Vox se querella contra Óscar Puente por presuntos homicidios y lesiones por imprudencia grave

Vox va con todo a por Óscar Puente. Así ha presentado una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

La formación política le atribuye presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, por omisión, en relación con el trágico accidente ferroviario registrado este miércoles en las inmediaciones del municipio toledano de Urda.

En su escrito judicial al que ha tenido acceso este medio, el partido fundamenta la acción legal en el “presunto incumplimiento de los deberes personales de dirección, control y supervisión” que, a su juicio, corresponden al titular de la cartera en materia de seguridad ferroviaria.

La querella contra el ex alcalde de Valladolid sostiene que la Justicia debe indagar “qué información recibió o debió exigir” el ministro sobre las deficiencias del sistema, así como “qué medidas promovió y cómo verificó su ejecución” para evitar la tragedia.

Advertencias previas

El texto remitido al Alto Tribunal hace hincapié en el historial reciente de la red ferroviaria y recuerda las advertencias y reclamaciones planteadas tras los siniestros de Adamuz y Gelida.

Asimismo, alude directamente al acuerdo suscrito el pasado 9 de febrero entre el Ministerio y los sindicatos para reforzar el mantenimiento, la plantilla y las medidas de seguridad.

Por esta razón, VOX exige que se verifique el grado de cumplimiento de dichos compromisos y reclama luz sobre “las siete medidas que seguían en tramitación el 16 de octubre”, según la documentación aportada en su querella.

Entre las diligencias planteadas, la formación solicita formalmente que el vallisoletano Óscar Puente declare en calidad de investigado.

Asimismo, requiere que se recaben todos los informes y alertas en poder del Ministerio y de ADIF, que se examinen los protocolos ante fallos de protección y que citen a declarar a altos cargos del departamento, representantes sindicales y a la asociación de víctimas de Adamuz.

Para determinar las causas del siniestro, piden además una pericial independiente que precise las deficiencias y las actuaciones que “habrían podido evitar la colisión”.

Omisión de control

A pesar de la gravedad de la acusación, la querella precisa que las causas exactas del siniestro “todavía no han sido determinadas oficialmente”.

Por ello, el partido centra el tiro en las “posibles omisiones de supervisión y control” de Puente, evitando atribuirle de forma directa la orden de reanudar la circulación en la vía.

De forma paralela, VOX ha informado de la presentación de una segunda querella dirigida contra los responsables de ADIF con competencias directas en circulación y seguridad, solicitando al Tribunal Supremo que asuma y coordine ambas causas.