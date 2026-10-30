Igea estalla contra Óscar Puente tras su comparecencia: "Eres lo más repugnante que he encontrado en política"

El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha lanzado este viernes, visiblemente indignado, un durísimo ataque contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, después de su comparecencia para dar explicaciones sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 fallecidos.

En un vídeo publicado en su cuenta de X, el que fuera vicepresidente autonómico de Cs durante la pandemia ha arremetido contra el ministro socialista, al que ha acusado de ser una persona “vanidosa, brutal y sin empatía”, y ha llegado a calificarlo como “lo más repugnante” que ha encontrado en su trayectoria política.

“Gracias, Óscar. Gracias por haberte mostrado hoy tal y como eres”, ha comenzado Igea, visiblemente indignado por las palabras del titular de Transportes durante su intervención pública.

Gracias Oscar https://t.co/Ch7vly8yTP — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) October 30, 2026

El motivo principal de su enfado es que Puente hable del “calvario” al que asegura tendrá que enfrentarse tras el accidente, cuando todavía hay familias pendientes de identificar a sus seres queridos.

“Cuando todavía no hemos enterrado a 69 víctimas, tienes el valor de decir que eres tú el que va a sufrir ese calvario”, le ha reprochado.

Igea ha insistido en la gravedad de esas palabras en un momento especialmente doloroso para las familias.

“Cuando hoy hay personas que no saben ni dónde están sus seres queridos, que han perdido a su padre, a su madre, a su hijo, hoy tú hablas de tu calvario”, ha lamentado.

La comparecencia de Puente se ha producido dos días después de la tragedia de Urda, la segunda gran catástrofe ferroviaria registrada este año, tras el accidente de Adamuz (Córdoba) en enero.

El ministro ha descartado dimitir y ha defendido su continuidad en el cargo para esclarecer lo sucedido y aportar soluciones.

“Sabemos quién eres”

El exvicepresidente de la Junta también ha recuperado sus enfrentamientos con Puente durante la pandemia, cuando Igea formaba parte del Gobierno autonómico y el actual ministro era alcalde de Valladolid.

“Quienes te conocimos gestionando uno de los peores momentos de nuestra historia, cuando en Castilla y León se perdían miles de vidas por la pandemia, sabemos quién eres”, ha afirmado.

En este sentido, le ha reprochado sus discrepancias con las medidas sanitarias adoptadas entonces por la Junta. “Eres el tipo que recurría las órdenes al juzgado porque tú querías tener tus fiestas, tú querías lucirte”, ha asegurado.

También le ha acusado de anteponer siempre su proyección pública a cualquier otra consideración. “Eres esa persona que siempre ha tenido una única preocupación política, que es el relato, la comunicación”, ha sostenido.

Igea ha llevado sus críticas aún más lejos al acusar al ministro de haber permitido una filtración relacionada con la tragedia ferroviaria para tratar de trasladar las responsabilidades a otra persona, una afirmación que ha formulado sin aportar pruebas en su intervención.

“Eres probablemente lo más repugnante que yo he encontrado en la política, y he encontrado muchas cosas repugnantes”, ha sentenciado.

"Sánchez ha hecho bien"

Pero el mensaje de Igea no se ha quedado en el reproche personal. El exvicepresidente ha vinculado directamente la continuidad de Puente en el Gobierno con las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, en las que el ministro encabeza la candidatura socialista por Valladolid.

“El presidente del Gobierno hace bien en mantenerte, porque eso nos va a permitir a los españoles, a quienes no queríamos ir a votar, a quienes no pensábamos ir a votar, ir a votar por algo”, ha señalado.

“Hoy me has dado un motivo para ir a votar, para ir a votar en Valladolid”, ha asegurado, antes de hacer un llamamiento a los ciudadanos de su ciudad para que acudan a las urnas.

A su juicio, las elecciones deben servir también para expresar solidaridad con las familias de las víctimas y exigir responsabilidades políticas por lo sucedido.

Igea ha matizado que no está atribuyendo al ministro la responsabilidad directa de los accidentes, aunque sí considera que debe responder políticamente por dos tragedias ocurridas durante su mandato.

“Cuando te pasa una vez, y eso lo dije en pandemia, puede ser culpa del azar; cuando te pasan dos veces al mando, ya eso es culpa tuya”, ha manifestado.

El exdirigente autonómico ha vuelto entonces sobre las palabras de Puente durante su comparecencia, al considerar especialmente desafortunado que se haya presentado como una persona dispuesta a afrontar el sufrimiento que le espera.

“Lo menos importante de lo que ha ocurrido aquí, Óscar, eres tú. Tú no vales para nada, no eres importante”, ha afirmado.

Para Igea, la prioridad debe ser ofrecer respuestas y consuelo a las familias, además de impedir que vuelvan a producirse tragedias semejantes.

“Lo importante es conseguir tener un país que pueda mirarse al espejo todas las mañanas. Lo importante es intentar dar consuelo, el mínimo consuelo que se puede dar a las víctimas y a los familiares”, ha defendido.

El vídeo ha concluido con un último mensaje dirigido tanto a Puente como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha reprochado que mantenga al ministro en su puesto.

“El presidente del Gobierno hace bien en mantenerte porque eso nos va a permitir a los españoles, a quienes no queríamos ir a votar, a quienes no pensábamos ir a votar, ir a votar por algo”, ha asegurado.

Y ha terminado con una última frase dirigida al ministro: “Y tú lo has conseguido”.