF)

1. Luis Eduardo Riesco Lorenzo.

2. María Nuria Vara García.

3. Alex Úbeda-Romero Medeiros.

4. María del Carmen Alonso Blanco.

Suplentes:

1. Ibán Vera Rodríguez.

2. Virginia Aránzazu Rodríguez Manzano.

5. VOX (VOX)

1. Laura Magdalena Miguel.

2. Mauricio Angulo Guerrero.

3. María Pía Rodríguez Martín.

4. José Antonio Díez-Yugueros García.

Suplentes:

1. Natividad Sánchez Reyes.

2. José Ángel García Ramos.

6. PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)

No proclamada.

7. PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES (PREPAL)

1. Rafael Diego Núñez.

2. Cristina Leonor Villafranca Iglesias.

3. Antonio Jaime González Delgado.

4. Isabel Rodríguez Gómez.

Suplentes:

1. José Miguel Trufero Barrios.

2. Francisca Jiménez Hombrados.

3. Ángel Rodríguez Simón.

4. María del Pilar Galán Boyero.

5. Antonio Hernández Pérez.

6. Inés García Álvarez.

8. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)

1. Mario López Pascua.

2. Irene Benéitez Castellanos.

3. Antonio Bautista Nieto.

4. Carmen Vázquez Caballero.

Suplentes:

1. Mario Ibáñez Lobejón.

9. PARTIDO POPULAR (PP)

1. María del Carmen Seguín Kattán.

2. José Antonio Bermúdez de Castro Fernández.

3. María del Pilar Sánchez García.

4. Marcos Iglesias Caridad.

Suplentes:

1. Eva María López Hernández.

2. Rubén Martín Colorado.

3. María Yolanda Alonso Valderrama.

10. Frente Amplio (FA)

1. Miriam Ruiz Arias.

2. Andrés Valentín Vicente Barrado.

3. Sara Gutiérrez Hernández.

4. Carlos del Real Gómez.

Suplentes:

1. Joaquina Hernández Martín.

2. José Antonio Juan Fernández.

SENADO

1. PODEMOS (PODEMOS)

1. María del Carmen Díez Sierra.

Suplente 1: Eduardo Parra González.

Suplente 2: María Isabel García Calderón.

2. Genaro Luis García López.

Suplente 1: Camila Vaquero Hernández.

Suplente 2: Emilio Rollán Peña.

3. María del Sol Muñoz Martín.

Suplente 1: José Antonio Morales Calderón.

Suplente 2: María Montserrat Val Arroyo.

2. PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES (PREPAL)

1. Juan Manuel Andrés López.

Suplente 1: Noelia López Vaquero.

Suplente 2: Juan Francisco Jambrina Segurado.

2. María de las Mercedes Fernández León.

Suplente 1: Francisco José Jambrina Galán.

Suplente 2: Marta Jambrina Galán.

3. VOX (VOX)

1. Purificación Pozo García.

Suplente 1: Gabriel Fernández Llamazares Rodilla.

Suplente 2: Natalia Fuentes Abad.

2. Carlos Polo Prieto.

Suplente 1: María del Carmen Frades Muñoz.

Suplente 2: Jesús Martínez Navarro.

3. Raquel Izquierdo Martín.

Suplente 1: Francisco Javier Bellido González.

Suplente 2: María Teresa Pardo Sánchez.

4. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)

1. José Fernández Reguera.

Suplente 1: Raquel Molina González.

Suplente 2: Alejandro Martín Toribio.

5. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Bienvenido de Arriba Sánchez.

Suplente 1: Adoración Vicente Ciudad.

Suplente 2: Claudio del Río Sánchez.

2. Marta Labrador Gutiérrez.

Suplente 1: Ángel Luis Peralvo Sanchón.

Suplente 2: Victoria Eugenia Manjón Barrera.

3. Pedro Samuel Martín García.

Suplente 1: María Adoración Ginés González.

Suplente 2: José García Gómez.

6. SENADO DE PROGRESO (SDP (PSOE-IU-MS))

1. Carlos Fernández Chanca.

Suplente 1: Jennifer del Pozo Hernández.

