La trabajadora de residencias Mercedes Gordo y la manifestación del pasado 22 de octubre frente a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, en un montaje de EL ESPAÑOL Rubén Cacho ICAL

Mercedes, trabajadora de una residencia: "Cobro 1.160 euros de salario base después de 25 años, hay que ir a la huelga"

El pasado 22 de octubre, frente a la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, un grupo de trabajadoras de residencias de mayores levantó pancartas y caretas de ancianos con expresión de agotamiento.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (FSS-CC.OO. CyL) denunciaba la precariedad de las plantillas y lo que califica de "privatización encubierta" de los cuidados.

De las más de 700 residencias de la Comunidad, solo una veintena son de titularidad y gestión pública directa. El resto opera bajo un modelo de concertación que, según el sindicato, "prioriza el beneficio económico" sobre la dignidad de quien cuida y de quien es cuidado.

"No hay gente para trabajar"

Entre las voces de esa concentración está la de Mercedes Gordo. Lleva 25 años trabajando en el ámbito de las residencias y ejerce su profesión en la localidad palentina de Carrión de los Condes. Es delegada de CC.OO. y habla con la contundencia de quien ha visto pasar generaciones de residentes y compañeras.

Su salario base es de 1.160 euros. "Llevo 25 años trabajando para cobrar poco más de 1.000 euros. Yo ahí sumo mi antigüedad y mis festivos pero claro, todo eso te lo absorbe", denuncia, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Y se pregunta "por qué el personal de las residencias públicas cobra bastante más que el personal de las privadas".

El resultado es demoledor. "No hay gente para trabajar, porque por ese salario nadie quiere ir a trabajar", apunta. Ella lo experimenta cada día. "Imagina lo que supone venir desde Palencia, el gasoil. En eso nos queda el sueldo", asegura.

El convenio colectivo está paralizado. "Están intentando reuniéndose, llevan 11 veces y no llegan a un acuerdo, porque la patronal no quiere. Es vergonzoso", lamenta. La patronal, según Mercedes Gordo, "no quiere firmar y solo quiere hacer dinero" y recuerda que los residentes "son personas".

"Somos su familia"

El trabajo en una residencia no se reduce a tareas. Mercedes lo describe con crudeza y cariño a partes iguales. "Son personas, no son animales, y necesitan nuestra atención. Somos su familia. Es que somos su familia", asegura emocionada.

Cuando llega un residente nuevo, se apoya en el personal y las funciones se multiplican. "Hacemos de todo", asegura. Y destaca que, incluso, acompañan hasta el final. "Atendemos también a los familiares y acompañamos a los residentes hasta el último momento", destaca.

El esfuerzo físico es constante. "Cogemos peso, les limpiamos", señala. Y el emocional, aún más.

"Un día que no quiere comer, no le vas a dejar sin comer. Un día llora porque se quiere ir con los hijos, no le vas a dejar marchar. Un día le duele la cabeza y no sabe por qué le duele. Un día se levanta con la pierna dolorida y necesita estar asistido. Estamos pendientes las 24 horas", señala.

Los horarios no ayudan. "Trabajamos tres fines de semana al mes y descansamos uno. Trabajamos sábados, domingos y fiestas de guardar", apunta.

Mutuas, bajas y abandono

Las lesiones son habituales y el sistema de mutuas, según Mercedes, agrava el problema.

"Yo tuve una baja hace un año. Un señor se caía y le cogí y se me dañó el costado derecho. Fui a la mutua y me dijeron que eso era mi trabajo. Y digo, ¿qué hago? ¿Y si se cae el anciano? ¿Qué hago, le dejo caer al anciano? No me contestó el médico", asegura.

Y recuerda que el fisioterapeuta lo terminó pagando ella misma de su bolsillo.

CC.OO. lleva tiempo denunciando ratios basadas en el Decreto 14/2001, una norma de hace un cuarto de siglo que "no se ha actualizado a la realidad demográfica ni al aumento de la dependencia".

El sindicato exige su derogación inmediata, ratios obligatorias para todas las categorías profesionales, prevención de riesgos laborales real y un incremento serio de las inspecciones: en más de seis años apenas se han realizado 705 visitas a un parque de más de 700 centros.

Mercedes se sintió humillada en la concentración del jueves.

"Yo el otro día estuve en la manifestación y sinceramente sentí que cuando entraban en la consejería se reían de nosotros. No hubo ningún diálogo, ni escucharon", lamenta.

Vocación contra el desánimo

Aun así, reconoce que le gusta su trabajo. "Es mi vocación. Me encanta, me fascina", apunta. Pero la motivación se agota ante sus precarias condiciones laborales.

"No tienes motivación de ningún tipo. Lo que falta es que los sueldos sean dignos. Que no abusen de nosotros", reclama.

Propone un gesto concreto a cualquier dirigente político.

"Que venga conmigo, mañana, venga conmigo. Yo le preparo el uniforme. Hace su jornada laboral. Y yo le pago el sueldo de un día. Y que luego me diga él lo que siente. Sin hacerse la foto, la foto se la hace después del trabajo", señala.

La huelga como camino

Las manifestaciones, dice, sirven para hacerse ver, pero no bastan. "Esto de las manifestaciones está muy bien, pero por un oído les entra y por el otro les sale", lamenta.

Por eso su apuesta es clara. "Yo opto por una huelga general. Una huelga de residencias. Y ya está. Porque es que nadie quiere trabajar en una residencia, es un trabajo esclavizado", denuncia.

CC.OO. ha advertido que no tolerará más parches. Mantendrá la presión en la calle y en las mesas de negociación hasta lograr un sistema público de atención a la dependencia que devuelva dignidad a quienes cuidan y a quienes son cuidados.

"No pedimos privilegios, pedimos justicia, respeto y unas condiciones laborales dignas. Porque cuidar de nuestros mayores no debería significar renunciar a vivir dignamente", resume el sindicato.

Mercedes Gordo, después de 25 años, lo resume en una frase que resume el malestar de todo un sector. "Cobro 1.160 euros de salario base, hay que ir a la huelga", afirma con rotundidad.

Mientras la patronal y la Administración no se sienten a negociar de verdad, las residencias de Castilla y León seguirán siendo, para muchas trabajadoras, un lugar de vocación agotada y de dignidad pendiente.