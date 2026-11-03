La Junta descarta aplicar las zonas tensionadas de vivienda y considera "más eficaz" su actual política

La Junta de Castilla y León ha descartado la puesta en marcha de zonas tensionadas recogidas en la ley estatal de vivienda al considerar que su actual política, "basada en fomentar el incremento de la oferta y en ayudas directas a las familias para el pago de alquiler o la adquisición", ha demostrado ser "más eficaz".

Esta argumentación se recoge en un informe elaborado el pasado mes de enero por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio a petición del Defensor del Pueblo y que ha servido para realizar el informe: 'La efectividad del derecho a una vivienda digna y adecuada. Un problema social crítico'.

En este estudio se destaca que a fecha de 1 de enero de 2025 el parque público de alquiler social en la Comunidad ascendía a 2.152 viviendas.

Y se recuerda que el plan autonómico de vivienda de Castilla y León se plasmó en el Acuerdo para el desarrollo de la Política Social de Vivienda 2024-2027, suscrito por la Comisión de Vivienda del Diálogo Social, en septiembre de 2024.

También se explica que en la Comunidad funciona un Registro de Demandantes de Vivienda Protegida, que a fecha de 31 de diciembre de 2024 superaba las 20.000 personas.

Al mismo tiempo, se indica que el precio medio de venta y alquiler de vivienda en Castilla y León es significativamente más bajo que la media nacional y que el de comunidades autónomas con políticas "más intervencionistas".

Así, se especifica que el precio medio de venta a noviembre de 2025 fue de 1.259 en Castilla y León, frente a los de Cataluña o los 2.555 de media nacional.

Asimismo, conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística, la subida de precios de venta desde 2015 es en Castilla y León de un 57,42 por ciento, frente al 85,88 por ciento de Cataluña y al 78,18 por ciento de la media nacional.

A su vez, también remarca que el precio medio del alquiler es significativamente más bajo en Castilla y León que en otras comunidades, al situarse de media en los nueve euros metro cuadrado, cuando la media nacional es de 14,5 euros.

Con respecto a las ayudas al alquiler, desde la Consejería se indicó que en la convocatoria de 2024 hubo 21.006 beneficiarios, y ninguna de las solicitudes denegadas lo fue por agotamiento del crédito, ya que la Junta volvió a ampliar el crédito a tal efecto.