Suplente 2: Luis Rodríguez Herrero.

2. Yolanda Sánchez Villarón.

Suplente 1: José Luis Sánchez Martín.

Suplente 2: Julia Panchuelo Sánchez.

3. Sergio Maqueda Hernández.

Suplente 1: Erica Polo Hernández.

Suplente 2: Roberto de Castro Rivas.

Segovia

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

1. FRENTE OBRERO (FO)

1. Pablo de Mercado Alcalde.

2. María Remedios Marín Fabian.

3. David Nieto González.

2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. José Luis Aceves Galindo.

2. Mercedes Otero Otero.

3. Daniel de Lucas García.

Suplentes:

1. Lourdes Álvarez Callejo.

2. Francisco Javier Bermejo Soto.

3. María Hontanares López Jimeno.

3. POR UN MUNDO MAS JUSTO (MUNDO+JUSTO)

1. José Manuel Eizaguirre Fernández-Palacios.

2. Pilar Barral Heredero.

3. Fernando Cabello Meseguer.

4. SE ACABÓ LA FIESTA (SALF)

1. Jesús Angel Gascón Ames.

2. Tania María Pérez Pérez.

3. Fernando Pérez de la Rosa.

Suplentes:

1. Cristina Alejandra Caballero Netto.

2. Vicente Fuentes González.

3. María Dolores García Martínez.

5. VOX (VOX)

1. Gonzalo Babé Romero.

2. Marta Andrino Martínez.

3. José Ángel Rubio García.

Suplentes:

1. Cristina Cáceres Delgado.

2. Rubén Sanz Gil.

3. Lourdes Fuencisla Lodeiro Tapia.

6. PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)

1. Rosa María Díaz García.

2. José Roca Olmos.

3. Nuria Serrenes Cachorro.

Suplentes:

1. Antonio García Cazorla.

2. Patricia del Río Martín.

3. Agustín Hernández Araujo.

7. PODEMOS (PODEMOS)

1. María Soledad Alba Monfort.

2. Jesús Inocencio Martín Fuentes.

3. Resurrección Gómez González.

Suplentes:

1. Miguel Ángel Álvarez San Frutos.

8. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)

1. Carlos Presa Irazábal.

2. Paula del Santo Izquierdo.

3. David García Valcarce.

Suplentes:

1. Araceli Raquel Valcarce Ramos.

9. Frente Amplio (FA)

1. Víctor Javier Borreguero García.

2. Estela Gilbaja Cabrero.

3. Jacobo Alfonso Peña Conversa.

Suplentes:

1. Ana Peñalosa Llorente.

2. Tomás Menéndez Blas.

3. María Elena Jorge Hernández.

10. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Pablo Pérez Coronado.

2. Marta Puertas Paniagua.

3. Daniel Sacristán Gómez.

Suplentes:

1. Pilar Ares de Blas.

2. José Antonio García Gil.

3. María Ángeles Santo Domingo Gil.

SENADO

1. POR UN MUNDO MAS JUSTO (MUNDO+JUSTO)

1. Leonor Delgado Sánchez.

Suplente 1: Fernando Herranz García.

Suplente 2: María Josefa Inés de Esteban Barrena.

2. PODEMOS (PODEMOS)

1. Rafael Alonso Ponce.

Suplente 1: Ana María del Real Cañas.

Suplente 2: Francisco Javier Lobo de Frutos.

2. Maria del Carmen Polo López.

Suplente 1: Joaquín Gilabert Duaygues.

Suplente 2: María Fuencisla Gómez Gómez.

3. Mariano Rojas Magallanes.

Suplente 1: Susana Estefanía Sanz Arroyo.

Suplente 2: Rafael Martín del Caz.

3. SENADO DE PROGRESO [SDP (PSOE-IU-MS)]

1. María del Lirio Martín García (Senado De Progreso).

Suplente 1: Juan José Maroto Sáez (Senado De Progreso).

Suplente 2: Aitana Elena Tamayo Hernando (Senado De Progreso).

