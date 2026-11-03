Óscar Puente dimite como ministro de Transportes y renuncia a encabezar la lista del PSOE por Valladolid el 29-N

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este martes su dimisión irreversible del cargo y su renuncia a encabezar la candidatura del PSOE por Valladolid en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Puente ha anunciado su decisión al final de su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para informar sobre la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo).

"La decisión sobre mi futuro la tomé en los primeros minutos. Un ministro de Transportes no puede continuar en su cargo con dos accidentes de gravedad en menos de un año. Esta decisión la hago pública hoy. La culpa no puede morir sola", ha afirmado.

El vallisoletano ha asegurado que "es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas" y que ha decidido comunicarla después de "cumplir el trabajo más urgente e inaplazable.

Ello en referencia a las primeras pesquisas tras el siniestro, y tomar las primeras medidas para resarcir a las víctimas y para mejorar la seguridad del sistema ferroviario en el corto plazo. "La hago pública hoy en el lugar que más sentido tiene hacerlo", ha añadido.

En esta línea, ha admitido que "no era la única decisión posible, pero era la única que yo estaba dispuesto a toma" y ha agradecido el apoyo a las personas que se lo han mostrado estos días. "Es una medida necesaria y positiva", ha defendido.

Además, ha señalado que "no es ningún drama ni hay que hacer un drama de ello porque el drama es el de las víctimas y sus familias" a las que ha transmitido que su dolor "no puede en modo alguno equipararse al suyo".

Una decisión "de dignidad"

"Es una decisión de dignidad política y es buena para el país", ha afirmado Puente, quien ha añadido que su "único propósito es contribuir a dársela".

"No es cierto que todos los políticos seamos iguales", ha espetado, y ha afirmado que "nadie es más grande que la organización a la que pertenece sea ministro o militante de base" y ha agradecido su apoyo a su familia, sus compañeros en el Ayuntamiento de Valladolid, en el partido y en el Ministerio.

Por último, ha trasladado su agradecimiento a Pedro Sánchez "especialmente por su confianza sin límite" y se ha mostrado convencido de que "es un momento triste para él". Por ello, ha animado "a todos los progresistas de este país a ayudarle porque ayudándole a él nos ayudamos todos".

Con estas palabras, Puente ha asumido públicamente la responsabilidad política tras la tragedia de Urda (Toledo), que ha dejado 69 víctimas mortales y que se suma a otro accidente mortal de alta velocidad, el de Adamuz (Córdoba), ocurrido el pasado 18 de enero.

Renuncia a la lista

El ministro ha dejado claro que la decisión no es fruto de la presión del momento, sino que fue tomada casi de inmediato tras conocer la magnitud de la catástrofe, y ha anunciado también su renuncia a encabezar la candidatura del PSOE por Valladolid el 29-N.

"No solo renuncio a mi cargo como ministro de Transportes sino también a formar parte de las listas electorales el 29N. No seré cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Valladolid", ha asegurado.

Y ha recordado que forma parte de una organización "con casi 150 años de historia". "En ella antes que yo militó mi madre y mi abuelo. Mi decisión lo único que pretende es estar a la altura de mi partido y de los que me precedieron", ha detallado.

Puente ha asegurado que "nadie es más grande que la organización a la que pertenece".

"Mi ego nunca ha sido mayor que mi partido ni desde luego que mi país. Les confieso que siempre he sentido tristeza al asistir al espectáculo de algunos que fueron grandes para el partido y para el país, y se creen más grandes que ambos. No lo son, se equivocan", ha explicado.

Un terremoto político

La dimisión supone un terremoto político a menos de cuatro semanas de las elecciones. Puente figuraba como número uno de la lista socialista por Valladolid, candidatura ya proclamada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Su renuncia obliga al PSOE a reconfigurar de urgencia la lista y abre un vacío en un ministerio clave en plena crisis de confianza en el sistema ferroviario.

El anuncio se produce después de una jornada intensa en la que el ministro había entregado un informe al Consejo de Ministros y se preparaba para comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso.

“La culpa no puede morir sola”, ha sentenciado. Una frase que resume el tono de una decisión que marca un antes y un después en la precampaña del 29-N y en la gestión de la tragedia de Urda.