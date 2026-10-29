El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto a la exministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en una imagen de archivo Cuenta de X de Alfonso Fernández Mañueco

Mañueco, abatido por la muerte de su amiga Fátima Báñez en el accidente de tren de Urda: "Fue una extraordinaria ministra"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no ha ocultado el dolor personal al confirmarse este jueves la muerte de Fátima Báñez en el terrible accidente ferroviario de Urda.

"Muy triste ante la confirmación del fallecimiento de mi amiga", ha escrito, recordando que "fue una extraordinaria ministra y demostró siempre su compromiso con Castilla y León y todos los españoles con su trabajo y esfuerzo".

Báñez, de 59 años, viajaba en el tren Iryo que fue embestido por un AVE de Renfe en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Se dirigía a Sevilla para participar en la celebración del Día de la Empresa.

El choque, ocurrido el miércoles a primera hora, ha dejado decenas de víctimas mortales y un elevado número de heridos.

Las palabras de Mañueco llegan acompañadas de un fuerte abrazo "y todo mi cariño y condolencias a su familia, amigos y compañeros".

Quienes la conocieron en el ámbito institucional destacan que su relación con Castilla y León fue constante y cercana, tanto durante su etapa como ministra de Empleo y Seguridad Social (2011-2018) como después, al frente de la Fundación CEOE.

La "calidad humana" de Báñez

Desde CEOE Castilla y León el tono es igualmente de profunda tristeza. En un comunicado firmado por su Junta Directiva y su presidente, Santiago Aparicio, han despedido a quien consideran "compañera con la que hemos compartido años de trabajo, proyectos e ilusiones".

Recuerdan que, desde su incorporación en 2020, Báñez impulsó iniciativas para "impulsar el empleo, abrir oportunidades a quienes más lo necesitan y acercar el mundo de la empresa a la sociedad".

Destacan su liderazgo, su compromiso social y su visión estratégica, pero también, y de forma especial, "su calidad humana, su cercanía y su firme compromiso con los valores que han guiado su vida".

"Gracias, Fátima, por el camino compartido y por todo lo que hemos tenido la oportunidad de construir juntos. Tu recuerdo permanecerá entre nosotros", concluye el texto, que también traslada el pésame a todas las familias afectadas por el accidente y reconoce la labor de los servicios de emergencias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y personal sanitario.

La despedida de la patronal autonómica se suma a las numerosas muestras de dolor llegadas desde el mundo político y empresarial. Báñez, artífice de la reforma laboral de 2012, dejó una huella marcada por el rigor técnico y la cercanía personal.

En Castilla y León esa huella se percibe especialmente entre quienes trabajaron con ella en proyectos de empleo y formación.

Mientras continúan las investigaciones sobre las causas del choque entre los dos trenes de alta velocidad, las muestras de solidaridad se multiplican hacia las familias de las víctimas y los heridos.