2. Alberto López Villa (Senado De Progreso).

Suplente 1: Cristina Herrero Arranz (Senado De Progreso).

Suplente 2: Javier García Díez (Senado De Progreso).

3. Alba Barrio Martín (Senado De Progreso).

Suplente 1: Alfonso Dorrego Méndez (Senado De Progreso).

Suplente 2: Isabel Clara Dorotea Gómez Sancho (Senado De Progreso).

4. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Juan José Sanz Vitorio.

Suplente 1: María del Pilar Martín Sampedro.

Suplente 2: Carlos Enrique Fuentes Pascual.

2. María Ángeles García Herrero.

Suplente 1: Miguel Ángel Hernández Tortajada.

Suplente 2: Azucena Suárez del Pozo.

3. José María Bravo Gozalo.

Suplente 1: María Carpio Guijarro.

Suplente 2: Basilio del Olmo Alonso.

5. VOX (VOX)

1. Patricia Bernabé Municio.

Suplente 1: Alfonso de Ceballos Escalera Gila.

Suplente 2: Mónica Beatriz Anampa Rodríguez.

2. Pedro María Varela de Sagarra.

Suplente 1: Silvia Rodríguez Arias.

Suplente 2: José Carlos Rodríguez Marinero.

3. Esther Núñez Martínez.

Suplente 1: David Rodríguez Alconchel.

Suplente 2: Elena Escribano Von de Sehur.

Soria

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

1. FRENTE OBRERO (FO)

1. Diego Gallardo de la Fuente.

2. María Josefa Agudo López.

2. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)

1. Ezequiel Blanco López.

2. María Estrella Almazán Pardo.

Suplentes:

1. Diego García González.

3. POR UN MUNDO MAS JUSTO (MUNDO+JUSTO)

1. Rafael Alfonso Gómez Aguilar.

2. Mazedona De La Altadama Craquis Díaz.

4. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Luis Alfonso Rey de las Heras.

2. Luisa Belén Antón Antón.

Suplentes:

1. José Javier Gómez Pardo.

2. Ana María Romero Rupérez.

5. SE ACABÓ LA FIESTA (SALF)

1. José María Lorenzo Córdoba Alós.

2. Úrsula Fernández Delgado.

Suplentes:

1. Ricardo Blanco Gutiérrez.

6. VOX (VOX)

1. Andrea Martínez Ruiz.

2. Miguel Mochales Rubio.

Suplentes:

1. María del Carmen Fernández Colom.

2. Santiago Gil Calvo.

7. SORIA ¡YA! (SY)

1. Juan Antonio Palomar Sicilia.

2. Rosalía Peña Gallego.

Suplentes:

1. Joel Martínez Moreno.

2. Jaione Ovejero Muñoz.

8. Frente Amplio (FA)

1. Ángel Alberto Flores Gaitán.

2. Lidia Molina Carazo.

Suplentes:

1. José Antonio Marín Carazo.

2. María Milagros Solano Rodrigo.

9. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Tomás Cabezón Casas.

2. Belén Izquierdo Hernández.

Suplentes:

1. Ignacio Soria Aldavero.

2. Mónica Sofía Tejera Palacios.

3. Ismael Ruiz Hernández.

10. ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS

1. Luis García Molina.

2. María Asunción López Miguel (Independiente).

Suplentes:

1. César Rueda Lizarralde (Independiente).

2. Virginia Esther De la Parra Arruabarrena (Independiente).

11. PODEMOS (PODEMOS)

1. María Luisa Muñoz González.

2. Jorge Juan Ramiro Alcántara.

Suplentes:

1. Jennifer Gómez Álvarez.

2. Alberto Sanz Martínez.

SENADO

1. POR UN MUNDO MAS JUSTO (MUNDO+JUSTO)

1. Álvaro Galera Arias.

Suplente 1: Alicia Percaz Betelu.

Suplente 2: Pablo Casado Briz.

2. VOX (VOX)

1. María Sara López Pérez.

Suplente 1: José María Ortega Poza.

Suplente 2: María Soledad López Valburgos.

2. Alberto Enrique Peñuelas Felipe.

Suplente 1: María Isabel Martínez Torrijo.

