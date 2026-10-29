El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una rueda de prensa, en el Centro de Gestión de Red H24 de Adif, Eduardo Parra Europa Press

CSIF exige la dimisión de Óscar Puente por buscar un “chivo expiatorio de forma vergonzosa” en el trabajador de Adif

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido al Gobierno y al conjunto de la sociedad que se respete la presunción de inocencia del responsable de circulación de Adif señalado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario ocurrido en la localidad toledana de Urda.

El sindicato considera que el ministro ha actuado de forma inapropiada al señalar a un trabajador en plena rueda de prensa cuando la investigación sobre el siniestro acaba de comenzar.

A juicio de CSIF, Puente ha utilizado a esta persona como “chivo expiatorio de forma vergonzosa” en lugar de asumir sus propias responsabilidades, pese a que, según la organización sindical, el fallo inicial en el sistema informático desencadenó los acontecimientos.

Por todo ello exige su dimisión.

La organización reclama una explicación urgente de lo sucedido, que se depuren las responsabilidades que correspondan y que se adopten las medidas necesarias para evitar que una tragedia de estas características vuelva a repetirse.

CSIF considera especialmente preocupante que España afronte un segundo accidente ferroviario grave en menos de un año, una circunstancia que, según recuerda, también ha reconocido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Más inversión

CSIF insiste en la necesidad de reforzar la inversión en el sector ferroviario, una reivindicación que asegura haber trasladado durante el presente año.

Entre sus principales demandas figuran la revisión y actualización de los protocolos de seguridad, la mejora del mantenimiento de las infraestructuras y una mayor dotación para los talleres ferroviarios.

El sindicato considera necesario analizar el funcionamiento de la red ferroviaria en su conjunto, desde el estado de las infraestructuras hasta el mantenimiento de los trenes y la capacidad del sistema para garantizar una circulación segura y eficiente.

Además, la organización reprocha al ministro las continuas incidencias que se producen en el servicio ferroviario, con interrupciones en los trayectos y retrasos en las llegadas.

En este contexto, CSIF cuestiona que la principal medida de seguridad aplicada haya sido la reducción de la velocidad en determinados recorridos.

Jornadas de hasta 12 horas en Adif

La organización sindical también recupera la advertencia que realizó el pasado mes de septiembre sobre las condiciones laborales del personal de Adif.

Según CSIF, algunos trabajadores afrontan jornadas de hasta 12 horas diarias y cinco noches consecutivas, una carga que considera especialmente preocupante en puestos de alta responsabilidad, como los relacionados con la regulación del tráfico ferroviario.

El sindicato alerta del desgaste que estas condiciones pueden generar entre los profesionales encargados de tareas esenciales para el funcionamiento de la red y reclama que se analicen los factores que pueden afectar a la seguridad.

CSIF ha trasladado sus condolencias a las personas afectadas por el accidente y ha deseado una pronta recuperación a los heridos.

La organización también ha expresado su solidaridad con las plantillas de Iryo, Adif y Renfe, cuyos trabajadores, asegura, atraviesan momentos de consternación e impotencia tras lo sucedido.

Asimismo, el sindicato ha destacado la labor de los profesionales desplazados al lugar del siniestro para atender a las víctimas y colaborar en las tareas de evacuación y asistencia. Entre ellos, ha puesto en valor el trabajo del personal de la sanidad pública, los servicios de emergencias, los bomberos, Protección Civil y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.