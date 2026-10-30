Dos bomberos en la extinción de un incendio forestal en Losacio, Zamora, en julio de 2022. Archivo

La Junta prolonga hasta el 9 de noviembre el peligro medio de incendios forestales por la previsión de temperaturas altas

La Junta de Castilla y León ha tomado la decisión de prolongar desde el 1 hasta el 9 de noviembre la época de peligro medio de incendios forestales en todo el territorio ante la previsión de que persistan las condiciones meteorológicas que favorecen el riesgo de incendios forestales.

Así aparece reflejado este viernes, 30 de octubre, en la resolución publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) que prolonga este peligro medio, vigente desde el pasado día 13.

Las previsiones apuntan a unas temperaturas por encima de las esperadas para la época del año en la que nos encontramos, pero también una baja probabilidad de precipitaciones y la persistencia de la sequía.

A todo ello se le suma la alta probabilidad de que durante la primera semana del próximo mes se mantenga el bloque anticiclónico, que favorece la estabilidad atmosférica, la ausencia de lluvias y los valores bajos de humedad relativa.

Dichas condiciones, según la Junta, pueden aumentar el peligro de incendios a medida que se prolongue esta situación meteorológica.

Durante este periodo de peligro medio se aplican las medidas previstas en la normativa autonómica, que incluyen restricciones a la utilización del fuego y a otras actividades susceptibles de provocar incendios forestales.

Desde el Ejecutivo autonómico han recordado la importancia de extremar las precauciones para evitar cualquier actividad que pueda originar un fuego.