Suplente 2: Fernando José Castillo Álvarez.

3. Esther María García García.

Suplente 1: Luis Bosque Campos.

Suplente 2: Julia Berrojo Lafuente.

3. SORIA ¡YA! (SY)

1. David Romera Sevillano.

Suplente 1: María Lourdes Simal Domínguez.

Suplente 2: César Francisco Castro Ayuso.

2. María Concepción Álvarez Sacristán.

Suplente 1: Raúl Martínez Martínez.

Suplente 2: María Luisa Andrés del Río.

3. Fernando del Amo Gallego.

Suplente 1: Yolanda María Gil Sarmiento.

Suplente 2: Jesús Alberto Chico García.

4. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Benito Serrano Mata.

Suplente 1: María José Jiménez Las Heras.

Suplente 2: Juan Luis Antón Antón.

2. María Yolanda de Gregorio Pachón.

Suplente 1: Pedro Antonio Heras Jiménez.

Suplente 2: Paula Garijo Pérez.

3. Javier Jiménez Santamaría.

Suplente 1: Elia Jiménez Hernández.

Suplente 2: Iván Andrés Aparicio.

5. ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS

1. Luis Lasfuentes García (Independiente).

Suplente 1: Olga Gallego De Luis (Independiente).

Suplente 2: Antonio Alier Laplana (Independiente).

2. Gloria De la Parra Amorena (Independiente).

Suplente 1: José Antonio Díez Agesta (Independiente).

Suplente 2: Laura González Fernández (Independiente).

6. SENADO DE PROGRESO (SDP (PSOE-IU-MS))

1. Ana Alegre Martínez (SENADO DE PROGRESO).

Suplente 1: José Peñalba Sanz (SENADO DE PROGRESO).

Suplente 2: María Pilar Delgado Díez (SENADO DE PROGRESO).

2. Manuel Madrid Castro (SENADO DE PROGRESO).

Suplente 1: Ana Isabel García Garcés (SENADO DE PROGRESO).

Suplente 2: Enrique García Domínguez (SENADO DE PROGRESO).

3. Gemma Hernández Ramos (SENADO DE PROGRESO).

Suplente 1: Carlos Llorente de Miguel (SENADO DE PROGRESO).

Suplente 2: Sara Antón López (SENADO DE PROGRESO).

7. PODEMOS (PODEMOS)

1. Mario Calonge Calvo.

Suplente 1: Patrocinio Hernández Aranda.

Suplente 2: Francisco Javier Agapito Muñoz Monge.

2. María José Marco Llorente.

Suplente 1: Juan Carlos García Hernández.

Suplente 2: María Isabel Hernández Aranda.

3. Jose Luis San Juan García.

Suplente 1: Amalia García González.

Suplente 2: Saulo Domingo Mediavilla.

Valladolid

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Óscar Puente Santiago.

2. Ana María Carmen Redondo García.

3. José Domingo Castaño Bueno.

4. María Luisa Sanz Martínez.

5. Raúl Crespo Valdivieso.

Suplentes:

1. María Nieves Gómez Muñoz.

2. Luis Manuel Pascual Ayuela.

3. María Aranda García.

2. FRENTE OBRERO (FO)

1. Alejandro López De Diego.

2. Leyre Sutil Alvarez.

3. Omar Rodríguez Giralda.

4. Paula Aparicio Fuertes.

5. Alejandro Campomanes Martín.

3. SE ACABÓ LA FIESTA (SALF)

1. Onecha López Merino.

2. Rodrigo Pellón Gutiérrez.

3. Sonia González Repiso.

4. Miguel Ángel Moro Sáez.

5. Elena Martín Arranz.

Suplentes:

1. Javier Sanz Calvo.

2. Beatriz Aguado Caballero.

3. David Pescador Galindo.

4. PARTIDO NACIONALISTA DE CASTILLA Y LEÓN - UNION REFORMISTA

CIUDADANA (PANCAL-URCI)

