El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, a su llegada al pleno de las Cortes de este martes Miriam Chacón ICAL

Castilla y León duplicará en 2027 las ayudas para manutención y alojamiento de los pacientes desplazados

La Junta de Castilla y León aprobará, en las primeras semanas de 2027, la orden para duplicar las cantidades destinadas al desplazamiento, la manutención y el alojamiento de los pacientes sanitarios y sus acompañantes que se tengan que desplazar a otra provincia para recibir tratamiento.

Así lo aseveró el consejero de Sanidad y Bienestar Social de la Junta, Alejandro Vázquez, en respuesta a la pregunta formulada por el procurador de Soria ¡Ya! en las Cortes autonómicas, Ángel Ceña.

El procurador soriano criticó las exiguas ayudas de nueve céntimos por kilómetro, seis euros para manutención y 21,6 para alojamiento que se estipulan en la orden actual, la mitad, en el caso de la comida, de lo que pagan los procuradores por un menú en las Cortes.

Y 17 céntimos por debajo de lo que reciben los parlamentarios autonómicos para acudir a un pleno de la Cámara.

"Desplazarse para hacer política es mucho más importante para ustedes que desplazarse para recibir atención sanitaria", lamentó Ceña, que además afeó al consejero que cambiar esta situación solo requiere "sentarse y firmar una orden que duplique esas cantidades", algo que "en ocho meses, no lo ha hecho".

En su respuesta, Vázquez reconoció que "es evidente que las cuantías actuales de estas ayudas no son suficientes", pero recordó que ya el presidente de la Junta prometió su duplicación el pasado mes de marzo, en una intervención que no fue "una declaración de intenciones, sino un compromiso formal recogido en el acuerdo de gobierno".

Por ello, aseguró que la modificación normativa necesaria para llevar a cabo ese compromiso se está tramitando y la previsión es que "se pueda publicar en las primeras semanas del próximo año", de tal manera que los pacientes reciban 18 céntimos por kilómetro de desplazamiento, 12 euros diarios para manutención y 43,2 euros para alojamiento.

En su crítica, Ceña no solo se centró en las cantidades que ahora mismo abona la Junta por estos desplazamientos sanitarios, sino también en los 18.001 euros que se establecen como renta máxima para poder acceder a estas ayudas, dado que los que cobran esa cantidad anual en Castilla y León "no son ricos".

Y pidió repensar ese nivel de renta para acceder a las ayudas porque el actual "no es razonable".