1. María Yolanda Pérez López.

2. Jose Maria Sigüenza Puertas.

3. Lorena Moratinos Delgado.

4. Timoteo Garcia Romeral Arellano.

5. Camelia Cerezo Del Villar.

Suplentes:

1. Francisco Javier Pecharroman Gil.

2. María Del Mar Oliva Veganzones.

3. Miguel Angel Perez Andres.

5. POR UN MUNDO MAS JUSTO (MUNDO+JUSTO)

1. Eider Rodríguez Camps.

2. Juan David Tibaduiza Gallegos.

3. Tatiana Leán Gertrúdix.

4. Manuel Antón Carranza.

5. Ana María Sánchez Velasco.

6. VOX (VOX)

1. Pablo Sáez Alonso-Muñumer.

2. Atenea Santana Pastor.

3. Jesús Fernando de Diego Barahona.

4. Angélica Ferrándiz Asensio.

5. Luis María González Valencia.

Suplentes:

1. Marta María Enciso Rancaño.

2. Alejandro García Jiménez.

3. María Dolores De la Cuesta Sáenz.

7. PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)

1. María Hernandez García.

2. Rodrigo Del Caño Espinel.

3. Rosa Rico Garabito.

4. Rodrigo Hernández García.

5. Maria Jesús Bocos Bocos.

Suplentes:

1. José Ignacio Pérez García-Consuegra.

2. Ana María Manzano Soto.

3. Germán Cedrón Lage.

8. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)

1. Francisco Javier Sanz Méndez.

2. María Yolanda Rodríguez Pérez.

3. Álvaro Torío Barbado.

4. Daniela Sanz Ruiz.

5. Fernando Martínez Robles.

9. PODEMOS (PODEMOS)

1. María Almudena Villarreal Vidal.

2. Eduardo Alonso Antón.

3. Abril Martín Izquierdo.

4. Urbano Blanco Martín.

5. María Josefa Canal Rodríguez.

Suplentes:

1. Miguel Ángel Holguín Boyano.

10. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)

1. Ignacio Javier Díez Arauz.

2. Rosa María Cobo Zubia.

3. Carlos Guerra Escudero.

4. Elcelina Semedo Tavares Rocha.

5. David Núñez Muñoz.

Suplentes:

1. Katia Dominguez Gallardo.

11. PARTIDO POPULAR (PP)

1. María Pardo Álvarez.

2. Eduardo Carazo Hermoso.

3. Irene Muñoz Vicente.

4. David Frontela Moro.

5. Sara Martínez Rubio.

Suplentes:

1. Miguel Ángel Oliveira Rodríguez.

2. María Inmaculada Toledano Flores.

3. Miguel Ángel Calvo Areces.

12. Frente Amplio (FA)

1. Abdul Gadiri Diallo Bah (FRENTE AMPLIO).

2. Rosana De Castro Blanco (FRENTE AMPLIO).

3. Diego Fernández Pérez (FRENTE AMPLIO).

4. Patricia Vaquero Del Campo (FRENTE AMPLIO).

5. Jorge López López (FRENTE AMPLIO).

Suplentes:

1. Alba Hernandez Hierro (FRENTE AMPLIO).

2. Nunilo Gato Perez (FRENTE AMPLIO).

3. María Guia Rodriguez Martín (FRENTE AMPLIO).

13. ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS

1. Katia García Casas (Independiente).

2. César Crespo Villa (Independiente).

3. Petya Peneva Petrova (Independiente).

4. Rafael Pérez De Cruz (Independiente).

5. Felicidad Casas Martínez (Independiente).

SENADO

1. PARTIDO NACIONALISTA DE CASTILLA Y LEÓN - UNION REFORMISTA

CIUDADANA (PANCAL-URCI)

José Ignacio Moratinos Delgado –el Empecinado–.

Suplente 1: María Nuria San José Juste.

Suplente 2: Diego Sanchez Herrero.

María Pilar Cubero Valdes.

Suplente 1: Francisco Javier Velez Ortega.

Suplente 2: Mercedes Blanco Pastor.

Tomas Francisco Arconada Villar.

Suplente 1: Natalia Sanchez Sanchez.

Suplente 2: Jesus Romo Gonzalez.

2. POR UN MUNDO MAS JUSTO (MUNDO+JUSTO)

Roberto Gutiérrez Ampudia.

Suplente 1: María Luisa Valls Alguacil.

Suplente 2: Miguel Ángel De Juan Cebrián.

3. PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)

Iván Serrano Pérez.

Suplente 1: Clara González Martín.

Suplente 2: Javier Pinto Arranz.

4. SENADO DE PROGRESO (SDP (PSOE-IU-MS))

Sara Maria Galván Lobato (SENADO DE PROGRESO).

Suplente 1: Pablo Poveda Arias (SENADO DE PROGRESO).

Suplente 2: Alicia Villar Pérez (SENADO DE PROGRESO).

Francisco Javier de la Rosa Gutiérrez (SENADO DE PROGRESO).

Suplente 1: María Victoria Moyano Cantalapiedra (SENADO DE PROGRESO).

Suplente 2: Jesus Salamanca Tejero (SENADO DE PROGRESO).

Yolanda Rosa Lanza Alaez (SENADO DE PROGRESO).

Suplente 1: Orlando Aranzana Méndez (SENADO DE PROGRESO).

Suplente 2: Diana Carretero Ajo (SENADO DE PROGRESO).

5. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)

Juan Antonio Peral Disdier.

Suplente 1: Alicia María Del Pilar Nestares Gazol.

Suplente 2: Francisco Javier Del Campo Velasco.

6. PODEMOS (PODEMOS)

Juan Antonio Heras García.

Suplente 1: Ana María Teresa Oliva Manrique.

Suplente 2: Jorge Rubio Barbado.

María Belén Manjarres Hernández.

Suplente 1: Miguel Jaime López De Lerma.

Suplente 2: María Del Henar Pérez Pérez.

José Manuel Campos Carrion.

Suplente 1: María Teresa Bartolomé Ramos.

Suplente 2: José Ignacio Peinador Sala.

7. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)

Álvaro de Prada González.

Suplente 1: Marta Villamuera Aparicio.

Suplente 2: Diego Colás Carbajo.

8. VOX (VOX)

Luis Alberto Matarranz Herreras.

Suplente 1: Ana Rosa Bartolomé Cano.

Suplente 2: Angel Manuel Margarida de Vega.

Aroa Valdés Hernández.

Suplente 1: José Carlos Vilorio de la Fuente.

Suplente 2: Nazaret Corral San José.

Miguel Ángel Sainz Juez.

Suplente 1: Virginia Arronte de Ávila.

Suplente 2: Jorge Martín Carrasco.

9. PARTIDO POPULAR (PP)

Jesús Julio Carnero García.

Suplente 1: María Pilar Peña Frutos.

Suplente 2: Raúl Gómez Pintado.

María Mercedes Cantalapiedra Álvarez.

Suplente 1: Carlos Basilio Fernández Rodríguez.

Suplente 2: Esther Rico Calle.

José Ángel Alonso Pérez.

Suplente 1: María Arenales Serrano Argüello.

Suplente 2: Emilio Jesús Álvarez Olea.

10. ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS

Santiago Manuel Martínez Redondo (Independiente).

Suplente 1: Leticia Fernández Fernández (Independiente).

Suplente 2: Tomás Del Barrio García (Independiente).

Ana María Redondo Alvaredo (Independiente).

Suplente 1: Félix Antonio Escudero Ruiz (Independiente).

Suplente 2: Judith De Haro Del Caño (Independiente).

Zamora

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Antidio Fagúndez Campo.

2. Raquel Pascual Blanco.

3. Ismael Aguado Ferreira.

Suplentes:

1. Laura Ruiz Rubio.

2. Jesús Ángel Tomás Pino.

3. Virginia Lobo Muñoz.

2. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)

1. Sócrates Fernández López.

2. Paula Fernández Colado.

3. Pablo Prieto Redondo.

Suplentes:

1. Alba Almazán Almazán.

3. PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES (PREPAL)

1. Francisco Iglesias Carreño.

2. María Paz Fernández Villar.

3. José Francisco Iglesias Bragado.

Suplentes:

1. Emma Rodríguez Centeno.

2. Israel Sampedro González.

3. María Teresa Regueras Bermejo.

4. Eduardo Ramos Hernández.

5. María Begoña Ortega Pérez.

4. SE ACABÓ LA FIESTA (SALF)

1. María Cynthia Garrote Ballestero.

2. Óscar Pascual Ferrero.

3. Mónica Pascual Villapalos.

Suplentes:

1. Carlos Monsalvo de las Heras.

2. Raquel Argüello Rodríguez.

5. VOX (VOX)

1. Miguel Suárez Arca.

2. Patricia Alonso Villar.

3. Jonathan García García.

Suplentes:

1. María del Coro Santiago del Río.

2. Benjamín Marino Pascual.

3. María Piedad Morera Hernández.

6. PODEMOS (PODEMOS)

1. Miguel Ángel Guerra Cosme.

2. María Del Olvido Pérez Santos.

3. Santiago López Velasco.

Suplentes:

1. María Dolores Carreras Luis.

7. PARTIDO POPULAR (PP)

1. María Montserrat Chimeno Viñas.

2. Fernando Martínez-Maillo Toribio.

3. Sara Casquero Martín.

Suplentes:

1. Juan Manuel Pedrón Alfonso.

2. María Josefa Fuente Blanco.

3. Jaime Panizo Rodríguez.

8. FRENTE OBRERO (FO)

1. Francisco Ramos Orgaz.

2. Ángela Villarino García.

3. Diego Díez Castro.

9. Frente Amplio (FA)

1. Diego Bernardo Rosas.

2. Ana Belén González Rogado.

3. José Antonio Alonso Muriel.

Suplentes:

1. Dionisia Baz Temprano.

SENADO

1. PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES (PREPAL)

1. Teresita Loreto Álvarez Pérez.

Suplente 1: Luis Carlos Iglesias Sienra.

Suplente 2: Esthér Rodríguez Centeno.

2. José Cayetano Rodríguez De Castro.

Suplente 1: Luisa Pérez Pastor.

Suplente 2: Iván Prado Andrés.

2. SENADO DE PROGRESO (SDP (PSOE-IU-MS))

1. José Fernández Blanco.

Suplente 1: María Agustina Martín Viñas.

Suplente 2: Luis Malmierca Pérez.

2. María Inmaculada Lucas Baraja.

Suplente 1: Javier Novo Espiñeira.

Suplente 2: María Eugenia Cabezas Carreras.

3. Ángel Calleja Gómez.

Suplente 1: Arantza Torrijos Cid.

Suplente 2: Pascual Iglesias Méndez.

3. PODEMOS (PODEMOS)

1. María Carmen Cuesta Benavides.

Suplente 1: Alcides Marcos García.

Suplente 2: María Inmaculada Valdivia Pablo.

2. Antonio Narváez De Las Heras.

Suplente 1: Argelina Fernández Lera.

Suplente 2: Rafael Prieto Martín.

3. María Soraya García Serna.

Suplente 1: Alberto Fernández García.

Suplente 2: Bernarda De La Iglesia Vicente.

4. PARTIDO POPULAR (PP)

1. José María Barrios Tejero.

Suplente 1: Rosa María López Fernández.

Suplente 2: José Emiliano De La Puente Mazariegos.

2. Elvira Velasco Morillo.

Suplente 1: Emilio Fernández Martínez.

Suplente 2: Natalia Ucero Pérez.

3. Óscar Ramajo Prada.

Suplente 1: Ana Díez Fernández.

Suplente 2: Aurelio Iglesias Moreno.

5. VOX (VOX)

1. Eugenio Blanco Ugidos.

Suplente 1: María del Mar Rodríguez Alejo.

Suplente 2: José Luis Morales Carbajo.

2. María Victoria Fradejas Calleja.

Suplente 1: Claudio Luelmo Rodríguez.

Suplente 2: Alejandra Alonso Vicente.

3. Juan Bartual Magro.

Suplente 1: María Reyes Fernández Pérez.

Suplente 2: Miquel García García.